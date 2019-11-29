‫طريق حرير شينهوا: مجلة السيارات البرازيلية: سيارة شيري تيغو 7 تحصل على المرتبة الأولى في معدل قيمة الصيانة

بكين، 29 تشرين الثاني/نومفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — حققت سيارة شيري، تيغو 7، وهي سيارة دفع رباعي صغيرة الحجم توفر وظائف مختلفة تنتجها شركة صناعة السيارات الصينية شيري، المرتبة الأولى في تصنيفات معدل قيمة الصيانة بين عدد من سيارات الدفع الرباعي الشعبية الصغيرة الحجم، حيث أنها تتميز بأخفض معدل تدهور يبلغ – 5.41%، وهي بالتالي تتفوق في الأداء على العديد من سيارات المشاريع المشتركة مثل جيب كومباس، فولكسفاجن تيغوان، وهونداي توسون الجديدة تماما، وذلك حسب تقرير جديد لمجلة السيارات البرازيلية كواترو روداس.

كواترو روداس هي واحدة من مجلات السيارات الأكثر موثوقية في البرازيل. وإذ تبرز في تصنيف معدل صيانة القيمة للسيارات في كواترو روداس، تيغو 7 لا تُظهر فقط قدرة المنتج القوية، بل تظهر ثقة البرازيليين وتقديرهم لهذه السيارة.

إرتفاع جودة سيارة تيغو 7 هو واحد من أهم العوامل التي تجعلها تحتل المرتبة الأولى في معدل صيانة القيمة. بالاعتماد على منصة سيارات الدفع الرباعي الاحترافية التي تستخدم تقنية لاند روفر، برزت تيغو 7 بعد تعرضها لاختبارات الطرق البيئية العالمية الشديدة في مرحلة البحث والتطوير، فضلا عن ما يصل إلى 100 اختبار تغطي المتانة والموثوقية، وكذلك اختبار درجة الحرارة العالية، واختبار الارتفاع واختبار البرد الشديد.

من خلال جودتها الممتازة، شاركت تيغو 7 في رالي تاكليماكن في العام 2017. وقد شاركت السيارة التي تنتج على نطاق واسع في هذه المسابقة، وفازت في النهاية بالبطولة.

ويمثل حجم المبيعات المرتفع لـ تيغو 7 في الأسواق الخارجية عاملاً مهمًا آخر للحفاظ على معدل صيانة عالي القيمة. حتى الآن، قامت شيري بالتصدير إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة وأنشأت 10 مصانع لها بها أكثر من 1500 مركز مبيعات وخدمة عالمي، لتحتل المرتبة الأولى في حجم صادرات سيارات الركاب في الصين منذ 16 عامًا.

وقد أكسب معدل الصيانة الثابت للقيمة أيضًا سيارة تيغو 7 تقديرا كبيرا من سوق السيارات المستعملة، إذ أدى هذا إلى انخفاض تكاليف السائقين والسماح لعدد أكبر من الناس بفهم صورة السيارات الصينية بشكل أفضل.

في مواجهة المنافسة في السوق العالمية، اكتسبت السيارات الصينية اهتمام المستهلكين بالتكنولوجيا العالية والجودة العالية. تقوم شركة شيري للسيارات، ممثلة في تيغو 7، بتجديد فهم المستهلكين العالميين للسيارات الصينية بجودتها الموثوقة ومنتجاتها المتميزة، مما يساعد في كسب المزيد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

شاهد الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/309621.html?from=singlemessage

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1036482/Chery_Tiggo_7.jpg