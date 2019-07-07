‫”غلاف المستقبل” يرفع الوعي العالمي بشأن التغير المناخي عبر الفن

رئيسة مجلس إدارة شركة أتش تي دي ميديا جوينت ستوك، الفنانة نغوين ثاي كيم دوك، تنتج لوحة “غطاء المستقبل” لإعادة إذكاء الكفاح العالمي ضد التغير المناخي بإبراز تأثيراته المدمرة

ها نام، فيتنام، 5 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يحذر العلماء من أنه لم يتبق أكثر من عشر سنوات قبل أن يبدأ ملايين الناس بمواجهة مخاطر الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة والفقر الشديد (1) نظرا للتغير المناخي. وقد أطلق هذا التحذير بوضوح أمام قادة العالم، والزعماء البوذيين والبوذيين حول العالم، وذلك خلال احتفال فيساك 2019 للأمم المتحدة عبر لوحة فنية واحدة.

وإذ أطلقت عليها اسم “غطاء المستقبل”، استخدمت الفنانة الفيتنامية نغوين ثي كيم دوك، الحرير الفيتنامي التقليدي والألوان المائية المستوحاة من فان غوخ واللمسات التلوينية الناعمة إنما الجريئة، إلى جانب الألوان العميقة والهامدة لرسم شجرة تموت غارقة جزئياً في مياه البحر. توضح هذه اللوحة النتائج المدمرة لتغير المناخ – عالم خالٍ من الأشجار الخضراء والحيوانات والبشر.

باستخدام أسلوب الرسم البسيط، أرادت السيدة نغوين أن ينتقل عملها الفني من “القلب إلى القلب”، لينقل حبها للبيئة، كما قال الفيلسوف الصيني لاو تزو: “يعتمد الناس على الأرض، والأرض تعتمد على الله، ويعتمد الله على الدين، الدين يعتمد على الطبيعة.” كما أرادت أن يدرك الناس أنه لا يمكن إنقاذ الكوكب إلا إذا غيروا عاداتهم المهدرة والملوثة.

تم تقديم 105 نسخ من هذه اللوحة لرؤساء الدول الذين انضموا إلى قادة بوذيين من أكثر من 100 دولة لحضور احتفالات فيساك. ومن بينهم قادة بوذيون مثل الأستاذ الدكتور فرا براهمابونديت – رئيس المجلس الدولي لعيد فيساك، والسيد نغوين مانه هونغ – وزير الإعلام والاتصالات في فيتنام، ريان غيغز – مدرب فريق كرة القدم الويلزي الوطني، ورئيس وزراء نيبال، ورئيس مجلس الشيوخ في بوتان، وسانغ جي تشا شي – نائب الأمين العام للكنيسة البوذية الصينية. وكانوا جميعًا متعاطفين جدًا وأعربوا عن إحساسهم بالتقدير لتسلمهم اللوحة.

وقال الفنانة نغوين ثي كيم دوك: عبر لوحة “غطاء المستقبل”، أود أن أذكّر قادة العالم بمسؤوليتهم إزاء الحفاظ على عالمنا. وبصفتهم صانعي القرار، يتعين عليهم تولي زمام المبادرة في هذه المعركة لنشر رسالة تحمل مسؤولية حماية البيئة لصالحه شعوبهم. وإذا لم يتخذوا أي إجراء على الفور، فإن العالم سينتهي. أريد أن أراهم يعلقون هذه الصورة في غرف معيشتهم، حتى يمكن تذكيرهم بواجبهم يوميًا”.

عن الفنانة

تشغل نغوين ثي كيم دوك حاليًا منصب مدير معهد الموارد البشرية – أتش في ورئيس مجلس إدارة شركة أتش دي تي ميديا جوينت ستوك. وقد أسست أيضًا مؤسسة بوتا، أول شبكة اجتماعية للجالية البوذية في فيتنام.

شغف السيدة نغوين بالبيئة هو نتاج لتأثير والدها. والدها هو المؤلف الفيتنامي المعروف نغوين سون دونغ الذي كتب الرواية الشهيرة “شو دوي ماي ترانغ” والعديد من القصائد الفيتنامية. قالت السيدة نغوين إن قصيدة والدها “النضارة إلى الحياة” أذكت شغفها بالمساعدة في الحفاظ على العالم الذي يعيش فيه البشر.

“على كتلة من الخشب بعد ظهر هذا اليوم

كانت قطرات المطر صغيرة جدا

لقد آلم قلبي

لكن الغابة كانت شاسعة

وكذلك كانت ضخامة الناس،

يرجى الانضمام لي!

للغابات دائمة الخضرة

نضارة الحياة “

من “النضارة إلى الحياة”

تأمل السيدة نغوين في أن يتم اعتبار “غطاء المستقبل” سفيرة للعلامة التجارية لبيئتنا وتغير المناخ، ونأمل أن تكون حاضرة في جميع أنحاء العالم لتعزيز حماية الكوكب الأخضر في المستقبل.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/943189/Artist_Nguyen_Thi_Kim_Duc.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/943190/Cover_of_Future.jpg