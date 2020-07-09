‫فندق ذا مارك يُصنف “فندق المدينة رقم 1 في الولايات المتحدة” و”الفندق رقم 1 في نيويورك” في حفل أفضل جوائز السفر والراحة في العالم 2020

نيويورك، 9 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تصنيف الفندق الأيقوني، “فندق ذا مارك” (Mark Hotel)، الذي أعيد افتتاحه يوم 15 حزيران/يونيوٍ في واحد من أكثر أحياء مانهاتن رقيا وهدوءا في قلب منطقة أبر إيست سايد في نيويورك، “الفندق رقم 1 في الولايات المتحدة القارية” و”الفندق رقم 1 في مدينة نيويورك” في حفل أفضل جوائز السفر والراحة في العالم 2020. وتأتي هذه التصنيفات المرموقة بعد قائمة طويلة من الجوائز والأوسمة التي فاز بها فندق ذا مارك منذ إعادة افتتاحه قبل 10 سنوات بعد إعادة تصميم الفندق من قبل فريق ترأسه إسحاق سنبهار، ليصبح بسرعة الفندق المفضل لمجموعة عملاء من الوسطاء العالميين الأقوياء بعد عملية التجديد الجريئة التي قام بها المصمم جاك غرينج.

وقال إسحاق سنبهار، “يشرفنا بشكل مضاعف أن نفوز بجائزتين رئيسيتين، هما أفضل جائزة “فندق في نيويورك” وجائزة “وأفضل فندق في الولايات المتحدة” – من “أفضل جوائز السفر والراحة في العالم 2020.

فندق ذا مارك هو نتاج الجهد المستمر للعديد من المبدعين والعمل اليومي الشاق من قبل موظفينا المحترفين والمخلصين والأكثر رعاية.” وأضاف: “أود أن أوجه الشكر الخاص لجاك غرينج والفريق الكبير من الفنانين والحرفيين، برعاية بيير باسيبون، الذي ساعدنا في تصميم وإنشاء هذا الفندق الخالد المميّز. فريقنا الإداري، والفريق الإبداعي والموظفون والمتعاونون، بمن في ذلك الشيف النجم ميشلان جان جورج فونغيريشتن، ورائد التجميل فريديريك فيكاي والعطار الفريد فريديريك مالي، هو سبب نجاحنا “.

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عن فندق ذا مارك

يجمع فندق ذا مارك بين التصميم الطليعي وأحدث التقنيات وعالم الراحة القديم. يعتمد الفندق على خبرة مجموعة استثنائية من المواهب التي تضم الطاهي النجم ميشلان جان جورج فونغيريشتن، رائد الأعمال الجمال فريديريك فيكاي، والعطار الفريد فريدريك ماليه، والمصمم الأسطوري جاك غرينج، الذي كلف مجموعة دولية من الفنانين والحرفيين لوضع أعمال فنية وأثاث فاخر حسب الطلب في الفندق، بما في ذلك رون أراد، ماتيا بونيتي، غاي دي روجمونت، فلاديمير كاغان، إريك شميت، وبول ماثيو، على سبيل المثال لا الحصر. يشتهر فندق ذا مراك في جميع أنحاء العالم بمستوى استثنائي من الخدمة الشخصية وقائمة غير مسبوقة من وسائل الراحة، بما في ذلك خدمة تسجيل وصول الضيوف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخدمة الغرف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتسوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في محلات بيرغدورف غودمان والوصول إلى مرفأ القوارب الشراعية ذا مارك، من بين العديد من المزايا الأخرى التي هي جزء من #LifeAtTheMark.

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