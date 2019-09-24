‫عالم وارنر براذرز أبوظبي تحقق رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز

الآلاف من الضيوف يحتفلون بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2019: حققت عالم وارنر براذرز أبوظبي رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز، وذلك ضمن فعالية أقيمت في منطقتي غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا كجزء من الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان. وحضر الآلاف من مختلف الأعمار للاحتفال بمرور ثمانين عاماً على انطلاق المغامرات الشيقة والمثيرة لشخصية باتمان الشهيرة.

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وغصت منطقتا غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا في عالم وارنر براذرز أبوظبي بالضيوف الذين تألقوا برداء شخصية باتمان، حيث عمّت أجواء الاحتفال والمرح مع باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية تضمنت فقرات تفاعلية ولقاءات مع الشخصيات المحبوبة وغيرها من المفاجآت المميزة. وحصل محبو شخصية باتمان على العديد من الهدايا والتذكارات خلال الإحتفال.

وقام باتمان بتحية الضيوف الذين حرصوا على احياء الذكرى السنوية لهذه الشخصية الشهيرة من خلال الاحتفال بتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز. واستكمل الضيوف من العائلات والأصدقاء تجربتهم المميزة من خلال الاستمتاع بأجمل المرافق والألعاب الترفيهية المتنوعة التي تحتضنها عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتعتبر عالم وارنر براذرز أبوظبي إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم التي ينتقل فيها الضيوف إلى عالم ساحر من المغامرات والتجارب الفريدة ضمن ست مناطق ترفيهية تشمل “متروبوليس”، “غوثام سيتي”، “كارتون جانكشن”، “بيدروك”، “ديناميت غالتش” و”وارنر براذرز بلازا”، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً.

نبذة حول عالم وارنر براذرز أبوظبي:

تُعد مدينة “عالم وارنر براذرز أبوظبي” المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة وارنر براذرز في العالم ، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين ست مناطق تشمل “متروبوليس”، “غوثام سيتي”، “كارتون جانكشن”، “بيدروك”، “ديناميت غالتش” و”وارنر براذرز بلازا”، مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها. وتمثل المدينة الترفيهية تجربة تفاعلية مميزة؛ ابتداءً من المغامرات المشوقة من “دي سي سوبر هيروز” ووصولاً إلى شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة من “لوني تونز”. ويحتضن عالم وارنر براذرز مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد ولأول مرة في المنطقة، مثل باتمان، سوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات.

نبذة عن غينيس للأرقام القياسية

ما هي أسرع لعبة لصيد الطيور في أوروبا؟ كان هذا هو السؤال الذي ألهم مؤسس غينيس للأرقام القياسية في العام 1955. ومنذ ذلك الحين، انتقلت المؤسسة من مجرد كتاب أُصدر من غرفة صغيرة فوق نادٍ رياضي إلى علامة تجارية عالمية، وافتتحت مكاتباً في كل من لندن ونيويورك وميامي وبكين وطوكيو ودبي. واليوم باتت العلامة التجارية تقدمُ محتوى غني عبر الكتب والبرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات المباشرة. حيث يعمل فريق الاستشارات عبر مكاتبنا مع الكثير من الشركات والعلامات التجارية حول العالم لتسخير الأرقام القياسية العالمية لحملاتهم الإعلانية وحلول الأعمال لديهم. هدفنا الرئيسي هو الهام الأفراد والعائلات والمدارس والمجموعات والمجتمعات والدول عامةً للتعرف على الأرقام القياسية عالمياً عبر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية. للدخول في مجتمع كسر الأرقام القياسية والتعرف على إجابة السؤال الأول، قوموا بزيارة موقعنا عبر شبكة الانترنت www.guinnessworldrecords.ae أو عبر صفحتنا على موقع انستاغرام www.instagram.com/gwrarabia

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