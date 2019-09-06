‫طريق الحرير شينهوا: قمة نمو المشاريع الحرة الداخلية تنطلق في شينغداو بجنوب غرب الصين

شينغداو، الصين، 6 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — انطلقت قمة نمو المشاريع الحرة الداخلية يوم الأربعاء في شينغداو، في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين.

وفي القمة، تشارك ممثلون لدوائر حكومية، ومشاريع مملوكة للدولة، ومؤسسات مالية وجامعات، آراءهم بشأن طرق التحول والتحديث، وذلك لمساعدة المزيد من المشاريع على تحقيق التنمية عالية النوعية.

وقال بول أم رومر، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد العام 2018: “الاستكشاف والخيال هما مفتاح الابتكار”، مضيفًا أن ابتكار الشركات يجب أن يخلق ثقافة تشجع استكشاف المجهول وتعزز الخيال.

ووفقًا لرومر، يعد الابتكار في نموذج الأعمال هو المفتاح للشركة، وهو أمر لا يمكن فصله عن التخطيط العلمي والتنسيق. وقال إنه يجب أن يكون التخطيط الأفضل عامًا وبسيطًا، بدلاً من أن يكون مفصلاً للغاية. في الوقت نفسه، من الضروري تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وخلق قيمة للمجتمع، لا سيما في مجالات مثل تغير المناخ وحماية البيئة.

اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو 2019، تجاوز إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة في مقاطعة سيشوان 10 تريليونات يوان، ليحتل الإقليم المرتبة السادسة بين المقاطعات والمناطق الأخرى في البلاد. في الوقت نفسه، أقام الإقليم بشكل أساسي خمس صناعات أساسية، وهي المعلومات الإلكترونية، وتصنيع المعدات، والمواد الغذائية والمشروبات، والمواد المتقدمة، فضلاً عن الطاقة والصناعة الكيميائية.

قال شو جين، مدير هيئة الإشراف على الأصول المملوكة الإقليمية المملوكة للدولة في سيشوان (ساساك): “في الوقت الحالي، يعتبر النقص في الاستثمار في البحث والتطوير، ونقص منصات الابتكار، وضعف القدرة على الابتكار، والقليل من النتائج التحويلية، والضعف في دافعية الصناعة، نواقص بارزة للشركات المملوكة للدولة في سيشوان”. ولحل هذه المشاكل، اقترح شو أن تقوم مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة بتنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار وتعزيز الابتكار في الصناعة والإدارة والآلية.

وقد عقدت هذه القمة تحت إشراف ساساك في حكومة إقليم سيشوان، وبرعاية شركة سيشوان للتنمية القابضة المحدودة، وبدعم من شركة تشانغهونغ الكتريك المحدودة، والمؤسسات الحكومية المملوكة للدولة في الإقليم، والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وليانجي، هواوي، علي بابا، سينوماك، وأكبر 500 شركة في العالم من التي لها فروع في سيشوان، التي أرسلت جميعها ممثلين لها لحضور القمة.

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