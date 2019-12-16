‫فندق فور سيزونز جورج الخامس بباريس يمنحك خمس هدايا رائعة لقضاء سهرة عيد ميلاد ساحرة

للاحتفال بسحر عيد الميلاد بالهدية المثالية، يسر فندق فور سيزونز جورج الخامس بباريس تقديم مجموعة من التجارب الفريدة التي ستسعد بدون شك الأصدقاء والأحباء.

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https://www.multivu.com/players/uk/8660451-four-seasons-hotel-george-v-christmas/

ليلة ساحرة في الجناح الباريسي الجديد

للجناح الباريسي طلاوة الشقق في باريس، ففيه تقضون إقامة ساحرة في قلب المثلث الذهبي للعاصمة الفرنسية. الجناح مُنَمْنَم بزخارف فرنسية رائعة ومزوق بتحف فنية رفيعة من الطراز الامبراطوري، مما يجعله أحد أكثر شقق الفندق رفاعة ورونقا. مما يضفي على الجناح ذاك الجو الأنيق والراقي، الضوء الطبيعي الذي يملأه والشرفة الخاصة المطلة على فناء الفندق الرخامي المذهل. خلاصة، للجناح كل المقومات لقضاء إقامة ساحرة في أحد أكثر فنادق العاصمة الفرنسية شهرة.

انطلاقا من 12000 يورو لليلة الواحدة

تجربة ذوقية غامرة بفضل الأطباق المسؤولة بيئيا للطباخ المتحصل على نجوم دليل ميشلان، سيموني زانوني

يمكن للنزلاء التمتع بتجربة ذوقية غامرة ومستدامة بأطباق الطباخ سيموني زانوني. وتنطلق هذه التجربة الحسية منذ مدخل الفندق حيث يستقبلهم سيموني زانوني شخصيا ويقودهم على متن سيارة هجينة (بورش باناميرا توربو اس هجينة) من باريس وحتى قصر مونتروي (Domaine de Madame Elisabeth) بفرساي، مقر حديقة المطبخ لمطعم لو جورج. إثر وصولكم، يرافقكم سيموني زانوني في جولة في حديقة المطبخ حيث تختارون وتقطفون الفواكه والخضروات الموسمية التي ستستعملونها خلال درس الطبخ الشخصي الذي يقدمه لكم مطعم لو جورج. ستتعلمون خلال هذا الدرس طريقة استخلاص نكهات الخضر الحقيقية وخلق أطباق بسيطة وأنيقة. كما سيسلط سيموني زانوني الضوء على تقنيات الطبخ المفضلة لديه ويقدم لكم كما من النصائح والاقتراحات. ولمزيد تدعيم هذه التجربة الذوقية اللذيذة، سيهدي سيموني زانوني الضيوف نسخة من كتابه “My Italy” الذي يجمع مجموعة من أفضل وصفات الطباخ المتوسطية لإبهار العائلة والأصدقاء في المنزل.

انطلاقا من 2800 يورو لشخصين

علاج “ليفتينغ” خلوي (Cellular Lifting) حصري في حمام السبا

حمام السبا التابع لفندق فور سيزونز جورج الخامس بباريس هو بمثابة جنة للراحة في قلب المثلث الذهبي للعاصمة الفرنسية، وهو مشهور بالعلاجات الفريدة للوجه التي صممها فريق ماهر من خبراء الوجه. إنها المناسبة المثالية لاكتشاف المزايا المتعددة لعلاج “الليفتينغ” الخلوي الذي طورته علامة سويس برفكشيون (Swiss Perfection)، إحدى أشهر العلامات التجارية في العالم لعلاج علامات الشيخوخة. يستهدف هذا العلاج الحصري الذي يعتمد على تقنية خاصة لمكافحة الشيخوخة، علاماتها ويصححها، فيشد الجلد بشكل واضح ويحسن من مرونته. إنها لحقا طقوس الجمال المثالية لبدء عام جديد.

علاج لمدة 60 دقيقة: 975 يورو. علاج لمدة 90 دقيقة: 1335 يورو

عشاء رائع مصمم من قبل الطباخ كريستيان لو سكوير المتحصل على ثلاثة نجوم من دليل ميشلان

في الديكور الملكي لمطعم لو سانك، أحد أهم وأشهر مطاعم العاصمة الفرنسية، يمكن للنزلاء الاستمتاع بالأطباق الأنيقة والفاخرة التي يعدها الطباخ كريستيان لو سكوير المتحصل على ثلاثة نجوم من دليل ميشلان. يستخلص الطباخ كريستيان لو سكوير المذاق الأصلي لكل عنصر، مستخدما تقنيات طهي مبتكرة وجريئة، فيقودكم في رحلة حسية أساسها تجربة ذوقية لا تنسى. تقترن الأطباق هنا بمجموعة مختارة من أنواع النبيذ النادرة التي ينتقيها مدير مطعم لو سانك السيد إيريك بومار، الذي يعتبر أحد أفضل ذواقي الخمور في العالم.

رحلة أبيقورية، قائمة تذوق من 8 أطباق، 350 يورو للشخص الواحد (دون احتساب النبيذ)

قسيمة هدية لتلبية كل أمانيكم

تجربة فريدة في أحد مطاعم الفندق الحائزة على نجوم من دليل ميشلان، وقت شاي احتفالي لذيذ، علاج جمال مريح في حمامنا سبا الجديد… حفلة عيد الميلاد مناسبة مثالية لتدليل أحبائكم بهدية شخصية. هذه المجموعة الحصرية من القسائم متاحة في متجر الفندق طوال شهر ديسمبر.

انطلاقا من 46 يورو للشخص

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1041269/Four_Seasons_Hotel_George_V.jpg

Contact: samuelle.dorol@fourseasons.com, +33 (0)1-49-52-70-00