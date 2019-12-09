‫فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال تطلق حملة “إنتركونتيننتال آيكونز” لدعوة المسافرين إلى إعادة اكتشاف مزايا المدن الفريدة وتجاربها الساحرة

كوينز ، فرنسا 9 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة، اليوم عن إطلاق حملة “إنتركونتيننتال آيكُونز”، لتقدم للمسافرين رؤية جديدة لعدد من أروع مدن العالم وأكثرها تميزاً، حيث تدعو الجمهور للمشاركة في حوار عالمي حول أهم مزايا هذه المدن وتجاربها الساحرة.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/players/uk/8657851-intercontinental-hotels-resorts-launches-icons/

كشف الاستقصاء المستقل للعلامة التجارية[1] ، والذي شمل سبع مدن هي باريس ولندن ونيويورك وشنغهاي ودبي وسيدني ومكسيكو سيتي، أن المسافرين غالباً ما يشعرون أنهم لا يرون سوى السطح الخارجي للمدينة ولا يتعمقون في خباياها وأسرارها الفريدة. ويشير أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستقصاء (77%) أنهم يشعرون بأنهم مضطرون لرؤية المواقع والمعالم السياحية البارزة والشهيرة على الرغم من أن 75% منهم عبروا عن رغبتهم في رؤية المزيد مما تقدمه المدينة واستكشاف المدينة بشكل متعمق والتعرف على الخبايا والتجارب التي يعرفها السكان المحليون جيداً.

وكشف تحليل إضافي لتطبيق إنستجرام أن برج إيفل في باريس هو أبرز المواقع السياحية وأكثرها انتشاراً عبر مشاركات تبادل الصور، حيث تمثل المنشورات عن البرج نحو 10% من إجمالي المنشورات حول العالم. ويعد قصر باكنغهام الموقع الحائز على أكبر عدد من الإشارات (21%) في لندن و”سنترال بارك” هي الحائزة على أكبر عدد من الإشارات في مدينة نيويورك (20%)، مما يؤكد أنّ السائحين غالباً ما يركزون على زيارة المواقع ذاتها والتي تعد من المعالم التقليدية الأساسية لكل مدينة. وأكّد السكان المحليون هذه النتائج في كل من المدن السبع، حيث يشعر أكثر من نصفهم (59%) أن السائحين يفوّتون استكشاف أفضل ما تقدمه مدنهم.

[1] شمل الاستطلاع العالمي عبر موقع تولونا أكثر من 7000 مشارك، بمن فيهم أكثر من 350 شخص من دبي في الفترة بين الأربعاء 6 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر. لا يعتمد هذا الاستطلاع الإلكتروني على عينة احتمالية وبالتالي لا يمكن حساب نسبة الخطأ في التقديرات.

وطُلب من الجمهور من خلال استقصاء إلكتروني انطلق اليوم اختيار أروع المعالم والرموز والأصوات والنكهات والروائح والمشاعر وأكثرها تفرداً في هذه المدن، والتي تربط المسافرين بها بشكل وثيق عند زيارتها.

وحول الاستطلاع الجديد، قالت جينجر تاغارت، نائب رئيس التسويق العالمي، لمحفظة فنادق إنتركونتننتال الفاخرة: “انطلاقاً من مكانتها الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة والسفر، لطالما شكّلت فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال بوابة لأروع الأماكن الفريدة والمتميزة واستكشاف الثقافات المحلية، لذلك نحن ندرك جيداً أن المسافرين يتوقون إلى التعرف على الأماكن التي يزورونها بشكل أعمق واستكشاف أسرارها. ومن خلال حملتنا الأخيرة تحت عنوان إنتركونتيننتال آيكُونز، بدأنا باستكشاف الأماكن الفريدة والتجارب الأصيلة التي قد يُفوّتها الزوار ولكنها تظل جزءاً لا يتجزأ من سحر المدينة وأسرار تميزها. هدفنا هو توليد مشاعر وأحاسيس فريدة ومفعمة بالسحر في هذه المدن التي يرتادها الكثيرون، وتشجيع الحوار والتبادل حول أهم أسرار المدن وما يجعلها حقاً مدناً فريدة”.

وتشمل بعض التجارب الغنية والملهمة التي حددها مسافرو الفئة الفاخرة حول العالم:

باريس – رائحة الخبز الطازج في مخابز أوبيركامبف في الدائرة الحادية عشر في باريس.

– رائحة الخبز الطازج في مخابز أوبيركامبف في الدائرة الحادية عشر في باريس. لندن – إحساس الدفء من موقد مشتعل في حانة قديمة في لندن في يوم بارد.

– إحساس الدفء من موقد مشتعل في حانة قديمة في لندن في يوم بارد. نيويورك – رائحة شيّ الكستناء على عربات البائعين المتنقلة في برودواي.

– رائحة شيّ الكستناء على عربات البائعين المتنقلة في برودواي. شنغهاي – رائحة كعك الدمبلينج الصيني الدافئ والغني في معبد آلهة المدينة.

– رائحة كعك الدمبلينج الصيني الدافئ والغني في معبد آلهة المدينة. دبي – صوت تلاطم المياه بالعبرة (القارب الخشبي التقليدي) بينما يبحر في خور دبي.

– صوت تلاطم المياه بالعبرة (القارب الخشبي التقليدي) بينما يبحر في خور دبي. سيدني – مداعبة النسيم البارد لوجهك على متن العبارة الشهيرة من مانلي إلى سيركيولار كواي.

– مداعبة النسيم البارد لوجهك على متن العبارة الشهيرة من مانلي إلى سيركيولار كواي. مكسيكو سيتي– نغمات موسيقى المارياتشي في ساحة غاريبالدي.

الصور

الرسوم البيانية

ملاحظات للسادة المحررين نبذة عن فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال:

تجعل علامة إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات تجربة السفر عالماً متميزاً من المتعة والشغف مع خبراتها العريقة في قطاع الضيافة والتي تمتد لأكثر من 70 عاماً. ويوفر كل من فنادقنا الرائدة ملاذاً رائعاً يعكس فرادة أسلوب حياة إنتركونتيننتال العصرية. ونحن كعلامة تجارية رائدة نسعى إلى تجسيد مفهوم الفخامة العالمي من خلال خدماتنا الفائقة وتجاربنا الاستثنائية ومرافقنا المتميزة. ما يميزنا عن سوانا هو مستوى الرعاية الذي لا يضاهى والاهتمام الذي نقدمه لضيوفنا من خلال الخدمات والمزايا الفريدة والمصممة حسب الطلب. ونوفر لضيوفنا الكرام خدمات كبار الشخصيات (VIP) الراقية من خلال برنامج سفير إنتركونتيننتال وتجربة الخدمة الشخصية الرائعة والامتيازات الحصرية من برنامج كلوب إنتركونتيننتال. كما نبرع في إسعاد ضيوفنا من أكثر المسافرين شغفاً بكل ما تقدمه الوجهات والمدن من مميزات حتى يستكشفوا معالم وثقافة المكان ويستمتعوا بتجارب سفر لا مثيل لها تلهم حواسهم وتثري حياتهم. لمزيد من المعلومات وللحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.intercontinental.com أو التواصل معنا عبر فيسبوك (www.facebook.com/intercontinental) أو إنستجرام (www.instagram.com/intercontinental)

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1039861/InterContinental_Hotels_and_Resorts.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1039862/InterContinental_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg