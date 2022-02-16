‫ضمن خطتها التوسعية في الشرق الأوسط لتوّفير حلول رقمية “زبوني” تفتتح مكتبًا إقليميًا في مصر

– “زبوني” الرائدة في توّفير الحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية تتخذ من القاهرة مقرًا لها.

– تماشيًا مع توسعها الجغرافي “زبوني” تُطلق َمَوقعها الإلكتروني العالمي الجديد ولوحة تحكم وتطبيق.

القاهرة، جمهورية مصر العربية، 16 فبراير 2022: أعلنت “زبوني”، الرائدة في توّفير الحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن مقرها في دبي اليوم، عن افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة. حيث تعتزم الشركة الناشئة سريعة النمو والمدعومة من مستثمرين استراتيجيين دوليين وإقليميين، المشاركة في دعم الإقتصاد المصري المرتبط بالتجارة الرقمية من خلال توفير حلول لنحو 3.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء الجمهورية.

وتساعد التجارة الحوارية من خلال تطبيقات المحادثات والدردشة مثل واتس آب وتـلغرام في زيادة مبيعات قطاع الأعمال والشركات، حيث يمكن تحويل المحادثات إلى معاملات حقيقية من خلال مشاركة سلال التسوق وروابط الدفع في وقت فعلي. ونظرًا لتنافسية السوق المصري ومع تواجد 50 مليون مستخدمًا لمنصات التواصل الإجتماعي، توفر”زبوني” فرصة مثالية للشركات لاستلام الطلبات، واستلام الدفعات وبيع المزيد مع الحرص على تتبع العمليات الجارية على نطاق واسع داخل الدولة. ويبلغ متوسط معدل سلال التسوق في تجارة المحادثة 2.7 أضعاف الرقم التي تحققها التجارة الإلكترونية التقليدية ومتوسط معدل التحويل أعلى بـ 20 ضعف عن تلك التي في التجارة الإلكترونية.

وقال أشرف عطية، الشريك المؤسس ورئيس العمليات لدى “زبوني”: “نحن متحمسون للإنطلاق من هنا من مصر وريادة أعمالنا مع رواد الأعمال والشركات المصرية المُلهمة. وبصفتي مصريًا أمريكيًا عاش وعَمل في جميع أنحاء المنطقة يسعدني أن أكون قادرًا على تقديم حلول تقنية جديدة إلى بلدي الأم، مصر. ونتوقع دعم آلاف الشركات المصرية لبيع المزيد مع “زبوني” بمساعدة شريكنا الرئيسي JumiaPay والبنك الأهلي المصري في عام 2022″.

ويعد إنطلاق أعمال زبوني في مصر مؤشرًا واضحًا عن النمو المستمر لأعمال الشركة التي اتخذت مقرًا رئيسيًا لها في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن. حيث تَخدُم حاليًا قاعدة عملاء تضم أكثر عن 6000 شركة. وأغلقت زبوني في سبتمبر 2021، جولة تمويلية من السلسلة “أ” بقيمة 9.5 مليون دولارًا عاكسةً بذلك استمرار النمو وتطوير حلول ومنتجات جديدة للتوسع في المنطقة وتوظيف أعضاء رئيسيين جدد في طاقم عملها.

وفي شهر ديسمبر 2021، وقعت زبوني اتفاقية شراكة دفع مع JumiaPay،، منصة المدفوعات سريعة النمو في مصر، التي تعد جزءًا من مجموعة جوميا للتجارة الإلكترونية. وتتيح الاتفاقية الدفع عبر منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بـ “زبوني” من خلال بوابة الدفع الخاصة بـ JumiaPay. وسوف يُسمح للشركات في جميع أنحاء مصر بالاستفادة من استخدام حلول التجارة الحوارية الخاصة بـ “زبوني” للتفاعل والتواصل مع العملاء فضلًا عن ضمان سلامة وأمن المعاملات التي تتم من خلال JumiaPay.

وتتضمن مزايا تجارة المحاداث القدرة على ممارسة الأعمال التجارية الإلكترونية من خلال تطبيقات الدردشة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة دون الحاجة إلى قيام العميل بتحميل أي تطبيقات إضافية أو إنشاء سلال التجارة الإلكترونية الخاصة بموقعه الإلكتروني. حيث تسهل عملية الشراء بسرعة وسلاسة تامة من خلال الهاتف المحمول أولاً الذي يُعد آمنًا تمامًا لتوافقها مع PCI DSS، معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع. وتُستخدم “زبوني” أدوات التعلم الآلي المتقدم والذكاء الإصطناعي وأساليب تحمي التجار والمستهلكين وآليات ضمان أعرف عميلك، ومكافحة غسيل الأموال، ومنع الإحتيال من خلال قاعدة بيانات وورلد تشيك world–check العالمية.

مع زبوني، إبدأ بأعمالك الآن وانطلق بها الى آفاق جديدة .

للحصول على المزيد من المعلومات عن “زبوني” يرجى زيارة الموقع: www.zbooni.com

يرجى تحميل التطبيق من خلال Google Play Store أو Apple App Store .

نبذة عن زبوني

تأسست شركة زبوني في دبي عام 2016 بهدف توفير الحلول والأدوات التي تمكّن الشركات من استلام الطلبات والدفعات وبيع المزيد وتتبع العمليات. وقد تلقت الشركة دعماً من عدة برامج وحاضنات أعمال كشركة ‘فيسبوك’، أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم. كما تم إطلاق تطبيق التاجر الخاص بـ “زبوني” في عام 2018، مطورةً بذلك منصتها القوية الحالية باعتبارها رائدة في التجارة الحوارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن خلال قوة المحادثة الفردية تُمكن “زبوني” الشركات من تحويل التفاعلات والدردشة إلى معاملات حقيقية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وتوفير خدماتها لتمكين وتعزيز عمليات إنتقال الشركات التجارية بسلاسة تامة نحو عصر جديد من التجارة الحوارية.

وتوسعت “زبوني” اقليميًا مع فريق عملها المؤلف من 45 موظفًا عبر مكاتبها في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر لخدمة أكثر عن 6000 تاجرًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشغيل مئات الآلاف من المعاملات وتحقيق مبيعات تزيد عن 5 ملايين دولار شهريًا. وفي سبتمبر 2021، أغلقت الشركة جولتها التمويلية من السلسلة “أ” البالغة 9.5 مليون دولار أمريكي مستهدفةً بذلك التوسع الجغرافي وتطوير المنتجات وتوظيف فريق استراتيجي.

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