‫”فلاير لابس” تخصص 150 مليون دولار كتمويل للسلسلة C بقيادة “ويستكاب”

رائدة البرمجيات لنظام تشغيل الإيرادات (™Revenue Operating System) تقوم بتسريع النمو من أجل تلبية الطلب القوي وتوسيع عروضها منتجاتها وخدماتها؛ ويستكاب تنضم إلى مجلس إدارة فلاير

سان فرانسيسكو، 22 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم فلاير لابس (FLYR Labs)، رائدة نظام تشغيل الإيرادات المدعوم بالبيانات والمدفوع بالذكاء الاصطناعي من أجل شركات الطيران والسفر والنقل، أنها قد حصلت على 150 مليون دولار كتمويل للسلسلة C بقيادة ويستكاب، وهي شركة لأسهم النمو أسسها لورانس توسي، المدير المالي السابق لشركتي Airbnb وبلاكستون (Blackstone)، بمشاركة من شركتي سيلفر ليك ووترمان (Silver Lake Waterman)، ووندركو (WndrCo)، جنبًا إلى جنب مع المطلعين الداخليين بيتر ثيل وستريملايند فينشرز (Streamlined Ventures) وجيت بلو تكنولوجي فينشرز (JetBlue Technology Ventures) وجوفر لإدارة الأصول (Gopher Asset Management). وسيتم استخدام هذا التمويل لتوسيع عروض منتجات الشركة، وتوسيع نطاق القدرة على التسليم، ودعم عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتطوير فِرَق عملاء عالمية المستوى من أجل تلبية الطلب المتزايد.

قال مؤسس ويستكاب لورانس توسي، “اعتمد عدد كبير جدًا من شركات السفر الرائدة على التوقعات الثابتة أو اليدوية ومنهجيات التسعير التي لا تتكيف مع بيئة الوقت الحقيقي الديناميكية في العصر الحالي، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والفرص الضائعة”. “وبصفتنا مستثمرين ومشغلين في صناعة السفر منذ فترة طويلة، ما زلنا معجبين برؤية مؤسس فلاير، أليكس مانز وفريقه، للشراكة مع رواد السفر العالميين وشركات النقل لمنحهم التحكم والرؤى المستنيرة التي يحتاجون إليها لتحسين أعمالهم. وقد نَفذَّت فلاير هذه الرؤية من خلال تطوير تحليلات بيانات في الوقت الحقيقي خاصة بها تم إنشاؤها باستخدام الهندسة، والتميز في المنتَج، والابتكار، الذي ينتج عنه أدوات عرض بيانات وأدوات اتخاذ قرار بديهية. لم تعمل تقنيات ومنتجات فلاير فقط على دفع النمو السريع لشركة فلاير وتقديم مزايا كبيرة ملموسة لعملاء فلاير الصناعيين، وبالتالي لملايين المسافرين الذين يخدمونهم يوميًا. هذه مجرد بداية لفريق فلاير، وتفخر ويستكاب بالانضمام إليهم في رحلتهم الملهمة للارتقاء بصناعة السفر لصالح جميع أصحاب المصلحة لديها”.

تفشل الأنظمة القديمة الحالية في توفير الرؤى والأتمتة اللازمة للتكيف مع التحديات الحديثة التي يواجهها قادة النقل. ويستفيد نهج فلاير من الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يلتقط كميات هائلة من البيانات ويحللها حسب السياق، مما يتيح لشركات الطيران توقع الطلب بدقة أكبر وتحديد الأسعار المثلى للإيرادات تلقائيًا. لقد ثبت أن نظام تشغيل الإيرادات الخاص بشركة فلاير يحقق زيادة إجمالية بنسبة 7٪ في الإيرادات مع تقليل أخطاء التوقع بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالموردين القدامى. وبحلول نهاية هذا العام، ستدير فلاير أكثر من 14 مليار دولار من الإيرادات للعشرات من عملاء شركات الطيران لديها.

وقال أليكس مانز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فلاير لابس، “على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، أثبتت التقلبات الهائلة عبر شبكات شركات الطيران الحاجة إلى حلول حديثة في الوقت الحقيقي مدعومة بالذكاء الاصطناعي”. “سيضمن هذا التمويل استمرارنا في التوسع وتوفير تقنية متطورة وبديهية تلبي الاحتياجات الديناميكية لعملائنا في مجال النقل”.

وقد استقطبت فلاير لابس المواهب المخضرمة من بروس (PROS) والخطوط الجوية الأمريكية، وجنرال إلكتريك، و IBM وخطوط ساوث ويست الجوية، إلى المنتجات الرئيسية والأدوار التشغيلية الرئيسية. استحوذت فلاير على إكسشيك (xCheck) وفيردايركت (Faredirect)، مؤخرًا، وهو النظام المساعد لتحسين الإيرادات والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنية تتبع أسعار الطيران والتسويق، على التوالي، لمزيد من معالجة القدرات المطلوبة من قِبَل قاعدة عملائها. ومن خلال مكاتب جديدة في لوس أنجلوس ودالاس وأمستردام، تتوقع فلاير زيادة قوتها العاملة إلى أكثر من 200 عضو في الفريق بحلول نهاية العام. وفي حين أن تلبية احتياجات شركات الطيران هي التركيز الأساسي لشركة فلاير، إلا أنها تقوم بتوسيع تقنيتها عبر صناعات السفر والنقل الأخرى من خلال شراكات استراتيجية متنوعة عبر تأجير السيارات، والفعاليات، والشحن، والسكك الحديدية، والمزيد.

حول شركة فلاير لابس

تُركِّز فلاير لابس، رائدة نظام تشغيل الإيرادات™، على التطبيق المتواصل للتقنيات المتقدمة والبديهية التي تساعد قادة النقل على إطلاق العنان لإمكاناتهم القصوى. ويستفيد حل البرنامج القائم على السحابة من تقنية التعلم العميق، وهي شكل فائق التطور من أشكال الذكاء الاصطناعي، من أجل توفير توقعات فائقة الدقة ورؤى قابلة للتنفيذ داخل واجهة مستخدم شاملة واحدة. مع فلاير، يمكن لشركات السفر والنقل تحسين أداء الإيرادات بشكل كبير، وتوحيد القرارات عبر الفِرَق التجارية، وبناء تجربة أكثر كفاءة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لشركة فلاير في سان فرانسيسكو، كما أن لديها مكاتب في لوس أنجلوس ودالاس وكراكوف وأمستردام. لمعرفة المزيد حول شركة فلاير، قم بزيارة flyrlabs.com أو تابع @flyrlabs على تويتر و لينكد إن.

حول شركة ويستكاب

“ويستكاب جروب” هي شركة لأسهم النمو أسسها لورانس أ. توسي، الذي قام -مع فريق ويستكاب- بتأسيس ورسملة وتشغيل أسواق الأصول الخفيفة المدعومة بالتكنولوجيا منذ أكثر من 20 عامًا. مع أكثر من 4 مليارات دولار من الأصول قيد الإدارة، قامت ويستكاب باستثمارات ملحوظة في شركات التكنولوجيا مثل Airbnb و StubHub و iPreo و Skillz و Sonder و Addepar و Hopper و iCapital و Bolt. لمزيد من المعلومات حول ويستكاب، قم بزيارة www.WestCap.com.

حول شركة سيلفر ليك ووترمان

سيلفر ليك ووترمان هي جزء من سيلفر ليك، وهي الشركة العالمية الرائدة في الاستثمار في مجال التكنولوجيا مع أكثر من 88 مليار دولار من الأصول المجمعة قيد الإدارة، ورأس المال الملتزم، وفريق من المحترفين المقيمين في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تُركِّز سيلفر ليك ووترمان على توفير رأس مال نمو مرن لشركات النمو في مراحل لاحقة في مجال التكنولوجيا والصناعات المدعومة بالتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات حول سيلفر ليك ووترمان وسيلفر ليك، يُرجى زيارة www.silverlake.com.

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=_feH1VhmRLk

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1586649/FLYR_Logo_Color_ Logo.jpg