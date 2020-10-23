‫عائدات “إل تي آي” الدولارية تنمو بنسبة 11.2% سنويًا؛ وصافي الربح يرتفع بنسبة 26.7% سنويًا

مومباي، الهند، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020 /PRNewswire/ — شركة لارسن آند توبرو انفوتيك “Larsen & Toubro Infotech” – (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق المالية برقم: 540005) (وفي سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI “إل تي أي”)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، أعلنت اليوم عن نتائجها للربع الثاني من السنة المالية 21.

بالدولار الأمريكي:

§ بلغت الإيرادات 404.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.6% عن الربع الماضي و 11.2% سنويًا

§ زيادة إيرادات العملة الثابتة بنسبة 2.3% عن الربع الماضي و 10.5% سنويًا

بالروبية الهندية:

§ بلغت الإيرادات 29,984 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 1.7% عن الربع الماضي و نمو قدره 16.6% سنويًا

§ بلغ الدخل الصافي 4,568 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 9.7% عن الربع الماضي و نمو قدره 26.7% سنويًا

“يسعدنا أن نبلغ عن نمو الإيرادات بنسبة 11.2% سنويًا ونمو صافي الربح بنسبة 26.7% سنويًا في الربع الثاني. ويسعدنا أيضًا الإعلان عن صفقة كبيرة مع صافي شركة نيو إفانجليزاشين تليفيجش الجديدة (net TCV) تتجاوز 40 مليون دولار أمريكي في التحليلات. لا تزال تدفقات صفقاتنا الكبيرة قوية ونرى زيادة في الجذب في المساحة الرقمية والسحابية والتحليلية.

لقد أظهرت الجائحة أن المنظمات بحاجة إلى إعادة تصور نماذج التشغيل المستهدفة الخاصة بها التي تتبنى التحولات الرقمية لتبقى ذات صلة في السوق. وهذا يقدم فرصًا عظيمة لشركات مثلنا تتمتع بإمكانيات تحول رقمي شاملة،”

– سانجاي جالونا (Sanjay Jalona)، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مكاسب الصفقة الأخيرة

· تم اختيار شركة (إل تي آي) بواسطة وزارة حكومية رئيسية لصفقة تحويل كبيرة للبيانات والتحليلات. كجزء من الصفقة، سيتم تحويل التطبيقات والعمليات وتطويرها لجمع ونشر البيانات كمعلومات ولإدارة الحالة وإدارة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي

· عقدت شركة رائدة في مجال توليد الطاقة من أشباه الموصلات شراكة مع شركة (إل تي آي) في رحلتها التحويلية لإعادة تصور أساسها الرقمي والابتعاد عن إصدار برنامج أوراكل إي بي إس (Oracle EBS) المحلي الحالي إلى برنامج إس/ هانا (S/4 HANA) على السحابة

· تم اختيار شركة (إل تي آي) لوضع مركز عمليات أمان رقمي ويعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف التحديث الكامل لجهاز الأمن الرقمي بواسطة مزود رائد وجهة تصنيع لحلول ومعدات التدفئة والتبريد

· تم اختيار شركة (إل تي آي) لإدارة جميع خدمات الاختبار بما في ذلك منتجات الجهات الخارجية والتطبيقات الداخلية والبوابات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول لضمان تجربة عالية الجودة من قبل المستخدمين النهائيين لشركة تختص في إدارة الثروات مقرها المملكة المتحدة

· اختار أحد مزودي الخدمات المالية شركة (إل تي آي) كشريك مفضل لها لتقديم خدمات تحديث إرث المؤسسة وتكاملها

· اختارت إحدى الشركات العالمية المصنعة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء شركة (إل تي آي) لترشيد مشهد تطبيق البيانات إلى السحابة وترحيلها

· اختارت إحدى الشركات المصنعة للإمدادات والمعدات الطبية شركة (إل تي آي) لدعم التطبيقات وأنشطة الصيانة للبرمجيات التجارية الجاهزة والتطبيقات المخصصة لضمان هيكل تكلفة مرن، واحتفاظ أفضل بالمعرفة، وإدارة أفضل لمؤشرات الأداء الرئيسية

· اختارت إحدى شركات المتعددة الجنسيات المصنعة للمنتجات الصناعية شركة (إل تي آي) كشريك مفضل لها لتنفيذ أنظمة إدارة المستودعات الموسعة بواسطة نظام تخطيط موارد المنشأة (ساب) (SAP) لضمان تنسيق الإجراءات وفاعلية العمليات وأتمتها عبر جميع مستودعاتها

· اختارت إحدى شركات الطاقة العالمية في قائمة فورتشين 500 (Fortune 500) شركة (إل تي آي) من أجل الصيانة والدعم الوظيفي لخادم المحتوى الخاص بها لضمان أنظمة آمنة لتخزين البيانات طوال دورة حياتها

· اختارت إحدى شركات الأدوية العالمية في قائمة فورتشين 500 شركة (إل تي آي) من أجل ترحيل نظام قاعدة البيانات التجارية في مقر العمل إلى السحابة

· اختار أحد مشغلي منصات الحفر شركة (إل تي آي) لتوفير التعزيزات والصيانة والدعم لنظام تكنولوجيا المعلومات للأعمال التجارية المهمة الخاصة بها على منصات الحفر الخاصة بهم لضمان سلامة وكفاءة عمال الحفر

الجوائز والتكريمات

· تم اعتماد شركة (إل تي آي) كقائد ونجم صاعد في الجيل التالي من السحابة الخاصة/الهجينة من آي إس جي بروفايدر لينس ‎ ‏(ISG Provider Lens™) – في تقرير خدمات وحلول مركز البيانات، دول الشمال لعام 2020

· تحول عملية سير الأعمال في شركة (إل تي آي) من أجل شركة رائدة في مجال الخلاطات عالية الأداء المتضمنة في كتاب شركة آي إس جي (ISG) حول التميز والتوسع الرقمي: 25 قصة ابتكار

· ظهرت شركة (إل تي آي) كمنافس رئيسي في تقييم (PEAK Matrix®) لعام 2020 لخدمات تطوير التطبيقات السحابية لمجموعة إيفريست (Everest Group)

· اشتهرت شركة (إل تي آي) كبائع عينات في دورة الضجيج للتحليلات وذكاء الأعمال التي أعدتها شركة جارتنر (Gartner) لعام 2020

*لا تصادق شركة جارتنر (Gartner) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تعيينات أخرى. تتكون منشورات شركة جارتنر (Gartner) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث جارتنر (Gartner) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة جارتنر (Gartner) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين

تسليط الضوء على بعض الأعمال الأخرى

· أعلن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عن توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 15 روبية هندية لكل سهم (القيمة الاسمية 1 روبية هندية)

· أطلقت شركة (إل تي آي) كانفاس بولارسليد “Canvas PolarSled”، وهو إطار عمل للتحديث والترحيل السحابي المؤتمت لمساعدة المؤسسات على تسريع رحلة البيانات إلى منصة البيانات السحابية سنو فليك “Snowflake“

· شركة (إل تي آي) هي الآن شريك “النخبة” (مستوى مرتفع) لشركة سيرفس ناو (ServiceNow) في فئة الخدمات والمبيعات والخدمات المدارة

· اشتهرت شركة (إل تي آي) كمكان رائع لشركة عمل معتمدة (Work-Certified™‎) في الولايات المتحدة الأمريكية

· احتلت شركة (إل تي آي) المرتبة الأولى في استطلاع الفريق التنفيذي لعموم آسيا لعام 2020 للشركة الاعتبارية، عبر جميع فئات جانب البيع في مجال التكنولوجيا/خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرامج. كانت شركة لارسن آند توبرو انفوتيك (إل تي آي) هي شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الوحيدة التي تم إدراجها في قائمة “الأكثر تكريمًا” لعام 2020

· حصلت شركة (إل تي آي) على الجائزة البلاتينية (أعلى فئة) لمشروع وارلي سي إس أر (Warli CSR) الخاص بها بفئة تعزيز التوظيف بالمهارات المهنية في حفل توزيع جوائز سي إس أر (CSR) السنوي السابع لعام 2020، الذي تنظمه مؤسسة جرين تك (Greentech)

· أصدرت شركة (إل تي آي) تقرير الاستدامة الرابع بعنوان “الشراكة لمستقبل مرن” (Partnering for a Resilient Future). من خلال هذا التقرير، نعرض لك كيف ركزت شركة (إل تي آي) على ثلاثة جوانب حاسمة للتنمية المستدامة – التعليم والتمكين والبيئة

حول (إل تي آي)

(إل تي آي) (شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: إلى تي أي) وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية حيث تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال تنفيذ عمليات في 31 دولة، نبذل جهودًا إضافيةً لعملائنا ونُسرّع التحول الرقمي مع منصة موازيك “Mosaic” الخاصة ب(إل تي آي) التي تمكن رحلاتهم الجوالة والاجتماعية والتحليلات وإنترنت الأشياء والسحابة. ويمنحنا إرثنا الفريد، كوننا بدأنا في عام 1997 كشركة تابعة لمجموعة “لارسن آند توبرو المحدودة”، خبرةً غير مسبوقةٍ في العالم الحقيقي لحل التحديات الأكثر تعقيدًا للمؤسسات في جميع القطاعات. ويُساهم فريقنا المؤلف من أكثر 30 ألف عضو يوميًا في تمكين عملائنا من تحسين فعالية عمليات شركاتهم وتقنياتهم، وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم وأصحاب المصلحة لديهم. اعثر على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على @LTI_Global.