‫طلبة نورد أنجليا للتعليم يحققون نتائج أعلى بـ 10 بالمئة عن المعدل العالمي في اختبار برنامج البكالوريا

لندن، 12 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — فاقت نتائج طلبة مدارس نورد أنجليا للتعليم عبر العالم مرة أخرى النتائج العالمية في اختبار برنامج دبلوما البكالوريا الدولي، حيث حقق طلبة مدارس أنجليا معدلا فاق المعدل العالمي بـ 10 بالمئة وحق أربعة من طلبتها علامة كاملة في الاختبار.

حقق طلاب 34 من مدارس نورد أنجليا للتعيلم التي تقدم دبلوما البكالوريا متوسط درجات ​​بلغ 33 نقطة من أصل 45 للعام الدراسي 2018/2019، متجاوزة المتوسط ​​العالمي للعام 2018 البالغ 30 درجة.

حقق أكثر من 130 طالبًا من جميع أنحاء مدارس نورد أنجليا أكثر من 40 نقطة في دبلوم البكالوريا الدولية وهو مستوى التحصيل المطلوب للحصول على القبول في جامعات النخبة في العالم مثل كامبريدج وأكسفورد وهارفارد وستانفورد.

وقال أندرو فيتزموريس، الرئيس التنفيذي لشركة نورد أنجليا للتعليم، إن النتائج المتميزة تثبت التزام شركة نورد أنجليا للتعليم بتوفير فرص التعلم التحويلية لكل طفل.

وقال السيد فيتزموريس “حقق طلابنا أكثر من أي وقت كان يُعتقد فيه أنه ممكن، ولا يزالون يتفوقون على المتوسطات العالمية”.

وقال: “في شركة نورد أنجليا للتعليم نهدف إلى مساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتزويدهم بالمهارات والعقلية اللازمة للازدهار في عالم متغير. تهانينا لا تعود إلى طلابنا فحسب، بل إلى أعضاء هيئة التدريس المتفانين والرائدين عالميًا الذين ساعدوا في المساهمة في هذه النتائج الهائلة “.

شارك ما مجموعه 1269 طالبًا في امتحان دبلوم البكالوريا الدولية هذا العام، بزيادة 10 في المئة عن العام الماضي. تعكس هذه الزيادة النمو العالمي السريع لشركة نورد أنجليا للتعليم وزيادة رغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالبرنامج.

كانت أعلى مدرسة أداء ضمن شبكة نورد أنجليا للتعليم هي المدرسة الدولية البريطانية بشنغهاي، بوكسي، التي حصلت على متوسط ​​درجات في اختبار دبلوم البكالوريا 36.5. تلت ذلك مدرسة نورد أنجليا الدولية بدبي بمعدل 36.4، والمدرسة البريطانية الدولية بمدينة هو تشي منه، بمعدل 35.5.

وقال السيد فيتزموريس “يسعدني أن أرى مدرسة نورد أنجليا الدولية في دبي تحرز متوسط درجات ​​عاليا بلغ 36.4 في عامها الأول من تقديم مناهج دبلوم البكالوريا على مستوى الدراسات العليا”.

كدليل على تميز نورد أنجليا للتعليم، حقق ما مجموعه أربعة طلاب من مدارس نورد أنجليا درجة كاملة هي 45 هذا العام.

وهؤلاء الذين حققوا العلامة الكاملة في الاختبار هم مايكل تانغ من مدرسة فيليج، وأوليفر كوهين من المدرسة البريطانية الدولية في شيكاغو، ساوث لوب، وكريستيان كونتريراس من المدرسة البريطانية وارسو ولوركان مور من المدرسة البريطانية الدولية هيوستن الدولية.

وقال السيد فيتزموريس: “هذا إنجاز رائع لهؤلاء الطلاب الأربعة حيث حصل 0.4 في المئة فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم على علامات كاملة هذا العام في اختبار برنامج دبلوما البكالوريا الدولي.”

وقال مدير التعليم في مجموعة نورد أنجليا للتعليم أندي بوتوك إنه فخور بطلاب نورد أنجليا للتعليم الذين حققوا، من خلال تفانيهم، نتائج تفوق المتوسط ​​العالمي لدبلوم البكالوريا الدولية.

وقال السيد بوتوك: “لقد حققت مدارسنا التي تقدم البكالوريا الدولية نجاحًا كبيرًا هذا العام الدراسي ونتمنى لطلاب الصف الأخير المتخرجين صيفًا رائعًا عندما يبدأون في الاستعداد للحياة بعد مغادرتهم مدرسة نورد أنجليا”.

بلغت نسبة النجاح الإجمالية في برنامج نورد أنجليا للتعليم في العام الدراسي 93.2 في المئة، مقارنة مع المعدل العالمي في العام 2018 البالغ 78 في المئة.

برنامج دبلوما البكالوريا الدولية هو برنامج تعليمي لمدة عامين للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عامًا. هذا البرنامج هو مؤهل مقبول ومعترف به على نطاق واسع للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والجامعات في جميع أنحاء العالم.

حول شركة نورد أنجليا للتعليم

نورد أنجليا للتعليم هي مؤسسة المدارس العالمية المتميزة الرائدة، مع أحرام مدارس توجد في 28 دولة في الأميركتين، أوروبا، الصين، جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط. معا، تخدم مدارسنا الـ 61 أكثر من 61,000 طالب في مدارسنا التي توفر التعليم للطلبة من الحضانة إلى نهاية المرحلة الثانوية. نحن مدفوعون بفلسفة موحدة واحدة – نحن طموحون لمدارسنا، وطلبتنا ومعلمينا والعاملين معنا، ونحن نحفز كل طالب يدرس في مدارس نورد أنجليا للتعليم لتحقيق أكثر مما تخيل أنه ممكن أبدا.

الاتصال:

ديفيد بيتس،

مدير الاتصالات

نورد أنجليا للتعليم

هاتف مباشر: 0133 7131 20 44+

موبايل: 135223 7787 44+

إيميل: David.Bates@nordanglia.com

www.nordangliaeducation.com

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