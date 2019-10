You are here:

‫غير نظرتك عن العالم.. إكسبو 2020 دبي يتعاون مع مؤسسة غابمايندر لتحويل ملايين الناس إلى صناع تغيير عالميين مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث الأروع في العالم