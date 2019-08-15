‫طبقًا لتقرير غارتنر ماجيك ربع السنوي لأدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة 2019: تكريم الرؤية الثاقبة لـ 42 جيرز

فريمونت، كاليفورنيا، 13 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم 42 جيرز موبيليتي سيستمز “42Gears Mobility Systems”، الشركة الرائدة في توفير حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة، عن وضعها كشركة ذات رؤية طبقًا لمؤسسة غارتنر، إنك “Gartner, Inc.” في تقرير ماجيك ربع السنوي “Magic Quadrant” لأدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة لعام 2019 وذلك للعام الثاني على التوالي.

تعمل 42 جيرز على تحويل ساحات العمل الرقمية عبر القطاعات، ومساعدة الشركات على إدارة أجهزتها المحمولة وتأمينها، وأجهزة الحاسوب الشخصية، وأنواع نقاط النهاية الأخرى. ويدعم الحل إدارة نقاط النهاية الموحدة على نطاق واسع، وتوفير مستوى تحكم دقيق للشركات على أجهزة الأعمال.

ويمكن إدارة نقاط النهاية مثل ماكينات نقطة البيع “POS” وطابعات الشبكة، وسماعات بلوتوث – التي لا تعمل على نظم التشغيل القياسية، من خلال بوابة إنترنت الأشياء التي تستضيف جهاز إدارة نقطة النهاية الموحدة، من خلال تقنية إدارة الأشياء “Things Management Technology (TMT)”. وتدعم المنصة كذلك واجهات برمجة التطبيقات ويندوز أوتوبايلوت “Windows Autopilot” ومايكروسوفت جراف “Microsoft Graph” لإدارة تطبيقات O365 من خلال إدارة تطبيقات الجوال إنتيون (Intune MAM).

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وبهذه المناسبة، يشير أونكار سينغ “Onkar Singh”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 42 جيرز موبيليتي سيستمز قائلاً: “على هامش تكريمنا باعتبارنا أصحاب رؤية بحسب تقرير غارتنر ماجيك ربع السنوي لأدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة 2019، نعتقد أن منهجنا يساعد الشركات ليس فقط على التغلب على التحديات التي يواجهونها حاليًا، ولكن يضمن كذلك شعورهم بالحماية في المستقبل بينما يطورون التقنيات الأحدث”. ويضيف، “يمثل الابتكار أسلوب حياة يوجه كل شيء نقوم به، ويدفعنا لتطوير منتجات أفضل. وأطلقنا حاليًا تقنية إدارة الأشياء التي نأمل أن تحدث ثورة في طريقة عرض الأعمال لإدارة نقطة النهاية”.

وفي وقت مبكر من هذا العام، كرمت 42 جيرز كذلك باعتبارها خيار العملاء للرؤى المناظرة طبقًا لغارتنر لأدوات إدارة نقطة النهاية الموحدة “Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Unified Endpoint Management Tools “.

بينما تدرك المؤسسات الحاجة لإحداث تحول من استخدام مزيج من حلول الاتصالات والوسائط والتقنية (CMT) وإدارة حركية المؤسسة (EMM) إلى أداة إدارة نقاط النهاية الموحدة، فإن 42 جيرز على أهبة الاستعداد من خلال تقديمها لمنصة محورها المستخدم، وتستطيع أن تساعد في إدارة نقاط النهاية “غير الذكية” بالإضافة إلى الهواتف الذكية، وأجهزة سطح المكتب، وأجهزة الحاسوب المحمولة العملية والأجهزة القابلة للارتداء، ونعتقد أن الأجهزة المحمولة هي أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المحمولة العملية.

المصدر: غارتنر، تقرير ماجيك ربع السنوي لأدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة، كريس سيلفا “Chris Silva” وآخرون، 6 أغسطس/آب 2019

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