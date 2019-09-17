‫فلات 6 لابز البحرين تطلق النسخة الثانية من يوم العرض “Demo Day”

نظمت فلات6لابز البحرين النسخة الثالثة من يوم العرض “Demo Day”، وذلك على مسرح البحرين الوطني، حيث عرضت ثمان مؤسسات ناشئة نماذج أعمالها أمام جمهور ضم العديد من كبار الشخصيات، والمستثمرين والمسؤولين.

وقامت فلات6لابز البحرين باختيار طلبات 6 شركات ناشئة محلية ومن خارج البحرين ضمن برنامج العرض، وذلك من إجمالي 250 طلب من أكثر من 45 دولة. وقد شمل ذلك مؤسسات من مجموعة مختلفة من القطاعات منها التكنولوجيا الصحية، الذكاء الاصطناعي، التكنلوجيا في الطعام، الخدمات الالكترونية، التوظيف عبر الانترنت وغيرها من القطاعات.

وقد شاركت المؤسسات المرشحة في برنامج تطويري مكثف، استمر على مدى أربعة شهور متواصلة، حيث شمل عدداً من ورش العمل التخصصية على أيدي مدربين وخبراء دوليين، إضافة إلى تقديم العديد من الامتيازات لإدارة الأعمال، والمساحة المكتبية، وتقديم الدعم القانوني وتسجيل الشركة بالمملكة.

وبهذه المناسبة، نوه المدير التنفيذي لفلات6لابز البحرين ريان شريف بالدعم المستمر الذي يقدمه شركائنا، بما فيهم صندوق العمل “تمكين” ومجلس التنمية الاقتصادية، مؤكداً على دورهم البارز في دعم تنمية ريادة الأعمال والبيئة الاقتصادية للشركات الناشئة في مملكة البحرين.

صرح ريان شريف، الرئيس التنفيذي لفلات6لابز؛ “نحن فخورون جداً بإنجازاتنا في مملكة البحرين وانجازات شركاتنا الناشئة، حيث أن في كل دورة نسعى إلى سد الفجوة في السوق البحريني وتسريع نمو المؤسسات الناشئة. دورتنا الثالثة تقدمت بشكل كبير عبر برنامجنا المتقن، ونحن نتطلع إلى دعم المؤسسات الناشئة التي ستنضم إلى دفعتنا القادمة.”

وأعرب شريفعن خالص تقديره لما يقوم به كل من “تمكين” ومجلس التنمية الاقتصادية في دعم هذا البرنامج واهدافه، فضلاً عن جهودهم في تعزيز بيئة المؤسسات الناشئة في البحرين.

ومن جهته، نوه الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” الدكتور إبراهيم محمد جناحي بأهمية مسرعات الأعمال في تقديم الخبرات المهنية اللازمة لرواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم في السوق في إطار توسعة أعمالهم.

وأوضح أن هذا البرنامج يعتبر من البرامج الريادية الناجحة، مؤكداً أن هذا العرض ، ضمن إطار البرنامج المتكامل في الدعم التوجيه، يمنح رواد الأعمال الفرصة لاستعراض خبراتهم وأعمالهم أمام نخبة من المستثمرين وفتح فرص التعاون والاستفادة أمامهم بشكل واسع.

وحول ذلك قالت الأستاذة بكيزه عبد الرحمن، مديرة تطوير الأعمال في قطاع الشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية:

“تعتبر المؤسسات مثل Flat6Labs مهمة للغاية في كونها توفر البنية التحتية الضرورية لتطوير البيئة الداعمة في البحرين لتصبح مركزًا لريادة الأعمال على مستوى العالم. واليوم نحن مسرورون أن نرى مجموعة متنوعة أخرى من الشركات الناشئة المبتكرة تتخرج من برنامجها للانضمام والمساهمة في بيئة ريادة الأعمال. كما نتطلع لرؤية رواد الأعمال ينمون ويتوسعون في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.”

يقوم عمل فلات6لابز في دعم المؤسسات الناشئة بناءً على قاعدة من الخبرات والشبكات الإقليمية الواسعة من الشركاء والمدربين والمستثمرين، حيث تمثل فلات6لابز أحد أبرز مسرعات الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تستثمر في رواد الأعمال وأفكارهم الإبداعية في القطاعات الصاعدة. وتقوم فلات 6لابز بتوفير الاستثمار الأولي للمؤسسات الناشئة، بالإضافة الى تقديم خدمات الإرشاد الاستراتيجي مع التركيز على ريادة الأعمال ومساحات العمل الإبداعي والعديد من الامتيازات الأخرى.

وتشمل قطاعات برنامج تسريع الأعمال للمؤسسات الناشئة جميع قطاعات الأعمال، حيث تستهدف فلات6لابز البحرين توفير الدعم والاستثمار لأكثر من أربعين شركة محلية ودولية عن طريق إقامة دورتين من البرنامج سنوياً، حيث من المقرر أن تبدأ الدورة الثالثة في شهر ديسمبر 2019، في حين سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات 22 سبتمبر الجاري.

هيأت فلات6لابس بيئة ملائمة ليطور رواد الأعمال شركاتهم بسرعة عالية وفي فترة وجيزة. تقدم فلات6لابز حالياً برامج تسريع الأعمال والتمويل في مرحلة البذور للشركات الناشئة في القاهرة، أبو ظبي، بيروت، تونس، ومؤخراً في البحرين.

Contact:

Noor Bahman,

E: noor@flat6labs.com