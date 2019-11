‫فنادق ومنتجعات SO/ تطرح برنامج “تجربة العافية” الذي يمثل فلسفتها الجديدة البهيجة والإيجابية عن الرفاهية لعشاق المغامرة من رواد الصيحات الساعين إلى نمط حياة “يحقق جميع رغباتهم”.

Post by related

وسوف تخضع أفكار برنامج “العافية” الجديد ونمط الحياة للتجربة في SO/ فيينا بوصفه طليعة علامتها التجارية قبل تعميم التجربة على سلسلة فنادق ومنتجعات SO/ على مستوى العالم.

باريس، 12 نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — تمثل فنادق ومنجعات “SO/” علامة تجارية لنمط حياة حصري تقدمه مجموعة Accor للضيافة التي تدير فنادق عصرية تشكل في مجموعها ترجمة ثورية واضحة المعالم لمعنى الرفاهية والترف. ويسر سلسلة فنادق ومنتجعات SO/ أن تعلن عن انظلاق برنامج جديد نابض بالحياة هو تجربة العناية بالعافية تم تصميمه خصيصًا لنزلائها المتأنقين من عشاق المغامرة ومحبي التواصل. وقد أصبح برنامج SO/ الجديد للعناية متاحًا للنزلاء في SO/ فيينا وهو واحد من أهم فنادق المجموعة حيث أصبحت أفكار البرنامج في مرحلة التجربة قبل تعميمه في المستقبل على سسلة فنادقها ومنتجعاتها في جميع أنحاء العالم.

تسعى تجربة العافية الجديدة من SO/ إلى توفير الغذاء ووسائل الراحة والعافية لنزلاء الفندق من الأثرياء المغرمين بالسفر والترحال والراغبين في إبراز أساليبهم وسلوكياتهم. وفي هذا الصدد، صرحت ألدينا دوارت راموس، المدير العالمي للرفاهية لدى مجموعة “Accor”، قائلة: “لقد ابتدعنا المتعة وابتكرنا وسائل لاستعادة الطاقة والحيوية حتى يتمكن نزلاؤنا من متابعة مسعاهم نحو نمط حياة يوفر لهم جميع احتياجاتهم ويمنحهم الفرصة لاستعادة نشاطهم وتصفية أذهانهم واسترجاع متعة الأيام الخوالي.” وأردفت: “خضعت فكرة برنامج SO/ للعناية من جميع جوانبه – بدءً بوصفات الطعام وصولاً إلى وسائل الراحة – لتصميم إبداعي يتناسب مع الشخصية المتفردة التي تمتاز بها علامة SO/ التجارية ومع اهتمامات نزلائنا. ويعني ذلك أن عناصر البرنامج تتميز بأنها عصرية ومبهجة ومتوازنة وفعالة.”

كما تمثل ماركة العناية بالبشرة /skin regimen/ أحد الشركاء الحصريين لنادي SO/ الصحي. وتمثل هذه الماركة الحديثة للعناية بالبشرة، بفضل شعارها “حياة سريعة الوتيرة وتأخير السيخوخة”، نظامًا مثاليًا للمسافرين والأشخاص الذين يعيشون حياة المدن ومن يتميز نمط حياتهم بسرعة وتيرته وتعاني بشرتهم الإجهاد. كما تعمل التركيبات الحديثة لماركة “Modern plant chemistry™” على إبطال مفعول المواد السامة والتلوث وآثار الشيخوخة الناجمة عن أنماط الحياة غير المتوازنة للحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا مع نتائج طويلة الأمد.

كما يضم كل موقع من مواقع SO/ معالجة تجريبية مميزة في نواديها الصحية مستلهمة من محيط وجهة النزيل والقصة المحلية للفندق. ففي SO/ فيينا، يمكن لنزلاء الفندق الاستمتاع بمعالجة “الانتشاء القانوني” التي تجمع في طياتها حركات معينة للتدليك تمتزج بمفعول أحجار الجمشت النمساوية فتمنح هؤلاء النزلاء شعورًا كليًا بالهدوء والسكينة لراحة الجسم والبال واستعادة التوازن الداخلي والقوة الباطنية.

وتمثل فكرة “التنقية والتوق” عنصرًا آخر من عناصر تجربة SO/ للعناية تمنحكم فكرة “التنقية والتوق” التوازن المثالي بين العافية والترف. ومن أمثلة هذا العنصر “عصير إزالة السموم” الذي يتناوله النزيل قبل المعالجة في النادي الصحي متبوعًا بجرعة من شراب الموجيتو بعد المعالجة. ويمكن للنزيل، لدى تناول وجبة الفطور، أن يختار عنصر “التنقية” بتناول كعك الشوفان الخالي من الجلوتن أو أن يختار عنصر “التوق” فيتناول كعكات الزبدة الهشة. هل تتناول حبات من التفاح الأخضر بعد تمارين رياضية زاخرة بفورة من الأدرينالين أم هلام التفاح الأخضر؟ في SO/، تتحقق للنزلاء جميع رغباتهم.

وفي هذا المقام صرح بيتر كاتوساك هوزفار، مدير عام SO/ فيينا، قائلاً: “أينما يولي نزلاؤنا وجوههم متجولين داخل الفندق فسوف يعثرون على أحد خيارات “التنقية والتوق”. وأردف: “هنا تلتقي الصحة بالمتعة واللذة ويلتقي ضبط الذات بالعناية بالذات وتلتقي التغذية بالدلال والترف. فنحن نفهم ذلك الانقسام الذي يعانيه نزلاؤنا في حياتهم اليومية ومن ثم يساعدهم برنامج العناية الذي يقدمه لهم SO/ فيينا على تحقيق التوازن الذي يرغبون فيه دون أن يشعروا بالملل.

وسوف يجد نزلاؤنا قوائم طعام SO/ فيينا ذلك المنهج النابض بالحياة الذي يحقق لهم العافية التامة. وندعو نزلاءنا إلى التخلي عن التفكير التقليدي وتجربة أشياء جديدة.” وسواءً تناول نزلاؤنا فطورهم بمطعم “Das Loft” أم اختارو تناول وجباتتم داخل غرفهم، فسوف يجدون أطباقًا تناجي الروح وتستحق النشر على إنستجرام صُممت على يد فريقنا من الطهاة المهرة الذين توصلوا إلى الطعم المثالي مع رفع القيمة الغذائية لأطباقهم التي تشمل خيارات شهية للنباتيين. وقد يتمكن نزلاؤنا في مواقعنا الأخرى من تشكيل أطباقهم بأنفسهم باستخدام مكونات موسمية كاملة العناصر بل وباستخدام مكونات مثيرة ولطيفة في آن واحد.

ولن تكتمل مبادرة العافية التي أطلقتها SO/ دون برنامج لياقة بدنية مبتكر ومبهج في ذات الوقت. ومثالنا على ذلك هو برنامج اليوجا “Deep Beats” الذي يشكل تجربة ثورية تنقلقكم إلى عالم غامر بالأصوات تمزج بين يوجا فيناي سايا التفاعلية ويوجا تدفق قوى الذات، حيث التمارين مصحوبة بأناشيد وأغانٍ يتم بثها عبر سماعات الرأس المزودة بخاصية البلوتوث لتبث في الحاضرين روح الحيوية والنشاط .

ويمثل بهو الفندق مكانًأ آخر جدير بالزيارة. فسوف يجد النزلاء عند وصولهم إلى الفندق رائعة من روائع برنامج SO/ للعافية: The “عارضة التألق”. وتأتي هذه الفكرة الجديدة كليًا لعارضة التألق ضمن أنشطة النادي الصحي مغلفة تمامًا داخل مكعب متألق يمنح النزيل العلاجات التقليدية للنادي الصحي والعلاج بالتدليك ومعالجات التجميل. من الشفاه اللامعة إلى الحواجب المرسومة بالشكل المثالي، يستمتع النزلاء بجلسات تستغرق كل منها 15 دقيقة أو يمكنهم حجز جلسات أطول تستغرق كل منها 45 دقيقة للحصول على الإشراقة المطلوبة من الرأس إلى أخمص القدمين.

وبعد يوم عاصف زاخر بالنشاط، يمنحكم SO/ من خلال خدمته “إعادة الضبط مع التحول الشامل” لمسة مثالية أخيرة على نهاية يومكم. ومع بدء برنامج “التنقية والتوق” c، يستمتع نزلاء الأجنحة ببرنامج معالجة لتغذية البشرة والعناية بها “‘kiss goodnight and morning after'” الذي تقدمه ماركة /skin regimen/ مع وجبة خفيفة تساعد على استلهام أحلام سعيدة ونومًا عميقًا يجدد طاقاتهم.

وأضاف جواو روكو، نائب رئيس SO/ لإدارة رفاهية العلامة التجارية، قائلاً: “تتميز فنادق SO/ بأنها أماكن نابضة بالحياة لمن يراها ولمن ينزل بها وتُشعر نزلائها بالحياة والنشاط. ونحن على يقين من أن برنامج SO/ الجديد للعافية سوف يسهم في إحداث طفرة وازدهار في جوانب الطاقة والأسلوب والرقي الذي يكتنفه كل فندق من فنادق هذه العلامة التجارية العالمية سريعة النمو.”

نبذة عن فنادق ومنتجعات “SO/”:

فنادق ومنتجعات “SO/” هي أماكن خلاقة مفعمة بالنشاط وزاخرة بالطاقة المستلهمة من محيطها حتى أنها تبهر أكثر الرحالة من عشان المغامرة وترفه عنهم. تمثل SO/ علامة تجارية فاعلة ونشطة على ساحة الضيافة الدولية فهي تدهش نزلاء فنادقها بترجمة ممتعة ومثيرة لمعنى الرفاهية والترف وتنطوي على طليعة التصميم وتمثل شغفًا بالصيحات وتتماشى مع التيارات السائدة في عالم الضيافة وتوفر خدمة متميزة بإشارة من إصبع نزيلها كما تشمل حانات وفعاليات زاخرة بالحركة والنشاط. صُممت SO/ في الأساس كعلامة لفنادق سوفيتيل وأصبح بالإمكان العثور على فنادقها في وجهات مفعمة بالحيوية وزاخرة بالنشاط مثل برلين وموريشيوس وبانكوك وسانت بطربيرج وسنغافورة. تمثل فنادق SO/ أماكن شيقة جديرة بالزيارة وجديرة بأن يراكم فيها الآخرون كنزلاء عصريين عاشوا تجارب ترفيهية واجتماعية تنطوي على الحراك والنشاط الذي يعبر عن الأجواء المحلية المحيطة. تمثل فنادق ومنتجعات SO/ كيانات تابعة لمجموعة “Accor” وهي مجموعة دولية رائدة ومتنامية في قطاع الضيافة العالمي وتقدم تجارب فريدة في فنادقها التي يزيد عددها 4900 فندق وسكن في 100 دولة.

مسؤول الاتصال الإعلامي: مايك تايلور، مسؤول اتصالات العلامة التجارية لدى Accor، بريد إلكتروني:mike.taylor@accor.com؛ باتريشا كورتني، مسؤول اتصالات العلامة التجارية لدى Accor، بريد إلكتروني: patricia.courtney@accor.com