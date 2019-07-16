‫فرقة الروك الأمريكية The Killersتحيي أمسية الأحد ضمن حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى الفورمولا 1

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يوليو 2019/ PRNewswire/ — أعلنت حلبة مرسى ياس وفلاش للترفيه عن اسم جديد من أسماء نجوم موسيقى العالميين ممن سيقومون بإحياء حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا1 لموسم 2019.

ستقدم فرقة الروك الأمريكية The Killers عدد من أغانيها العالمية المذهلة خلال الفعاليات الضخمة والتي ستتضمن: “Mr Brightside” ، و “Somebody Told Me” ، و “Human” ، وغير ذلك الكثير في ميدان دو بجزيرة ياس، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

يشكل انضمام فرقة The Killers إلى قائمة النجوم العالميين التي تتضمن نجم الهيب هوب العالمي ترافيس سكوت “Travis Scott ” الذي سيحي حفل يوم الجمعة، إضافة كبيرة للإثارة والزخم لحفلات مهرجان يا سلام لما بعض السباق.

وتعتلي فرقة The Killers خشبة مسرح حفلات أبوظبي للمرة الثانية في تاريخ مسيرتها الحافلة والناجحة، لتنال شرف اختتام حفلات ما بعد سباق الفورمولا 1 لموسم 2019 من خلال تقديم أشهر أغانيها.

نظرًا لوجود الكثير من عشاق الموسيقى من جميع الأعمار من محبي كل من ترافيس سكوت وفرقة The Killers، فمن المؤكد أن حفلات يا سلام لما بعد السباق ستثبت نجاحًا كبيرًا مع المتسابقين الدوليين.

ويقدم منظمو السباق خصومات الحجز المبكر لعشاق السباق المخلصين والتي تصل إلى 20% لمن يقومون بشراء تذاكر الجائزة الكبرى بأبوظبي قبل 31 يوليو.

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “يسعدنا أن نعلن قيام فرقة The Killers بإحياء العرض الرئيسي مساء الأحد في حفلات ما بعد السباق للجائزة الكبرى في أبوظبي.

“بمجموعتها الضخمة من الأغاني العالمية، وحب المعجبين الهائل، والعروض الحية المذهلة، تعد The Killers الفرقة المثالية لإحياء الحفل في حلبة دو في نهاية اليوم الرابع من سباق الفورمولا 1 الرائع.”

“ستكون حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا 1 لموسم 2019، أفضل حفلات سباقات السيارات والعروض الموسيقية الحية، مع خمسة أيام كاملة من الترفيه على الطرق الوعرة والعادية، ونحن نحتفل بعقدنا الثاني من النجاح في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.”

ستبدأ حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا 1 لموسم 2019 يوم الخميس 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر – لتقدم خمسة أيام كاملة من الترفيه داخل حلبات السابق وخارجها في جزيرة ياس.

التذاكر متاحة على: www.yasmarinacircuit.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/947523/The_Killers_Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg