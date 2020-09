‫عقار Opaganib الذي تنتجه شركة RedHill Biopharma يُظهر تثبيطًا تامًا لفيروس سارس-كوف-2

تمكن Opaganib من تثبيط التكاثر الفيروسي لفيروس سارس-كوف-2 تمامًا، كما تم قياسه بعد ثلاثة أيام من الحضانة في نموذج مختبري لأنسجة الشعب الهوائية البشرية، مقارنة بشكل إيجابي مع عقار remdesivir، وهو عنصر التحكم الإيجابي في الدراسة

يحتل Opaganib موقعًا فريدًا باعتباره علاجًا محتملاً لفيروس كوفيد-19 يتم تناوله عن طريق الفم يجمع بين آليات عمل فعالة مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، ويستهدف مكون الخلية المضيفة ويقلل من احتمالية المقاومة

تُجرى حاليًا المرحلة العامة 2/3 والمرحلة 2 من الدراسات السريرية الأمريكية على Opaganib لِعلاج الالتهاب الرئوي الوخيم الناتج عن فيروس كوفيد-19

ويأتي RHB-107 (upamostat) كمرشح ثانٍ من شركة RedHill Biopharma لعلاج فيروس كوفيد-19، مثبط جديد لبروتيز السيرين، حيث تمكن بشدة من تثبيط تكاثر فيروس سارس-كوف-2 في نفس النموذج، مما يدعم البدء المخطط للمرحلة 2/3 من دراسة المرضى الخارجيين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام

تل أبيب، إسرائيل ورالي، كارولاينا الشمالية، 8 سبتمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت RedHill Biopharma Ltd. (ناسداك: RDHL) (يُشار إليها فيما يلي بلفظ “RedHill” أو “الشركة”) وهي شركة متخصصة في المستحضرات الصيدلانية البيولوجية، اليوم أن Opaganib 1 أظهر تثبيطًا قويًا لفيروس سارس-كوف-2، وهو الفيروس المتسبب في فيروس كوفيد-19، مما أدى إلى تثبيط تكاثر الفيروس تمامًا في نموذج مختبري لأنسجة الشعب الهوائية الرئوية البشرية. Opaganib هو مثبط انتقائي من سفينغوزين كيناز 2 (SK2)، وهو العقار الأول من نوعه، يتم تناوله عن طريق الفم، ويظهر نشاطًا مزدوجًا مضادًا للالتهابات ومضادًا للفيروسات يستهدف مكون الخلية المضيفة، ولا يتأثر بالطفرة الفيروسية وبالتالي يقلل من احتمالية المقاومة . يتم حاليًا تقييم Opaganib في المرحلة العامة 2/3 والمرحلة 2 من الدراسات السريرية الأمريكية لِعلاج الالتهاب الرئوي الوخيم الناتج عن فيروس كوفيد-19

بالتعاون مع مركز الطب التنبؤي في جامعة لويفيل، تمت دراسة Opaganib في نموذج نسيج ثلاثي الأبعاد للخلايا الظهارية في الشعب الهوائية البشرية (EpiAirway™) والذي يشبه مجرى الهواء البشري من الناحية الشكلية والوظيفية ويشبه النموذج المستخدم لاكتشاف فيروس سارس-كوف-2 2. وقد صُممت هذه الدراسة لتقييم الفعالية المختبرية لعقار Opaganib في تثبيط عدوى فيروس سارس-كوف-2 وتضمنت تحكمًا إيجابيًا في عقار remdesivir، وهو عقار معروف نشاطه كمضاد للفيروسات.

أظهرت نتائج هذه الدراسة تأثيرًا مضادا للفيروسات واضحًا ومقنعًا لعقار Opaganib ضد فيروس سارس-كوف-2. وأظهر عقار Opaganib أقوى نشاط مقارنة بجميع المركبات المختبرة، بما في ذلك عنصر التحكم الإيجابي، remdesivir. وأدى علاج الخلايا المصابة بفيروس سارس-كوف-2 إلى تثبيط إنتاج الفيروس اعتمادًا على الجرعة دون المساس بسلامة غشاء الخلية، ويعد ذلك مقياسًا لحيوية الخلية وسلامة العقار، مما يدل على إمكانات Opaganib الواعدة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.

ويتوفر الرسم البياني المصاحب لهذا الإعلان على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e60ced55-ca9d-4648-81cb-907be7571136

تمكن Opaganib بتركيز 1 مجم/مل (وهو تركيز ذو صلة دوائيًا) من تثبيط تكاثر الفيروس تمامًا كما تم قياسه بعد ثلاثة أيام من الحضانة. ويُقارن هذا النشاط القوي لعقار Opaganib بشكل إيجابي مع بيانات عقار remdesivir، بصفته عنصر التحكم النشط في دراسة شركة RedHill، والتي تتوافق مع بيانات عقار remdesivir المنشورة 3. ومن المخطط تقديم بيانات الدراسة إلى مجلة محكمة.

يقول مارك ليفيت، أستاذ الطب الحاصل على درجة الدكتوراة، والمدير الطبي في شركة RedHill: “يوفر نشاط Opaganib المضاد للالتهابات الذي تم إثباته سابقًا، جنبًا إلى جنب مع النشاط الفيروسي المحدد المضاد لفيروس سارس-كوف-2 الذي أثبتناه حديثًا، آلية عمل مزدوجة فريدة من نوعها مع إمكانية إفادة مرضى فيروس كوفيد-19 بشكل كبير من خلال تثبيط العوامل الرئيسية لتطور المرض – التكاثر الفيروسي والتهاب الرئة” “تُظهر هذه البيانات المقنعة، باستخدام نموذج الأنسجة التنفسية البشرية ذي الصلة من الناحية الفسيولوجية، قدرة عقار Opaganib على تثبيط التكاثر الفيروسي لفيروس سارس-كوف-2 بشدة، وتؤكد صحة الفرضيات التي تقوم عليها المرحلة العامة 2/3 والمرحلة 2 من الدراسات السريرية الأمريكية التي نجريها حاليًا وتدعم أسبابها المنطقية. وبناءً على ذلك، فإننا نسرع من وتيرة التقدم نحو هدفنا المتمثل في إنشاء حزمة بيانات قوية لدعم استصدار تصاريح الاستخدام في حالات الطوارئ فيما يخص فيروس كوفيد-19.

تستمر دراسة المرحلة 2/3 العامة الجارية، متعددة المراكز، عشوائية التوزيع، مزدوجة التعمية، التي تُجرى على مجموعات متوازية، والمراقبة بالعلاج الوهمي (NCT04467840) لتقييم عقار Opaganib لعلاج المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس كوفيد-19 في تسجيل المرضى مستهدفة الوصول إلى 270 مريضًا ممن يحتاجون إلى دخول المستشفى والعلاج بالأكسجين الإضافي. وقد حظيت الدراسة مؤخرًا بالموافقة في إسرائيل وتمت الموافقة عليها في المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا والمكسيك، ويستمر اتساع نطاقها.

وبالتوازي مع ذلك، تم تسجيل أكثر من 50٪ من المرضى المطلوبين للمرحلة الثانية من الدراسة العشوائية، مزدوجة التعمية، والمراقبة بالعلاج الوهمي في الولايات المتحدة (NCT04414618) لاستخدام Opaganib لعلاج المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس كوفيد-19، ومن المقرر الانتهاء من التسجيل في الأسابيع المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، أوصت لجنة مستقلة لمراقبة السلامة مقررة مسبقًا بمواصلة الدراسة دون تغيير. وتم إعداد الدراسة، التي لم يتم تشغيلها لأغراض إحصائية، لتسجيل ما يصل إلى 40 مريضًا ممن يحتاجون إلى العلاج في المستشفى والأكسجين الإضافي.

تجري الشركة مناقشات مع الوكالات الحكومية الأمريكية حول التمويل المحتمل لدعم التقدم السريع لعقار Opaganib نحو الموافقة المحتملة على الاستخدام في حالات الطوارئ.

بالإضافة إلى Opaganib، قيمت دراسة شركة RedHill المختبرية النشاط المضاد للفيروسات لعقارها التجريبي RHB-107 (upamostat) في المرحلة 2، وهو مثبط نشط لبروتيز السيرين ضد عدد من بروتيزات السيرين البشرية، وقد أظهر نتائج تثبيط قوية للتكاثر الفيروسي لفيروس سارس-كوف-2. ومن المقرر أن تبدأ دراسة من المرحلة 2/3 في الولايات المتحدة لعقار RHB-107 على المرضى الخارجيين في وقت لاحق من هذا العام.

يقول تيري بلاس، الحاصل على درجة الدكتوراة في الطب، والمدير الطبي في شركة RedHill: “تلعب البروتيزات الخلوية المضيفة دورًا مهمًا في عملية دخول فيروس سارس-كوف-2 إلى الخلايا، وهي مسؤولة تحديدًا عن تنشيط ارتفاع بروتين (اس) لفيروس سارس-كوف-2، وهو شرط أساسي لدمج أغشية الخلايا الفيروسية والمضيفة.” أظهر عقار RHB-107 نشاطًا ممتازًا مضادًا للفيروسات، مع تثبيط التكاثر الفيروسي بشدة بطريقة تعتمد على الجرعة بتركيزات ذات صلة دوائيًا. وكما هو الحال مع Opaganib، يمكن تناول عقار RHB-107 (upamostat) عن طريق الفم، وبالتالي يُحتمل أن يكون مناسبًا لحالات المرضى الداخليين والخارجيين”.

تعد نتائج الدراسات قبل السريرية لعقار Opaganib وRHB-107 نتائج أولية وقد تم تقديمها للشركة من قبل جهة خارجية مستقلة بعد إجراء تحليل أولي مستقل وتظل خاضعة لمراجعة وتحليل إضافي للبيانات والتجارب الداعمة المحتملة.

نبذة عن عقار Opaganib، (ABC294640, Yeliva®)

يعد Opaganib مادة كيميائية جديدة، وملكية خاصة تعد الأولى من نوعها، يتم تناوله عن طريق الفم، وهو مثبط انتقائي من سفينغوزين كيناز 2 (SK2) ويظهر أنشطة مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات، يستهدف العديد من أعراض الأورام والفيروسات والالتهابات والجهاز الهضمي.

حصل Opaganib على تصنيف الأدوية اليتيمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج سرطان القنوات الصفراوية ويتم تقييمه في دراسة من المرحلة 2أ بشأن سرطان الأوعية الصفراوية المتقدم وفي دراسة من المرحلة 2 بشأن سرطان البروستاتا. ويتم تقييم Opaganib أيضًا في دراسة عامة من المرحلة 2/3 ودراسة أمريكية من المرحلة 2 لعلاج فيروس كورونا (كوفيد-19).

أظهرت البيانات قبل السريرية كلاً من الأنشطة المضادة للالتهابات والمضادة للفيروسات لعقار Opaganib، مع إمكانية الحد من الاضطرابات الالتهابية في الرئة، مثل الالتهاب الرئوي، وتخفيف أضرار التليف الرئوي. أظهر Opaganib نشاطًا قويًا مضادًا للفيروسات ضد فيروس سارس-كوف-2، وهي الفيروس المتسبب في فيروس كوفيد-19، يمنع تمامًا تكاثر الفيروس في نموذج مختبري لأنسجة الشعب الهوائية الرئوية البشرية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات قبل السريرية في الجسم الحي4 أن عقار Opaganib قد قلل من معدلات الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس الأنفلونزا وخفف إصابات الرئة التي تسببها الزائفة الزنجارية عن طريق خفض مستويات IL-6 وTNF-alpha في سوائل غسل القصبات والأَسْناخ.

تم تطوير عقار Opaganib في الأصل من قبل شركة Apogee Biotechnology Corp ومقرها الولايات المتحدة وقد أكملت العديد من الدراسات قبل السريرية الناجحة في نماذج الأورام والالتهابات والجهاز الهضمي والحماية من الأشعة، بالإضافة إلى دراسة سريرية من المرحلة 1 على مرضى السرطان المصابين بأورام صلبة متقدمة ودراسة إضافية من المرحلة 1 في الورم النقوي المتعدد.

في إطار برنامج إتاحة الاستعمال بدافع الرحمة، تم علاج مرضى كوفيد-19 (حسب التصنيف الترتيبي لمنظمة الصحة العالمية) بعقار Opaganib في مستشفى رائد في إسرائيل. وتم نشر بيانات نتائج هؤلاء المرضى الأوائل المصابين بكوفيد-19 بدرجة شديدة والذين خضعوا للعلاج بعقار Opaganib. وأشار تحليل نتائج العلاج إلى الاستفادة الكبيرة التي حصل عليها المرضى الذين خضعوا للعلاج باستخدام Opaganib تحت الاستخدام الرحيم من حيث النتائج السريرية وعلامات الالتهاب مقارنة بمجموعة الحالات المماثلة في نفس المستشفى. تم إخراج جميع المرضى في المجموعة المعالجة بعقار Opaganib من المستشفى دون الحاجة إلى تهوية ميكانيكية، في حين تطلب 33٪ من مجموعة الحالات المماثلة تهوية ميكانيكية. وانخفض متوسط الوقت اللازم للاستغناء عن قنية الأنف عالية التدفق إلى 10 أيام في المجموعة المعالجة بعقار Opaganib، مقارنة بعدد 15 يومًا بالنسبة لمجموعة الحالات المماثلة.

تم دعم تطوير Opaganib من خلال المنح والعقود من الوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات الأمريكية الممنوحة لشركة Apogee Biotechnology Corp.، بما في ذلك من المعهد الوطني للسرطان وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم ووزارة الدفاع الأمريكية ومكتب تطوير منتجات اليتيم التابع لإدارة الغذاء والدواء.

تم تسجيل الدراسات الجارية على Opaganib على www.ClinicalTrials.gov، وهي خدمة على شبكة الإنترنت من قبل المعهد الوطني الصحة الأمريكي، والتي توفر وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالدراسات السريرية المدعومة من القطاعين العام والخاص.

نبذة عن RHB-107 (upamostat)

RHB-107 هو مثبط قوي مسجل الملكية والأول في فئته، يُؤخذ عن طريق الفم لعلاج العديد من بروتيز السيرين، إلى جانب تأثيره المثبت في مقاومة الفيروسات وحماية الأنسجة. ولأنه يعمل على مقاومة الفيروسات وحمايته المحتملة للأنسجة، فهذا الدواء مرشح ملائم للتقييم كعلاج لعدوى كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع RHB-107 بإمكانية استهداف السرطان وأمراض الرئة الالتهابية وأمراض الجهاز الهضمي، وقد خضع للعديد من دراسات المرحلة الأولى ودراستين من المرحلة الثانية، حيث ثبتت سلامته من الناحية السريرية بالتجربة على أكثر من 300 مريض. حصلت شركة RedHill على الحقوق الحصرية في جميع أنحاء العالم بشأن عقار RHB-107، باستثناء الصين وهونغ كونغ وتايوان وماكاو، من شركة Heidelberg Pharmaceuticals الألمانية (المعروفة سابقًا باسم WILEX AG) لجميع دواعي الاستعمال.

نبذة عن شركة RedHill Biopharma

شركة RedHill Biopharma Ltd. (ناسداك: RedHill) هي شركة أدوية بيولوجية متخصصة تركز بشكل أساسي على أمراض الجهاز الهضمي. يروج شركة RedHill للأدوية المعوية، حيث يعالج Movantik® الإمساك الناجم عن المواد الأفيونية لدى البالغين 5، ويعالج Talicia® عدوى الملوية البوابية عند البالغين 6، ويعالج Aemcolo® إسهال المسافرين عند البالغين 7. تشمل برامج التطوير السريرية الرئيسية في المرحلة المتأخرة لدى شركة RedHill ما يلي: (1) RHB-204، يخضع للدراسة المحورية من المرحلة الثالثة يستهدف علاج العدوى الفطرية الرئوية غير السلية (NTM) ؛ (2) Opaganib (Yeliva®)، مثبط انتقائي SK2 الأول من فئته ويستهدف أمراض متعددة مع برنامج المرحلة 2/3 لعلاج كوفيد-19 ودراسات المرحلة الثانية لعلاج سرطان البروستاتا وسرطان القنوات الصفراوية الجارية؛ (3) RHB-104، حصل على نتائج إيجابية من أول دراسة من المرحلة الثالثة لعلاج داء كرون؛ (4) RHB-102 (Bekinda®)، حصل على نتائج إيجابية من دراسة المرحلة الثالثة لعلاج التهاب المعدة والأمعاء الحاد والتهاب المعدة لنتائج إيجابية من دراسة المرحلة الثانية لعلاج متلازمة القولون العصبي مع الإسهال؛ (5) RHB-107، مثبط بروتيز سيرين يخضع للمرحلة الثانية والأول من فئته ويستهدف السرطان وأمراض الجهاز الهضمي الالتهابية ويتم تقييمه أيضًا لعلاج كوفيد-19؛ (6) RHB-106، مستحضر مغلف لعلاج مشاكل الأمعاء. يتوفر المزيد من المعلومات حول الشركة على www.redhillbio.com.

نتائج الدراسات قبل السريرية لعقار Opaganib وRHB-107 هي نتائج أولية وقد تم تقديمها للشركة من قبل جهة خارجية مستقلة بعد إجراء تحليل أولي مستقل، وتظل خاضعة لمزيد من المراجعة والتحليل للبيانات والتجارب التي قد تكون داعمة. وقد ينتج عن مثل هذه المراجعة والتحليل نتائج غير متوافقة مع النتائج التي تم الكشف عنها في هذا الإصدار وقد لا يتم تكرارها في التجارب السريرية أو قبل السريرية المستقبلية. وبناءً على ذلك، يجب ألا يعتمد المستثمرون على النتائج الموضحة في هذا الإصدار كدليل قاطع على التأثير المضاد للفيروسات لعقار Opaganib ضد فيروس سارس–كوف-2 وما إذا كان Opaganib في الواقع علاجًا فعالاً لفيروس سارس–كوف-2.

1 Opaganib (Yeliva® ،ABC294640) هو عقار جديد قيد البحث، غير متوفر للتوزيع التجاري.

2 Na Zhu et al. فيروس كورونا المستجد بين مرضى الالتهاب الرئوي في الصين، 2019. المنشور في نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين 2020؛ 382:727-33.

3 Pruijssers AJ et al. يمنع Remdesivir فيروس سارس-كوف-2 في خلايا الرئة البشرية وفيروس سارس-كوف-2 الخيمري الذي يعكس فيروس سارس-كوف-2 المتعلق بالآر أن أي بوليميراز في الفئران. تقارير عن الخلايا. المجلد 32، العدد 3، 107940، 21 يوليو 2020.

4 Xia C. et al. يمنح التثبيط العابر لأنازات السفينجوزين الحماية للفئران المصابة بفيروس الأنفلونزا أ. Antiviral Res. 2018 أكتوبر 158: 171-177. Ebenezer DL et al. يحفز Pseudomonas aeruginosa توليد سفينجوزين أحادي الفسفات النووي والتنظيم اللاجيني لإصابة التهاب الرئة. الصدر. 2019 يونيو؛ 74 (6): 579-591.

5 تتوفر معلومات وصفية كاملة لـ Movantik® (naloxegol) على: www.Movantik.com.

6 تتوفر معلومات وصفية كاملة لـ Talicia® (أوميبرازول مغنيسيوم وأموكسيسيلين وريفابوتين) على الموقع: www.Talicia.com.

7 تتوفر معلومات وصفية كاملة لـ Aemcolo® (ريفاميسين) على: www.Aemcolo.com.