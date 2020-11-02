‫فتح الاعتماد الإعلامي لتغطية قمة قادة مجموعة العشرين

تتطلع رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين إلى تقديم الدعم للإعلام العالمي لتغطية هذا الحدث التاريخي من خلال موقع مصغّر مخصص للقمة.

سيتم توفير روابط البث المباشر، وتوفير مشاهد ولقطات من الصورة الجماعية الرسمية على مدار الساعة كما ستتاح الكلمة الافتتاحية لرئاسة مجموعة العشرين والمؤتمر الصحفي الرئاسي بالإضافة إلى محتويات حصرية أخرى.

سيكون الوصول إلى موقع القمة المصغّر مخصص للإعلامين المعتمدين فقط، يجب تقديم طلبات الاعتماد عبر بوابة الاعتماد الخاصة برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين هنا :https://accreditation.g20. gov.sa/PublicRegistration/ MediaLoginAndApplyToMeeting? meetingId=044412b4-fa84-4d46- a9cd-6dfa179341cb.

سيتم إغلاق الاعتماد في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية بتاريخ 20 نوفمبر، ولن يكون هنالك أي تمديد لفترة التقديم، ونهيب بالإعلاميين تقديم الطلبات مبكراً لتجنب التأخير في تلقي بيانات الدخول على الموقع المصغّر.

تم إعداد دليل المستخدم للمساعدة في إجراءات الاعتماد، يتوفر دليل مستخدم بوابة الاعتماد في موقع مجموعة العشرين الالكتروني:

https://g20.org/ar/media/ Pages/Accreditation.aspx