‫عيادة كليفلاند تحصل على شهادة الاعتماد من مؤسسة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية للمرة الثانية على التوالي

كليفلاند كلينيك وهي الآن في عامها المئوي – هي مركز طبي أكاديمي متعدد التخصصات غير ربحي يدمج الرعاية السريرية والرعاية في المستشفى مع البحث والتعليم. وإذ يقع في كليفلاند بولاية أوهايو، تم تأسيس المركز في العام 1921 من قبل أربعة أطباء مشهورين برؤيا تتمثل في تقديم رعاية متميزة للمرضى بناءً على مبادئ التعاون والرحمة والابتكار. كانت كليفلاند كلينيك رائدة في العديد من الاختراقات الطبية، من الاختراقات الطبية، بما في ذلك جراحة مجازة الشريان التاجي وأول عملية زرع وجه في الولايات المتحدة. مجلة يو أس نيوز اند وورلد ريبورت c تصنف كليفلاند كلينيك باستمرار كواحد من أفضل المستشفيات في البلاد في استطلاعها السنوي “أفضل مستشفيات أميركا”

طورت مؤسسة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (جي أتش أيه) معايير دولية معتمدة من ISQUA وقواعد مهنية للسفر الطبي – تُعرف أيضًا باسم السياحة الطبية والسياحة الصحية – بالتشاور مع خبراء عالميين رائدين في الصناعات التي تمثلها، بمن في ذلك مقدمو الخدمات الصحية وشركات التأمين وأرباب العمل. يساعد الحصول على ختم اعتماد جي أتش أيه على بناء الثقة من خلال الإثبات للمرضى والدافعين الدوليين أن المؤسسة الطبية التي قصدوها نفذت إجراءات وسياسات مصممة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها مرضى السفر الطبي وتعزيز تجربة المريض في كل خطوة من خطوات رحلة المريض.

وقال الدكتور معن فارس، الرئيس المؤقت لخدمات المرضى العالميين في كليفلاند كلينيك: “هذا الاعتماد هو شهادة على تركيز كليفلاند كلينيك على تجربة المريض.” “إنه اعتراف بالتزامنا بتوفير رعاية عالية الجودة للمرضى في جميع أنحاء العالم.”

تم إبلاغ كليفلاند كلينيك رسميًا بحصوله على شهادة الاعتماد المجددة في 4 حزيران/يونيو 2021، بعد الانتهاء من مسح الاعتماد عن بُعد لمدة ثلاثة أيام والذي أجراه اثنان من مساحي جي أتش أيه.

وقالت كارين تيمونز، الرئيسة التنفيذية لجي أتش أيه: “توفر مؤسسة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية فرصة فريدة للمؤسسات لإجراء فحص عميق في وحدات خدمة المرضى العالمية / الدولية وفرصة للتأثير على تحسين الجودة والسلامة والخبرة لجميع المرضى الذين يسافرون للحصول على الرعاية الصحية. توفر جي أتش أيه نقطة البداية المثالية للتحقق من صحة العمليات الحالية مع التركيز بشكل خاص على التميز التشغيلي وتجربة المريض، وهي استراتيجية عمل ستؤثر على المؤسسات في جميع الخدمات المقدمة. نهنئ كليفلاند كلينيك ومقدمي الرعاية المتفانين بها على تحقيق اعتماد جي أتش أيه مع التميز، ولتركيز العيادة الثابت على التميز في الخدمة والالتزام بدعم الاحتياجات الفريدة لمرضى السفر الطبي “.

وقالت ساندي ميلي، المديرة الأولى لخدمات المرضى العالمية في كليفلاند كلينيك، “يسعدنا حصولنا على الاعتماد العالمي للرعاية الصحية، وهذا يدل على التزامنا بتقديم رعاية عالية الجودة لمرضانا عند سفرهم للخارج للحصول على الرعاية الطبية. هذا الاعتماد هو شهادة على تفاني منظمتنا بأكملها في رعاية المرضى “.

حول جي أتش أيه

مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي (جي أتش أيه) هي هيئة اعتماد ديناميكية ومبتكرة مع تركيز متخصص في السفر الطبي والاستشفائي والسلامة والرفاهية. تم تأسيس جي أتش أيه في أيلول/سبتمبر 2016، وكان الغرض الأولي من جي أتش أيه كهيئة اعتماد مستقلة يركز على تحسين تجربة المريض للمسافرين لتلقي العلاج ودعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وزيادة البروز وتنفيذ نموذج أعمال مستدام للسفر الطبي. منذ ذلك الحين، أصبحت جي أتش أيه رائدة في مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي النطاق الكامل لسلسلة الرعاية المستمرة وتقدم الشهادات والاعتماد لأصحاب المصلحة في جميع جوانب الصحة والرفاه.

يمكن للمؤسسات المهتمة بالاعتماد العالمي للرعاية الصحية تقديم طلب على [email protected] | هاتف في الولايات الولايات المتحدة 001.561.228.4014 www. GlobalHealthcareAccreditation. com

نبذة عن عيادة كليفلاند

كليفلاند كلينيك – التي تمر بعامها المئوي الآن – هي مركز طبي أكاديمي غير ربحي متعدد التخصصات يدمج بين الرعاية السريرية والطبية مع البحث والتعليم. وإذ تقع في مدينة كليفلاند، أوهايو، تم تأسيس عيادة كليفلاند في العام 1921 على يد أربعة أطباء معروفين برؤيا توفير رعاية طبية للمريض قائمة على مبادىء التعاون والرحمة والإبتكار. وكانت كليفلاند كلينيك رائدة في العديد من الاختراقات الطبية، بما في ذلك جراحة مجازة الشريان التاجي وأول عملية زرع وجه في الولايات المتحدة. مجلة يو أس نيوز نيوز أند وورلد ريبورتتصنف كليفلاند كلينيك باستمرار كواحد من أفضل مستشفيات البلاد في مسحها السنوي “أفضل مستشفيات أميركا.” من بين موظفي كليفلاند كلينيك البالغ عددهم 70,800 موظف حول العالم، هناك أكثر من 4660 طبيبًا وباحثًا بأجر، و 18500 ممرضًا وممرضًا مسجلا ومقدم ممارسة صحية متقدمة، يمثلون 140 تخصصًا طبيًا وتخصصًا فرعيًا. كليفلاند كلينك هي نظام صحي تبلغ سعته 6500 سرير يشتمل على موقع رئيسي بمساحة 173 فدانًا بالقرب من وسط مدينة كليفلاند، و 19 مستشفى، وأكثر من 220 مرفقًا للمرضى الخارجيين، ومواقع في جنوب شرق فلوريدا؛ لاس فيغاس، نيفادا؛ تورنتو، كندا؛ أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ولندن ، إنجلترا. في العام 2020، كان هناك 8.7 مليون زيارة للمرضى الخارجيين، و 273000 حالة دخول وملاحظة للمستشفيات، و 217000 حالة جراحية في جميع أنحاء النظام الصحي لكليفلاند كلينك. يأتي المرضى إلى مؤسسات العيادة للعلاج من كل ولاية كما من 185 دولة. زورنا على clevelandclinic.org. تابعونا على twitter.com/Cleveland Clinic. الأخبار والموارد متوفرة على newsroom.clevelandclinic. org.newsroom.clevelandclinic. org.