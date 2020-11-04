‫عالم فيراري أبوظبي تفتتح تجربتي “جولة على السطح” و”المسار الانزلاقي”

احتفالاً بمرور 10 سنوات حافلة بالمرح والتشويق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها، أعلنت عالم فيراري أبوظبي عن افتتاح اثنتين من التجارب الترفيهية الأولى من نوعها على جزيرة ياس، هما تجربتي “جولة على السطح” و”المسار الانزلاقي”، واللتين سترحبان بالضيوف اعتباراً من 5 نوفمبر 2020.

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https://www.multivu.com/ players/uk/8809351-ferrari- world-abu-dhabi-roof-walk-and- zip-line/

وتُعد تجربة “جولة على السطح” في عالم فيراري أبوظبي فرصة استثنائية أمام الضيوف للتجول على السطح الأحمر الفريد للمدينة الترفيهية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس. كما تتاح للضيوف الراغبين بخوض تجربة مفعمة بالتشويق والحماس فرصة الاستمتاع بتجربة “المسار الانزلاقي” في عالم فيراري أبوظبي وهي الأولى من نوعها على جزيرة ياس، حيث تتيح لعشاق المغامرات الانزلاق على المسار الذي يمر داخل حلقة أفعوانية طيران الأبطال في تجربة مشوقة فريدة من نوعها. ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بأجواء مليئة بالمغامرة مع تحدي السباق المزدوج على المسار الانزلاقي.

وبهذه المناسبة، قالت بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي والمدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: “سعداء بإضافة تجربتي “جولة على السطح” في عالم فيراري أبوظبي وتجربة “المسار الانزلاقي” في عالم فيراري أبوظبي الجديدتين إلى باقة التجارب المميزة التي تقدمها المدينة الترفيهية لضيوفها، وذلك كجزء من احتفالاتنا بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح عالم فيراري أبوظبي، إذ نحتفل اليوم بمرور عقد حافل بالإنجازات والتجارب التي سجلت العديد من الأرقام القياسية، والذكريات السعيدة مع ضيوفنا من مختلف أنحاء العالم، مواصلين بذلك الارتقاء بما نقدمه لضيوفنا من تجارب ترفيهية فريدة ورائدة في عالم فيراري أبوظبي”.

وتم افتتاح التجارب الجديدة المميزة كجزء من احتفال عالم فيراري أبوظبي بالذكرى السنوية الـ 10 على افتتاحها، والذي تتميز بالعديد من الفعاليات الترفيهية والعائلية الشيقة، حيث استهلت عالم فيراري أبوظبي هذا اليوم الاحتفالي بافتتاح مميز تضمن لوحة فنية وموسيقية راقصة، بالإضافة إلى فقرة “دي جيه” تميزت بأحدث الأنغام الموسيقية تخللها مسابقة أسئلة ترفيهية وجوائز عديدة. وكان للعروض الفنية المباشرة نصيبها خلال هذا اليوم، حيث قام فنانو المدينة بإبداع أجمل الأعمال الفنية المستوحاة من علامة فيراري العريقة.

وتواصلت احتفالات هذا اليوم مع عروض الطهي المميزة التي استضافها مطعم “ماما روسيلاّ” الإيطالي الشهير، حيث استمتع الضيوف بعرض “الرسم والبيتزا” الذي تذوقوا خلاله أشهى نكهات بيتزا النابوليتانو الأصيلة. كما عرضت متاجر التسوق المختلفة في المدينة تشكيلة أزياء الخريف والشتاء خلال عرض خاص تألق بخط أزياء حصري مستوحى من الذكرى السنوية الـ 10 لافتتاح المدينة. وتواصلت الأجواء الاحتفالية مع اختيار “العائلة المميزة لهذا اليوم”، والتي حظيت بمعاملة خاصة، بحيث حصلت على جوائز وهدايا مختلفة كغداء مجاني في مطعم “ماما روسيلاّ “، والتقاط صور تذكارية، بالإضافة إلى حقيبة مليئة بالهدايا والمفاجآت المستوحاة من احتفالات المدينة بالذكرى السنوية الـ 10 على افتتاحها.

واحتفالا بهذه المناسبة المميزة، استضافت جزيرة ياس عرضاً مميزاً للألعاب النارية في 3 نوفمبر، في حين تألقت مدن ومرافق ياس الترفيهية بما فيها ياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، باللون الأحمر المميز لعلامة فيراري العريقة.

وقد عملت عالم فيراري أبوظبي مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر. وتقديراً لهذه الجهود، حصلت عالم فيراري أبوظبي على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي.

للحصول على التذاكر الخاصة بكل من “جولة على السطح” في عالم فيراري أبوظبي”، و”تجربة المسار الانزلاقي” في عالم فيراري أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www. ferrariworldabudhabi.com/ar/ experiences/roofwalk-zipline

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نبذة حول عالم فيراري أبوظبي:

افتتحت “عالم فيراري أبوظبي”، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، أبوابها أمام محبي التشويق والحماس في عام 2010. وتحتفي المدينة الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة الأسطورية، حيث تنفرد بالعديد من الألعاب المشوقة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة. كما تقدّم عروضاً ترفيهيةً حيةً ومهرجانات وفعاليات موسمية مدهشة تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم. وتضمّ “عالم فيراري أبوظبي” أفعوانية فورمولا روسّا الأسرع في العالم، وأفعوانية “طيران الأبطال” بأرقامها القياسية العالمية. كما تقدم المدينة الترفيهية باقة من الألعاب الترفيهية المليئة بالحماس، بما في ذلك مغامرة بينو الرائعة، وأكاديمية الكارتينغ، والمعسكر التدريبي للناشئين، ومتعة القيادة، وتحدي فيورانو جي. تي.، وغيرها الكثير.

ومع استعدادات “عالم فيراري أبوظبي” للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها في شهر نوفمبر 2020، أطلقت المدينة الترفيهية مجموعة من التجارب والألعاب لتوفر مزيداً من المرح والترفيه لضيوفها مثل “منطقة العائلات” التي تضم العديد من الخيارات الترفيهية المناسبة لكافة أفراد العائلة، حيث تحتضن أربعة نسخ مصغرة من أبرز الألعاب التي تحتضنها عالم فيراري أبوظبي والتي سجلت العديد من الأرقام القياسية. كما افتتحت عالم فيراري أبوظبي تجربة “جولة على السطح” وتجربة “المسار الانزلاقي” الجديدتين لضيوفها من عشاق الحماس والمغامرات.

ومنذ افتتاحها، حصدت “عالم فيراري أبوظبي” العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم. ومؤخراً، حازت المدينة الترفيهية جائزة “أفضل مدينة ترفيهية في العالم” من جوائز السفر العالمية 2019. كما حصلت على جائزة أفضل مبادرة استراتيجية لإشراك الموظفين، وجائزة الفعالية الأكثر ابداعاً على مستوى المدينة من جوائز “براس رينغ” التي تنظمها الرابطة الدولية للمدن الترفيهية وأماكن الجذب السياحي (IAAPA). كذلك حازت المدينة لقب “الفعالية الأفضل للعام” عن “مهرجان الشتاء” من جوائز “بارك ورلد إكسلنس”. وبالإضافة إلى ذلك، حصدت عالم فيراري أبوظبي جائزة المنتج الجديد الأكثر ابتكاراً من مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك)، كما فازت بجائزة “المدينة الترفيهية الأفضل للعام” من جوائز منتدى تطوير المدن الترفيهية في الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www. ferrariworldabudhabi.com

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