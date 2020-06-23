‫طريق حرير شنهوا: شركة سيارات فو التجارية توظف موزعين لها في 35 دولة في جميع أنحاء العالم

بكين، 23 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — بدأت شركة السيارات التجارية الصينية فو (FAW)، وهي شركة متفرعة عن مجموعة فو كو، وهي شركة صانعة للسيارات مملوكة للدولة ومقرها إقليم جيلين في شمال شرق الصين، بتوظيف موزعين لها في 35 دولة في جميع أنحاء العالم.

وتشل البلدان المستهدفة فيتنام ولاوس وماليزيا في جنوب آسيا والكونغو ونيجيريا وأنغولا في إفريقيا. إلى جانب ذلك، هناك دول في آسيا الوسطى مثل كازاخستان وطاجيكستان في القائمة.

يستهدف تحرك شركة السيارات التجاريةفو هذا توسيع أعمال الشركة الخارجية. وإذ تسترشد باستراتيجية التنمية الدولية للمجموعة، ستزود الشركة الشركاء المحتملين بمنتجات شاملة بالإضافة إلى حلول تسويقية ودعم إداري لضمان الربح المستدام والتعاون على المدى الطويل.

كانت منتجات شركة السيارات التجاريةفوالأكثر مبيعًا في سوق الشاحنات الصينية المتوسطة والثقيلة لمدة ثلاث سنوات متتالية والأعلى في السوق العالمية لمدة سنتين متتاليتين.

لمزيد من التفاصيل حول توظيف موزعين للشركة، يرجى الاطلاع على الصورة أدناه: