‫فرقة البوب العالمية “Now United” وشركة بيبسي® تبحثان عن عضو جديد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لندن ولوس أنجلس، 27 نوفمبر-2019: أعلنت فرقة Now United وشركة بيبسي® اليوم عن بدء البحث عن عضو جديد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للانضمام إلى أول مجموعة بوب عالمية، والتي أسسها المنتج الموسيقي ورائد الأعمال سيمون فولر. ويأتي هذا القرار بعد الأداء المذهل الذي قدمته الفرقة على الهواء مباشرة الشهر الماضي في دبي خلال فعالية إطلاق منتج بيبسي بلاك® الجديد، حيث تميزت الفعالية بحضور حاشد لعشاق هذه الفرقة وشخصيات مؤثرة في مجال الموسيقى من جميع أنحاء المنطقة.

وسيتيح البحث عن العضو الجديد تعزيز أواصر العلاقات التي تجمع بين شركة بيبسي وسيمون فولر وفرقته الموسيقية المميزة، كما سيؤكد التزام العلامة التجارية الدائم بدعم المواهب الموسيقية الناشئة في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً. وجدير بالذكر أن فرقة Now United تمثل حجر الأساس في حملة بيبسي الدولية “لمجرد حبها”.

وتتألف الفرقة حالياً من 14 فناناً وفنانة من الشباب، ينحدر كل منهم من بلد مختلف، ويرى فولر أن إضافة عضو جديد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو خطوة طبيعية وهامة في رحلة تطوير هذه الفرقة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال فولر: “تتمحور فرقة Now United حول تعاون مواهب شابة مذهلة للتعبير عن شغفهم بالموسيقى والرقص، وتمثيل الخلفيات التي ينحدرون منها بروح إيجابية فريدة من نوعها. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بموروث موسيقي غني ومتنوع، ولهذا فإننا نتطلع إلى إيجاد موهبة استثنائية تمثل هذه المنطقة على الساحة العالمية، سواء من الرياض أو عمّان أو بيروت أو القاهرة أو أي مكان آخر في هذا الجزء الرائع من العالم. ولطالما ألهمت بيبسي طموحاتي في هذا المجال، ولذلك فهي الشريك الأنسب الذي يمكن أن يساعدنا في مسعانا هذا”.

وفي سياق البحث عن العضو الجديد، توجه فرقة Now United وشركة بيبسي دعوة للفنانين الراغبين بالتنافس للانضمام إلى الفرقة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإرسال فيديو لتجربة أداء من خلال الموقع الإلكتروني: http://search.nowunited.com/. وسيقوم فولر والفرقة بعد ذلك باختيار أفضل المرشحين للمشاركة في برنامج تدريبي من المخطط تنظيمه في أواخر شهر يناير القادم، وسيتم على إثر ذلك اختيار أحد المرشحين ليكون أحدث عضو في فرقة “Now United”.

من جانبها، قالت شيفاني باليفال، الفنانة الهندية في فرقة البوب العالمية Now United: “نحن سعداء للغاية بدعم بيبسي لنا في بحثنا عن أحدث عضو في عائلة Now United. كما أننا متحمسون جداً للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحث عن هذا الفرد الجديد الذي سينضم إلى عائلتنا الموسيقية الفريدة من نوعها، نحن واثقون من أننا سنجد شخصاً رائعاً ومميزاً هنا”.

وأضاف نديم نقفور، نائب الرئيس ومدير عام الامتياز التجاري للمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة بيبسيكو: “يسرنا الترحيب بعودة فرقة United Now إلى المنطقة، والتعاون معهم في مسعاهم للعثور على أحدث عضو سينضم إلى الفرقة. تتمتع بيبسي بتاريخ طويل من العمل مع فنانين صاعدين متميزين، ونحن متحمسون جداً للتعرف على الموهبة الاستثنائية التي ستنضم إلى الفرقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

جوليان هنري أو برني كركر

XIX لندن | 1919 801 207 44+

Julian@xixentertainment.com

Bernie@xixentertainment.com

روجر ويدنوسكي أو كارولينا كالبورج

XIX لوس أنجلوس | 1919 746 310 1+

+1 310 746 1919

RogerW@xixentertainment.com

Carolina@xixentertainment.com

فيديو ترويجي حول الدعوة للانضمام إلى الفرقة – 30 ثانية (للحصول على نسخة عالية الدقة، يرجى التواصل مع: برني كركر)

نبذة عن فرقة Now United | سيمون فولر:

تعتبر Now United أول فرقة بوب عالمية بكل معنى الكلمة، حيث تتألف من 14 مغنّ وراقص من 14 دولة مختلفة حول العالم (الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، والمكسيك، والفلبين، وفنلندا، وكوريا الجنوبية، والسنغال، والصين، واليابان، وألمانيا، وروسيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية)، والذين نجحوا بسرعة في جمع 17 مليون متابع من جميع أنحاء العالم.

تمثّل فرقة Now United رؤية سيمون فولر، أحد أكثر رواد الأعمال الموسيقية تميزاً ونجاحاً على الإطلاق، والذي كان مسؤولاً عن أكثر من 500 أغنية ناجحة حققت المركز الأول في جميع أنحاء العالم، والذي ألهم كلاً من “سبايس جيرلز، وآمي واينهاوس، وآني لينوكس، وكيلي كلاركسون، وكاري أندروود.

تابعو بيبسيكو العربية على: يوتيوب: NowUnited | انستقرام: @nowunited | تويتر: @NowUnitedMusic

نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات “بيبسيكو” بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2018 بصافي إيرادات تجاوز 64 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن “فريتولاي” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و”كويكر” و”تروبيكانا”. وتشمل منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن 22 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتشكل رؤية “الفوز الهادف” محور عمليات “بيبسيكو” لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتعكس هذه الرؤية طموحات الشركة لتحقيق الفوز المستدام في الأسواق ويتجسّد هدفها في جميع جوانب عملها. ويتوفر مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com.

تابعو بيبسيكو العربية على: تويتر: @PepsiCoArabia | انستقرام: PepsiCoArabia | يوتيوب: PepsiCoArabia

تفاصيل البحث

باب تقديم الطلبات مفتوح حتى يوم الأحد، 12 يناير 2020. سيتم إرسال الدعوات للمشاركة في برنامج اختبار الأداء بعد ذلك بوقت قصير. وتم التخطيط لإقامة برنامج تدريبي في نهاية شهر يناير.

يمكن للمتقدمين تقديم مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني: http://search.nowunited.com/

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