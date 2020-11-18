‫صندوق اكتشاف رأس المال المستقبلي يغلق عند 187 مليون دولار أمريكي لصندوق التكنولوجيا الناشئة

أغلق الصندوق الرابع بالدولار الأمريكي في 7 أشهر وتجاوز الاكتتاب فيه على الرغم من تحديات كوفيد-19

هونغ كونغ، 18 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة رأس المال الاستثماري الرائدة في مجال الشركات الناشئة وهي أيضًا صندوق اكتشاف رأس المال المستقبلي (Future Capital Discovery Fund) (ويُشار إليها في هذا البيان الصحفي باسم “رأس المال المستقبلي” أو “الشركة”) عن الإغلاق النهائي لصندوقها الرئيسي الرابع بالدولار الأمريكي، صندوق الدولار الأمريكي الرابع (USD Fund IV)، ( أو كما يُشار إليه فيما يلي باسم “الصندوق”) برأسمال 187 مليون دولار أمريكي. سوف يواصل الصندوق التركيز على الاستثمار في تكنولوجيا المؤسسات الناشئة وشركات التكنولوجيا الاستهلاكية التي تغير قواعد اللعبة في منطقة الصين الكبرى.

وبالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية السابقة، يرحب صندوق الدولار الأمريكي الرابع بالعديد من المنح الجديدة؛ ويمثل الصندوق أول مخصصاتهم لصندوق متخصص صيني ناشئ. كما يتضمن الشركاء المحدودون (LPs) الجدد الآخرون تمويلًا عالميًا مرموقًا للصناديق، والمكاتب العائلية، ومؤسسات، ورواد الأعمال ذوي القيمة الصافية العالية من الدرجة الأولى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وقد صرح مينجمينج هوانج، الشريك المؤسس لصندوق اكتشاف رأس المال المستقبلي: “يمثل صندوق الدولار الأمريكي الرباع علامة فارقة في طريق رأس المال المستقبلي. كما أننا نقدر الثقة التي وضعها شركاؤنا العالميين فينا. وعلى الرغم من الظروف الحالية التي نعيشها، فقد أغلقنا الصندوق قبل الموعد المحدد مع زيادة كبيرة في الاكتتاب، مما يؤكد صحة أطروحتنا الاستثمارية الأساسية القائلة بأن التعطيل الرقمي للأعمال التقليدية أمر لا مفر منه وسيغذي العقد القادم من النمو الاقتصادي”.

وأضاف إنه “مع تسريع التحول الرقمي للصناعة في الصين، نرى إمكانات نمو هائلة وطلبًا قويًا بشكل لا يصدق على تقنيات المؤسسات التي تتيح العمل الرقمي وأتمتة الأعمال وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الأكثر ذكاءً. ومع استمرار التغييرات الهيكلية في جميع أنحاء الاقتصاد في خلق فرص استثمارية جديدة، ستمكننا قدراتنا وسجلنا الحافل في الحصول على صفقات مشمولة بحقوق الملكية من مواصلة دعم رواد الأعمال الاستثنائيين وتوليد القيمة لمستثمرينا”.

وقد أُطلقت حملة رأس المال المستقبلي خلال ذروة انتشار فيروس كورونا في أواخر فبراير. كما تمكنت شركة رأس المال المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء عرض ترويجي افتراضي بالكامل، من الوصول بفعالية وكفاءة إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المتميزين، مما أدى إلى تسجيل سجل جديد لجمع التبرعات للشركة.

وتدير الشركة ثلاثة صناديق استثمار بالدولار الأمريكي وصناديق رأس المال الاستثماري باليوان الصيني. مع إغلاق صندوق الدولار الأمريكي الرابع، أصبحت الشركة تمتلك أكثر من 600 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. كما استثمرت الشركة في أكثر من 150 شركة، بما في ذلك شركة لي أوتو (ناسداك: لي)، نيو تكنولوجيز (ناسداك: نيو)، نيوبرن تاون (هونغ كونغ: 9911)، سينسورا داتا، ودوك بيل، وناروال، وانكووتيك، وهوس، وتاوس داتا وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة في عام 2020، إلا أن الشركة قدمت شركة 52 من محفظتها الاستثمارية لإغلاق جولات التمويل اللاحقة واستثمرت في عشر شركات مبتكرة جديدة بما في ذلك إيدجوركس وتري لاب وآي لاب سيرفس. بالإضافة إلى ذلك، أُدرجت شركة لي أوتو (حيث كانت شركة رأس المال المستقبلي أول مستثمر في شركة لي أوتو) بنجاح في بورصة ناسداك في وقت سابق من هذا العام ويتم تداولها حاليًا بسعر سوقي يبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي. كما استثمرت شركة رأس المال المستقبلي في 7 من أصل 9 جولات في التمويل اللاحق لشركة لي أوتو على مدار السنوات الخمس الماضية.

واعتبارًا من 31 أغسطس 2020، كانت صناديق رأس المال الاستثماري للشركة في طريقها للوصول إلى عائد 8 إلى 10 أضعاف ومعدل عائد داخلي إجمالي (“IRR“) يتراوح بين 45% إلى 55%.

نبذة عن صندوق اكتشاف رأس المال المستقبلي

صندوق اكتشاف رأس المال المستقبلي هو صندوق متخصص لرأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة يستهدف تكنولوجيا المؤسسات (بما في ذلك برامج المؤسسات والبرمجيات القائمة على أساس بيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات)، بالإضافة إلى التخصيص الانتقائي للمشاريع الاستهلاكية القائمة على التكنولوجيا والتي تمثل ابتكارات خارقة. تأسست الشركة في عام 2014، وهي تعمل على تحديد ودعم رواد الأعمال الاستثنائيين في الصين في تعطلهم الرقمي للصناعات التقليدية. وشركة رأس المال المستقبلي تضم عددًا من المكاتب التابعة لها في بكين وشانغهاي وهونغ كونغ.

تفضل بزيارة موقع الويب لشركة رأس المال المستقبلي للحصول على مزيد من المعلومات: www.future-cap.com

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