‫علامة M&M’S® التجارية الشهيرة تُعلِن عن التزام عالمي لخلق عالم يشعر فيه الجميع بالانتماء

قامت شركة M&M’S –وهي جزء تفتخر به شركة مارس إنكوربوريتد ((Mars Incorporated بإطلاق منصة عالمية من أجل زيادة الشعور بالانتماء لعشرة ملايين شخص بحلول عام 2025، مما يساعد على التواصل والاحتفاء ببعضهم البعض

نيوآرك، نيوجيرسي, 21 يناير 2022 — /PRewswire/ أعلنت M&M’S®، وهي جزء من مجموعة العلامات التجارية لشركة مارس إنكوربوريتد، عن التزام عالمي بخلق عالم يشعر فيه كل شخص بالانتماء وشمولية المجتمع. إن إعلان العلامة التجارية الشهيرة للحلوى مبني على أكثر من 80 عامًا من لَمّ شمل الناس مع الحلوى الملونة الصغيرة والنكهات، وهو جزء من الاستراتيجية المطوَّرة للعلامة التجارية M&M’S والمبنية على الغرض، والتي تَعِد باستخدام قوة المرح لتشمل الجميع، بهدف زيادة الشعور بالانتماء لدى عشرة ملايين شخص حول العالم بحلول عام 2025.

قالت كاثرين سلايت، كبيرة مسؤولي النمو في شركة مارس ريجلي ((Mars Wrigley، “تلتزم M&M’S منذ فترة طويلة بخلق مرحًا ملونًا للجميع، وهذا الغرض يمثل التزامًا راسخًا أكثر بما نعتقد دائمًا كعلامة تجارية وهو: أن لكل شخص الحق في الاستمتاع بلحظات من السعادة، والمرح هو أقوى طريقة لمساعدة الناس على الشعور بالانتماء. “كواحدة من أشهر العلامات التجارية للحلوى في العالم، مَن الأفضل التزامًا بعالم يتمتع بمزيد من لحظات المرح عن طريق زيادة الشعور بالانتماء حول العالم أكثر من M&M’S؟”

تُظهِر الدراسات1 أن رغبتنا في الانتماء قوية مثل قوة رغبتنا في أن نكون محبوبين، وهذه الرغبة مشتركة بين جميع الناس بغض النظر عن الثقافة، أو العرق، أو الأصل، أو الجغرافيا، أو الموقع. وقد استخدمت M&M’S هذه الرؤية لإنشاء M&M’S FUNd من أجل تتبع تأثير العلامة التجارية على مهمتنا، والتي ستوفر الموارد، والإرشاد، والفرص، والدعم المالي في مجال الفنون والترفيه من أجل المساعدة في ضمان وصول الأشخاص إلى التجارب التي يشعر كل شخص بالانتماء إليها.

وفي هذا العام، سيشهد محبو علامة M&M’S التجارية الشهيرة أيضًا تغييرات في شكل ومظهر العلامة التجارية كجزء من تطورها، وكل من هذه التغييرات يهدف إلى تمثيل التزامها الجديد وهو:

رؤية جديدة وحديثة لمظهر شخصياتنا المحبوبة، مع صفات شخصية أكثر دقة من أجل التأكيد على أهمية التعبير عن الذات وقوة المجتمع من خلال سرد القصص

تركيز مُحسَّن على لوحة الألوان الشهيرة للعلامة التجارية، واستخدام أشكال وأحجام مختلفة من حبات M&M’S عبر جميع نقاط التواصل لإثبات أننا عندما نكون جميعًا معًا، نكون أكثر مرحًا

عبر جميع نقاط التواصل لإثبات أننا عندما نكون جميعًا معًا، نكون أكثر مرحًا تركيز إضافي على علامة العطف –وهو عنصر مميز في شعار M&M’S يعمل على ربط حَرفيّ الـ M – من أجل إظهار كيف تهدف العلامة التجارية إلى لَمّ شمل الناس

يعمل على ربط حَرفيّ الـ – من أجل إظهار كيف تهدف العلامة التجارية إلى لَمّ شمل الناس نغمة صوت بشرية محدثة تكون أكثر شمولاً وترحابًا وتوحيدًا، بينما تظل متجذرة في روح الدعابة والمرح الخاصة بنا

قالت جين هوانج، نائبة رئيس التسويق العالمي لدى مارس ريجلي، “نحن متحمسون للكشف عن شكل وإحساس علامتنا التجارية الجديدة M&M’S، والتي سيشاهدها المعجبون وهي تنبض بالحياة عبر جميع نقاط تواصل M&M’S حول العالم”. “بدءًا من ابتكارات المنتجات الجديدة إلى حملات العلامة التجارية وشخصياتنا المطوَّرة ومتاجرنا التجريبية للبيع بالتجزئة، سنقوم بدمج عناصر مرئية ملونة ورسائل تتسم بالشمولية، وهدفنا في كل ما نقوم به هو إثبات أننا عندما نكون جميعًا معًا، نكون أكثر مرحًا. وفي الواقع، هذا الغرض معروض بالحجم الكبير بالفعل في متجر M&M’S الجديد في برلين، والذي يتميز بعدة لغات على اللافتات كدعوة للجميع وقاعدة المنتسبين الأكثر تنوعًا لدينا والتي تحتفي بالناس من مختلف الثقافات والخلفيات والأجيال”.

ويُعَد الالتزام العالمي الجديد من M&M’S هو مجرد واحد من العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها عبر شركة مارس إنكوربوريتد من أجل خلق عالم يكون فيه المجتمع شموليًا. ويشمل ذلك الالتزام بفِرَق القيادة المتوازنة بين الجنسين، وإجراء تدقيق سنوي مستقل للتأكد من التنوع في إعلاناتها (يديره معهد جينا ديفيس “Geena Davis Institute” حول نوع الجنس في وسائل الإعلام)، ودورها كنائبة رئيس تحالف Unstereotype، وهو جزء من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من بين عدة أمور أخرى.

لمزيد من المعلومات حول غرض العلامة التجارية الجديدة لشركة M&M’S ومشاهدتها وهي تنبض بالحياة، يمكن للمعجبين زيارة صفحات M&M’S على فيسبوك , و إنستجرام , و تويتر . كما يمكنك متابعتنا باستخدام #ForAllFunkind، أو قم بزيارتنا على MMS.com .

حول شركة مارس إنكوربوريتد

لأكثر من قرن من الزمان، كانت مارس إنكوربوريتد مدفوعة بالاعتقاد بأن العالم الذي نريده غدًا يبدأ بالطريقة التي نؤدي بها أعمالنا اليوم. هذه الفكرة هي جوهر ما كنا عليه دائمًا كشركة عالمية عائلية. واليوم، ترتقي مارس وتبتكر وتتطور بطرق تؤكد التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على العالم من حولنا.

وعبر مجموعتنا المتنوعة والمتوسعة من الحلويات والأغذية ومنتجات وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة، فإننا نوظف 133000 شريكًا مخصصًا يسيرون جميعًا في نفس الاتجاه: إلى الأمام. ومع مبيعات سنوية تبلغ 40 مليار دولار، نحن ننتج بعضًا من أفضل العلامات التجارية المحبوبة في العالم والتي تشمل ®DOVE، و ®EXTRA، و ®M&M’s، و ®MILKY WAY، و ®SNICKERS، و ®TWIX، و ®ORBIT، و ®PEDIGREE، و ®ROYAL CANIN، و ®SKITTLES، و ™BEN’S ORIGINAL، و ®WHISKAS، و ®COCOAVIA و ™5؛ ونعتني بنصف الحيوانات الأليفة في العالم من خلال شركاتنا في مجال التغذية، والصحة، والخدمات، والتي تشمل AniCura و ™Banfield Pet Hospitals، و ®BluePearl، و Linnaeus، و ™VCA.

نحن نعلم جيدًا أنه لا يمكننا أن نكون ناجحون حقًا إلا إذا ازدهر شركاؤنا والمجتمعات التي نعمل فيها أيضًا. تُلهِم مبادئ شركة مارس الخمسة –الجودة، والمسؤولية، والتبادلية، والكفاءة، والحرية– شركاءنا لاتخاذ إجراءات في كل يوم من أجل المساعدة في خلق عالم الغد الذي يمكن أن يزدهر فيه الكوكب، وسكانه، وحيواناته الأليفة. وتُستخدَم بُوصلة مارس –وهي مستوحاة من الاقتصاديات التبادلية– لقياس مدى تقدم الشركة في خدمة غرضها؛ يبدأ العالم الذي نريده غدًا بكيفية قيامنا بأعمالنا اليوم.

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1 ماسلو والتسلسل الهرمي للدوافع: قياس إشباع الحاجات ; Coqual: قوة الانتماء

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1730087/M_Ms_Characters. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1730089/M_Ms_Different_ Shapes.jpg