‫طريق الحرير شينهوا: عرض موديل إكسيد أل أكس من شركة شيري في معرض شينغدو للسيارات 2019

بكين، 4 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — ستعرض شركة شيري للسيارات موديلها إكسيد أل أكس، وهو أحدث عضو في سلسلة سيارات إكسيد للدفع الرباعي، في معرض شينغدو للسيارات في جنوب غرب الصين 2019 يوم 5 أيلول/سبتمبر، 2019.

وكانت الشركة قد طرحت في وقت سابق موديلها الأول للإنتاج بالجملة تحت اسم إكسيد، وهو موديل إكسيد تي أكس/أكس تي أل، في معرض شنغهاي للسيارات لهذا العام في نيسان/أبريل.

وإذ تطرح نفسها كعلامة تجارية مميزة للسيارات وبشعار “”نجرؤ على التفوق”، نمت إكسيد من خبرة شركة شيري لصناعة السيارات على مدى أكثر من عقدين في صناعة السيارات، وتم تزويدها بفريق البحث والتطوير والإدارة الذي كان يعمل لدى عمالقة شركات السيارات العالمية في السابق.

على سبيل المثال، يضيف كيفن رايس، المصمم السابق في شركة بي أم دبليو، لإكسيدملاحظات التصميم الدولية مع فلسفة واضحة إنما قوية تظهر في التفاصيل مثل الشبكة، والخصر والشاشة الذكية، وتلبية طلب العملاء سريع التغير من خلال المظهر والأداء.

وما هو أكثر من ذلك، وعلى خلفية صناعة سيارات تتميز بالتوجه نحو السيارات الكهربائية، الذكية، المتصلة بالشبكة والمشاركة على المستوى العالمي، تموضع إكسيد نفسها لتكون شركة سيارات “ذكية، متطورة وحيوية” مع وضع “ذكية” في الجوهر. وهي تعزز تجربة القيادة الفريدة من خلال التقنيات الذكية وتوفر للمستهلكين العالميين مجموعة كاملة من خدمات السفر الذكية من الجيل الجديد.

وإذ يتم تطويرها وفقًا لمعايير الخمس نجوم يورو – أن سي أيه بي، فقد وصلت نسبة 54 بالمئة من هياكل سيارات إكسيد المصنوعة من الزنك المطلي بالكروم، معايير مستوى مكافحة التآكل في أوروبا. توفر إكسيد مجموعة متنوعة من سيارات الركاب، مع موديلات تتراوح من الفئة (أ) إلى الفئة (د)، ومن سيارات الدفع الرباعي إلى سيارة السيدان، والتي تلبي متطلبات العملاء المختلفة في عصر الإنترنت سريع التغير.

شاهد الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/308068.html

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