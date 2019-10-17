‫عملة دار سك العملة الملكية الكندية المسبوكة من ثلاثة معادن تربح جائزة التميز من الجمعية الدولية لشئون العملات لعام 2019 لأفضل عملة معدنية جديدة أو سمة أو التوزيع المبتكر

أوتاوا، أونتاريو، 16 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — يسعد دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” أن تحظى تقنيتها المتقدمة للعملات المسبوكة من ثلاث معادن بتقدير صناعة العملات العالمية من خلال تتويجها بجائزة التميز لأفضل عملة جديدة أو سمة أو التوزيع المبتكر من الجمعية الدولية لشئون العملات “International Association of Currency Affairs (IACA)” في جوائز العملات. وتم الإعلان عن هذه الجائزة بشكل رسمي في 15 أكتوبر/تشرين أول 2019 على هامش مؤتمر العملات المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وبهذه المناسبة، صرحت ماري لوماي “Marie Lemay” رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية، “تفخر دار سك العملة أن تواصل ابتكاراتنا نيل التقدير العالمي من الجمعية الدولية لشئون العملات وأقراننا في الصناعة”. وتضيف، “ونشعر بالحماس إزاء إضافة تقنية العملات المسبوكة من ثلاثة معادن الحائزة على جوائز إلى القائمة الطويلة من حلول العملات المعروضة على عملائنا الدوليين”.

وتتكون العملة المسبوكة من ثلاث معادن من حلقة فولاذية مطلية بالنحاس الأصفر، ونواة داخلية من الفولاذ المطلي بالنيكل وعلى الجانب الخلفي فولاذ مطلي بالنحاس. ومن خلال ترتيب معقد من طبقات المواد المتعددة، تجمع هذه العملة بين أكثر السمات الظاهرة والمستترة تقدمًا، والتي تتضمن توقيعات كهرومغناطيسية متميزة في آلات البيع.

ويمكن عرض صور لجائزة الابتكار هنا .

وتفتخر دار سك العملة كذلك بصناعة عملة مصرف نيوزيلندا الاحتياطي الملونة لعام 2018 التي تحمل اسم عملة يوم الهدنة المتداولة “ Armistice Day “، التي نالت جوائز في فئات أفضل عملة تذكارية جديدة أو عملة تجريبية بقيمة اسمية وأفضل برنامج للتوعية العامة بالعملات المتداولة، أو أفضل موقع إلكتروني، أو تطبيق.

وتم تقديم جوائز التميز في العملات بواسطة الجمعية الدولية لشئون العملات في عام 2007 لتشجيع وتقدير التميز في الأمور الخاصة بالعملات، والإنتاج، والمعالجة، والإدارة والتوزيع. وتفتخر دار سك العملة بحصولها على سبع جوائز تميز سابقة في جوائز العملات:

برنامج العملات التذكارية المتداولة احتفالاً بمرور 150 عامًا على تأسيس كندا في فئة أفضل برنامج اتصالات جديد (2017).

تقدير مشترك مع مصرف نيوزيلندا الاحتياطي عن العملة المتداولة الملونة فئة 50 سنت التي تحتفي بالذكرى المئوية ليوم أنزاك “Anzac”، وذلك في فئة أفضل عملة تذكارية جديدة أو عملة تجريبية متداولة (2015).

العملات المتداولة فئة 1 دولار و2 دولار من الفولاذ المطلي متعدد الطبقات مع سمات تأمين متطورة والتي قدمت في عام 2012، وذلك في فئة أفضل ابتكار جديد خاص بالعملات (2013).

برنامج العملات التذكارية على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فانكوفر 2010 في فئة أفضل مجموعة عملات جديدة.

وعملة الشريط الوردي المتداولة فئة 25 سنتًا لعام 2006 في فئة أفضل عملة جديدة (2007)

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca. كما يمكن متابعة دار سك العملة على تويتر، وفيسبوك، وانستجرام

نبذة عن الجمعية الدولية لشئون العملات

تعمل الجمعية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويكمن هدف الجمعية الدولية لشئون العملات في التبادل الدولي للاستشارات والتعاون بشأن الأمور محل اهتمام أصحاب المصلحة في إطار دورة المدفوعات النقدية وتقديم الأفضل للصناعة من خلال الامتيازات المقدمة من العمل بمشروعاتنا المتعددة والبرامج ومصادر المعلومات. وتتضمن الشركات الأعضاء جميع أصحاب المصلحة في دورة المدفوعات النقدية، بما في ذلك: البنوك المركزية، وسلطات إصدار العملات، ووزارات المالية، ومطابع الدولة والمطابع التجارية، ودور سك العملات الحكومية والتجارية، وشركات إدارة النقد، والموردين في صناعة العملة، وموردي خدمات مناولة النقدية.

أليكس ريفز “Alex Reeves”

مدير أول

العلاقات العامة

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