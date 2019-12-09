‫صُنع لتطبيقات الفرز العالية السرعة: AV500™، قارىء الباركود الجديد من ديتالوجيك

بولونيا، 9 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة ديتالوجيك جهاز AV500™ ، وهو جهاز قراءة باركود ابتكاري 2 دي تم تطويره لتطبيقات فرز الأشياء. قارىء الباركود الجديد يحل مشاكل التطبيقات العالية السرعة في تجارة التجزئة الإلكترونية، فرز الرزم/الشحنات البريدية ومناولة حقائب السفر، التي تغطي جميع أحجام أحزمة الحقائب، فضلا عن تطبيقات القراءة الثابتة.

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إن الفرز السريع والآمن للأجسام ذات الأبعاد المختلفة – حتى تلك المتسمة بأحجام غير عادية – هي التحديات التي تواجه أعمال فرز رزم البريد السريع، والتجارة الإلكترونية والمطارات اليوم. بفضل التركيز التلقائي الديناميكي والتقنية البصرية المبتكرة الخاصة به، يجمع جهاز التصوير AV500 بين المرونة والموثوقية لحل هذه التطبيقات الصعبة. نظرًا لالتقاط الرموز عدة مرات أسفل مجموعة القراءة، يمكن تحقيق أداء قراءة ممتاز للرموز المهترئة أو المغطاة بالبلاستيك. ينتج عن ذلك زيادة فعالة في حجم الإنتاجية بنسبة 50٪ مقارنةً بالحلول التقليدية القائمة على الصور ثنائية الأبعاد.

يأتي جهاز AV500 مزودا بمستشعر CMOS عالي الدقة بدقة 5 ميغابكسل، والحصول على الصور بسرعة تصل إلى 32 إطارًا في الثانية، والتركيز الديناميكي، والمتسلسل، أو القابل للضبط، وخيارات العدسات المتعددة، ما ينشيء معيارا بصريا جديد لحلول التقاط البيانات تلقائيًا. لإجراء عمليات القراءة اليدوية، مثل المسح الضوئي العلوي أو سهولة التحميل اليدوي للناقل اليدوي وبسرعة، يمكن أن يعمل جهاز التصوير هذا على الحصول على الإطار بشكل مستمر، وتجنب أي إزعاج للمستخدم من وميض الإضاءة المدمجة باللون الأبيض أو الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، تتم الإشارة إلى عمليات القراءة الناجحة بصريًا بفضل تقنية “البقعة الخضراء” الحاصلة على براءة اختراع.

تتيح برمجية ديتالوجيك PACTRACK™ لجهاز تصوير AV500 زيادة إنتاجية النظام وإمكانية تتبعه، مما يتيح قراءة حزم ورموز باركود متعددة في صورة واحدة، وتعيين الرمز الشريطي الصحيح للحزمة الصحيحة مع الحد الأدنى من تباعد الحزمة.

وعند الحاجة، يمكن للعملاء إدارة جميع أجهزة التصوير AV500 في النظام عن بعد، من خلال بروتوكول إنترنت إيثرنت. وما يسهل تركيب وتكوين الجهاز هو خادم أتش تي أم أل المتعدد اللغات المستند على واجهة المتصفح وأجهزة الليزر المدمجة. ويوفر منفذ GigE عالي السرعة المخصص لنقل الصور أداءً غير مسبوق لتوفير الصور دون التأثير على معدلات القراءة أو الحصول على البيانات، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات التعرف الضوئي على الحروف.

يمكن دمج جهاز تصوير AV500 بسلاسة مع أجهزة قراءة ديتالوجيك عالية الأداء الأخرى، مما يمكّن من أداء مغير للعبة في الحلول المختلطة. وهذا يجعل AV500 مناسبًا تمامًا للأبعاد وأنظمة الفحص والمسح وأنظمة الفرز عالية السرعة وأنظمة مناولة الأمتعة الآلية.

مجموعة ديتالوجيك

ديتالوجيك، الشركة الرائدة عالميا في أسواق التقاط البيانات الأوتوماتيكية والتشغيل الآلي للعمليات، تمكن كفاءة وجودة العمليات في قطاعات البيع بالتجزئة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

ديتالوجيك أس بي أيه مدرجة في قسم ستار من البورصة الإيطالية منذ العام 2001 باسم DAL.MI. . ديتالوجيك وشعار ديتالوجيك هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة ديتالوجيك أس بي أيه في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

AV500 هي علامة تجارية لشركة ديتالوجيك أس بي أيه و/ أو الشركات التابعة لها.

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