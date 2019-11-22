‫عملاء شركة هواوي يفوزون بجائزة التحويل الرقمي وبلغوا المرحلة النهائية لست جوائز في المؤتمر العالمي لمعرض المدينة الذكية 2019

برشلونة، إسبانيا، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — في مؤتمر معرض المدن الذكية التاسع، فاز اثنان من عملاء شركة هواوي الرئيسيين بجائزتي التحول الرقمي المرموقتين: فقد فازت حكومة ينغتان في إقليم جيانكشي الصيني بجائزة التحول الرقمي العالمي والصيني، وفازت مقاطعة لونغان في شنجن الصينية بجائزة الابتكار الرقمي في الصين. وباالإضافة إلى ذلك، وصل خمسة من عملاء هواوي إلى القائمة القصيرة للمتسابقين النهائيين لجائزة المدينة الذكية. وصلت هيفي، عاصمة مقاطعة آنهوي الصينية، قائمة المتسابقين النهائية لجائزة الحكومة الرقمية الصينية للابتكار، بينما وصلت تشانغياغيانغ في شوجو، الصين، القائمة النهائية القصيرة لجائزة الحكم الرشيد للمدينة الصينية. فيما وصلت مدينة ماكاتي في الفلبين ووكالة تكنولوجيا المعلومات في جنوب إفريقيا (سيتا) وسلسلة التوريد الرقمية من شركة دي إتش إل لجائزة الأفكار الإبداعية العالمية. وبينما فاز عملاء هواوي بجوائز في مؤتمر معرض المدينة الذكية على مدار السنوات القليلة الماضية، فاز عملاء هواوي هذا العام بجوائز عبر فئات أكثر مع عدد أكبر من الفائزين من السنوات السابقة. وهذا يعكس اعتراف الصناعة بجهود هواوي لمساعدة العملاء على الابتكار في مجال المدينة الذكي، بالإضافة إلى تجميع وتبادل الخبرات مع المناطق الأخرى.

استنادًا إلى الخبرة الواسعة في التحول الرقمي الحضري، تساعد هواوي العملاء في إنشاء منصة رقمية للمدينة. من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والبيانات المتقاربة، تعمل المنصة على تحسين الأصول الرقمية للمدينة وتبسيط تشغيل التقنيات الجديدة، وبالتالي تمكين حصول الابتكار وتحقيق القيمة من التطبيقات الحضرية. وقال كين كانغ، مدير قسم حلول المدن الذكية بمجموعة أعمال هواوي إن “الذكاء الحقيقي الذي تحتاج إليه المدن لا يمكن توفيره من خلال التقنيات وحدها، بل إنه مدفوع أيضًا بنماذج الأعمال المتقدمة. نود أن نهنئ ينغتان وغيرها من العملاء على هذه الجوائز المرموقة التي تُظهر تقدير الصناعة لجهودهم وإنجازاتهم في الانتقال نحو المدن الذكية. بالتعاون الوثيق، ستقوم هواوي والشركاء ببناء نظام بيئي قوي ومساعدة العملاء على الاستمرار في تنفيذ منصات رقمية مخصصة.”

ينغتان المستندة إلى إنترنت الأشياء تفوز بجائزة التحول الرقمي مع تغطية 5 جي زائد إنترنت الأشياء

كمدينة رائدة وطنية في مجال الاتصالات في الصين، تتصور ينغتان “ينغتان ذكية قائمة على إنترنت الأشياء.” من خلال التعاون مع هواوي، قامت حكومة ينغتان ببناء الخدمات الموحدة للمدينة حول نموذج “مركز واحد، أربع منصات”. ونشرت المدينة “دماغ” إنترنت الأشياء المرئي، والكفؤ، والذكي، ومنصة معلومات المدينة عالية الدقة وتغطية 5 جي زائد إنترنت الأشياء. وقد مكن هذا المدينة من بناء التوأم الرقمي وتطوير اقتصادها الرقمي بحيث تكون إنترنت الأشياء هي أساسه. في العامين الماضيين، تجاوز عدد الأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء عدد سكان المدينة، وتم إنشاء 214 شركة إنترنت الأشياء، مما يدعم التحول والتطور السريع للصناعات والاقتصاد والمجتمع في ينغتان.

أطلقت ينغتان الآن خدمات الـ 5 جي رسميًا. هناك 43 فئة من تطبيقات إنترنت الأشياء مثل المياه الذكية والنقل الذكي وإنارة الشوارع الذكية ومواقف السيارات الذكية التي تعمل على تحسين حياة السكان. تتمتع شبكة إنترنت الأشياء الجوالة المحلية الآن بكثافة رائدة وتغطية عالية الجودة على مستوى البلاد. وباعتبارها أول مدينة عالمية تطبق تقنية عداد المياه الذكي، فقد وصل معدل تركيب هذا العداد إلى 95٪، وانخفض معدل التسرب إلى 12٪، وبلغت قيمة وفورات المياه السنوية في المدينة 2.4 مليون طن. من خلال تطوير وسائل النقل الذكية، ركبت 89 ٪ من المركبات العاملة في المدينة المنصات المحمولة على المركبات، وانخفض عدد حدوث الإنذارات اليومية من 15,000 إلى حوالي 280.

مقاطعة لونغانغ في شنجن تفوز بجائزة الابتكار الحكومي الرقمي (الصين) لكونها أول مدينة ذكية في العالم تركب الـ “الدماغ” الذكي

بدأت مقاطعة لونغانغ في شنجن تطوير المدينة الذكية في العام 2013، بهدف بناء أول مدينة في العالم تعمل بـ “بالدماغ” – أو مركز العمليات الذكي. تتبنى حكومة المقاطعة الآن نموذج تنمية يمكّن من التعاون بين الحكومة والشركات، ويؤكد على بناء البنية التحتية، ويستند إلى البيانات، ويسهل العمليات الحكومية، ويفيد الناس. نتيجة لذلك، حققت لونغانغ ثلاثة أوليات وطنية: أول مركز ذكي لديه إمكانية الوصول إلى أنظمة المعلومات على مستوى المقاطعة، أول إدارة لتطبيقات المدينة باستخدام خريطة واحدة، وأول من يستخدم تطبيق الجوال الذي يمكّن المسؤولين من مراقبة البرنامج بأكمله بصورة مباشرة بنقرة واحدة، أثناء التجوال، وخدمة جميع سكان المدينة الـ 5 ملايين في المنطقة بكفاءة.

المرحلة النهائية لجائزة الفكرة المبتكرة: سلسلة التوريد الرقمية من دي أتش أل – حلول النقل والإمداد والتخزين الذكية

طورت هواوي وسلسلة التوريد الرقمية لدي أتش أل حلًا ذكيًا للوجستيات والتخزين يعتمد على إنترنت الأشياء الصناعي. باستخدام RFID والبنية التحتية السحابية، يحسن الحل كفاءة وأتمتة سلاسل الإمداد بالمدينة الذكية. ويمكن الحل الإدارة في الوقت الفعلي ويضمن معدل نجاح 100٪ في قراءة الملصقات مع تغطية مسافة تصل إلى 100 متر. تم تحسين شفافية إدارة المواد وكفاءة معالجة المواد بشكل كبير.

المرحلة النهائية لجائزة الفكرة المبتكرة: مكاتي – قدرات الاستجابة المحسنة للطوارئ في المدن

مدينة ماكاتي في الفلبين هي واحدة من 16 مدينة تشكل مدينة مانيلا الكبرى بالفلبين. تعاونت ماكاتي مع شركة هواوي لنشر حلول الاستخبارات الحضرية لتحسين قدرات الاستجابة للطوارئ الحضرية من خلال ربط البنية التحتية الرقمية الحضرية، وتمكين المواطنين من الإبلاغ بسرعة عن الجرائم وطلب المساعدة لمراكز قيادة المدن. أصبح بإمكان السكان الآن الاتصال مباشرة بمركز القيادة من خلال أجهزة إنترنت الأشياء بنقرة واحدة. في غضون ذلك، قام مركز القيادة الذكي في ماكاتي بتنفيذ أمر المعلومات في الوقت الفعلي والإرسال الموحد، مما يحسن الإدارة البلدية.

المرحلة النهائية لجائزة الفكرة المبتكرة: سيتا، جنوب إفريقيا – حكومة رقمية أكثر مرونة مع منصة سحابية

في السنوات الأخيرة، واجهت حكومة جنوب إفريقيا تحديات مثل ارتفاع تكلفة خدمات المواطنين وعدم كفاءة الإدارة بسبب البيانات المجزأة. من خلال النظام الأساسي السحابي المقدم من شركة هواوي، قامت وكالة تكنولوجيا المعلومات في جنوب إفريقيا (سيتا) بتبسيط صوامع المعلومات الخاصة بالإدارات مما يتيح التعاون الفعال للمعلومات والبيانات لتسريع تقديم الخدمات العامة وتشغيلها بتكلفة أقل بكثير. ساعدت سيتا على بناء حكومة رقمية أكثر رشاقة واستجابة ومرونة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات العامة بشكل ملحوظ.

لقد خدم حل المدن الذكي من هواوي أكثر من 500 مليون شخص في أكثر من 200 مدينة في أكثر من 40 دولة ومنطقة. في الدورة التاسعة لـ مؤتمر معرض المدينة الذكية الذي عقد في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر في برشلونة، تعرض هواوي حلولها ومنتجاتها تحت شعار “بناء مدينة ذكية متصلة بالكامل”. يقع كشك هواوي رقم C321 في القاعة 2، غران فيا. لمزيد من المعلومات حول حلول مدينة هواوي الذكية وأفضل الممارسات يرجى زيارة: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html?source=corp_comm