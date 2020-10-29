‫ظهور جورج سانت بيير و رينزو جراسي و بين أسكرن في برنامج المبتدئ: نسخة بطولة الوان

سوف ينضم الثلاثي إلى الرئيس التنفيذي لبطولة الوان، شاتري سيتيودتونج، في قيادة 16 متسابقًا في قاعة مجلس الإدارة، والتنافس معهم وجنبيهم في تحديات جسدية مختلفة.

وقد صرح سيتيودتونج.”إنه لشرف كبير لي الإعلان عن أن أسطورة فنون الدفاع عن النفس المختلطة جورج سانت بيير، والسيد رينزو جراسي، وبطل العالم في الوزن الخفيف السابق بن أسكرن سينضمون إلي في قيادة 16 من البراعم الشباب الذين سيتنافسون في القاعة ليحصلوا “المبتدئ” ويعملون إلى جانبي في بطولة الوان”.

كما صرح جورج سانت بيير.”أنا متحمس للغاية للسفر إلى آسيا للمشاركة في برنامج المبتدئ: نسخة بطولة الوان. شاتري قائد ورائد أعمال عظيم، وإنه لشرف لي أن أكون ضيف الشرف إلى جانبه في العرض وأن أتعلم قدر استطاعتي. كما آمل مشاركة رؤيتي ومعرفتي في مجال الأعمال، وكذلك كيف أصبح رياضيًا متميزًا، مع المتسابقين ومساعدتهم على النجاح”.

و صرح جراسي.”شاتري صديق شخصي، وقد رأيته يبني بطولة الوان إلى عمل ناجح للغاية اليوم. كما إنني أُكن احترامًا كبيرًا للطريقة التي يقود بها شاتري شركته ويديرها، ويشرفني حقًا أن أكون قادرًا على الانضمام إليه في اكتشاف المبتدئ (The Apprentice) في واحد من أكبر برامج تلفزيون الواقع في التاريخ. وأنا متحمس للغاية لمقابلة المتسابقين والعمل معهم في أي تحد”.

و صرح أسكرن “إنه شعور رائع أن تكون قادرًا على العودة للعمل مع بطولة الوان مرة أخرى، على الرغم من أنها هذه المرة ستكون خارج حلبة الوان (ONE Circle). وإنني أتتوق لإحضار المبتدئ “غير التقليدي” إلى القاعة ومشاركة بعض تجربتي في الأعمال وألعاب القوى مع المشاركين. وأنا متيقن أننا سنستمتع كثيرًا بالعرض”.

ومن بين الرياضيين الآخرين الذين أكدوا بالفعل انضمامهم إلى العرض براندون فيرا و أنجيلا لي و ديمتريوس جونسون و ريتو فوغات و ساجا نورثكوت و سيونغ جينجنان.

وسيحصل الفائز في العرض على عرض عمل بقيمة 250,000 دولار أمريكي للعمل مباشرة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شاتري سيتيودتونج لمدة عام بصفته تلميذه في سنغافورة.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1190969/ONE_ Championship_Logo.jpg