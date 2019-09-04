‫طريق حرير شينهوا: إطلاق سيارة شيري تيغو 8 في معرض سيارات المملكة العربية السعودية

بكين، 4 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — سلط إطلاق سيارة تيغو 8 في معرض السيارات الثاني للنساء في المملكة العربية السعودية الذي انعقد في الفترة بين 27-29 آب/أغسطس الأضواء على الشركة صانعة السيارات الصينية شيري، إذ اجتذبت زوار الأعمال الذين أتوا لأخذ نظرة سريعة على السيارة الراقية، الواسعة وذات التصميم التكنولوجي.

وإذ هي أحدث عضو في عائلة تيغو، يجمع موديل تيغو8 المزايا التي تتمتع بها المنصة الدولية T1X، التي تعبر عن فلسفة شيري الأحدث لصناعة السيارات مع عرض أعلى قدرات التصنيع للشركة حتى الآن.

وكان في حضور الظهور الأول لهذه السيارة تيغو 8 في المعرض التي صاحبها أيضا عرض الموديلات الثلاثة الأخرى من سيارات شيري بما في ذلك تيغو7 و تيغو2 وأريزو 6، السيد ياسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة التوزيع العام لشيري في السعودية، مجموعة اليامن، والمدير العام السيد وليد وممثلو شيري الآخرون. ومن المتوقع أن يبدأ بيع هذه السيارة في السوق السعودية رسميًا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

أما بالنسبة للموديل الجديد، فإن تيغو8 تحمل التصميمات المميزة لعائلة تيغو مثل خط هيكل التدفق المائي أتش دي أس ومصابيح النمر الأمامية ومصابيح عين النمر، بينما تتم إضافة المزيد من العناصر الدولية إلى تصميمها بفضل المصمم الرائد كيفن رايس، المصمم السابق لشركة بي أم دبليو.

وإذ يتم إطلاقها كسيارة دفع رباعي عائلية، يتميز هذا الموديل بجسم يبلغ طوله 4700 مم وحقيبة خلفية واسعة تصل سعتها إلى 1930 لتر، مصممة خصيصًا لتلبية الطلب المرتفع على السيارات ذات الاستخدام العائلي في سوق المملكة العربية السعودية.

إلى جانب الاعتبارات العملية، كان زوار معرض السيارات مفتونين بالديكور الداخلي الفاخر ل ​​تيغو8، مثل الخشب وألواح البيانو والمقاعد المصنوعة من الكروم والجلد. علاوة على ذلك، يوفر الطراز مزيجًا من الطاقة البلاتينية 2.0T+9CVT وشاشة تعمل باللمس يو أتش دي مقاس 10.25 بوصة، والمستشعر الضوئي الخلفي وبوش 9.3 إي إس بي، وفتحة سقف بانورامية كبيرة للغاية تبلغ 0.92 متر مربع لرفع مستوى حياة المركبات للعائلات السعودية.

شاهد الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/308090.html

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