‫صافي أرباح شبكة مجموعة سكايويرث أتش 1 ينمو بنسبة 20% وهامش الربح الإجمالي يرتفع إلى 19.7%

شنجن، الصين، 3 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة سكايويرث (00751.HK) نتائج عملياتها المؤقتة للعام 2019 بعد انتهاء يوم العمل في يوم 27 آب/أغسطس. وحققت المجموعة إيرادات إجمالية بلغت 17.23 مليار يوان (حوالي 2.4 مليار دولار) للفترة، بارتفاع هامش ربحية إجمالي بلغ 19.7% من 17.3% في العام السابق. وبلغت الأرباح قبل الضرائب والربح الصافي 562 مليون يوان (78.6 مليون دولار) و348 مليون يوان (حوالي 48.6 مليون دولار) لفترة الستة أشهر، بارتفاع بلغ 46% و20.4% سنويا، على التوالي.

خلال هذه الفترة، استثمرت الشركة 908 مليون يوان (حوالي 127 مليون دولار أميركي) في البحث والتطوير للعديد من المنتجات الذكية عالية الجودة في خطوة لتعزيز القدرة التنافسية، بزيادة كبيرة بنسبة 20.6 ٪. تم تحسين الوضع المالي للشركة بشكل أكبر، حيث ارتفعت القيمة الدفترية الترسملية إلى 4.265 مليار يوان (حوالي 596 مليون دولار أميركي) اعتبارًا من 30 حزيران/يونيو 2019، وهو تحسن كبير بلغ نسبة 28.7٪ مقارنة بـ 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

في النصف الأول، واصلت مجموعة سكايويرث تنفيذ إستراتيجيتها للتحول: في الجانب متعدد الوسائط من العمل، ارتفعت إيرادات محتوى الإنترنت بنسبة 39.3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع تجاوز عدد مستخدمي التلفزيون الذكي المفعل رقم 38 مليون ومتوسط ​​عدد المستخدمين النشطين اليومي 13.85 مليون. استفادت الشركة بقوة من مزايا محركها الأول من خلال تعديل محفظة منتجات التلفزيون الملون وهيكل قاعدة بيانات العملاء، وتسريع انتشار تلفزيون أوليد في السوق، وتعزيز حصتها في السوق من خلال طرح منتجات متطورة لتعزيز مكانتها في الصناعة.

بفضل تقنيات النظام الذكي، نمت أعمال أجهزة فك التشفير الرقمية، بينما تم إطلاق قطاعات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء والهندسة الأمنية، مما فتح مسارات نمو جديدة.

بعد اعتماد إستراتيجية تركز على الحد الأعلى لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، تلقت أعمال الإلكترونيات الذكية في الشركة ترقية عامة من حيث وضع السوق والعلامة التجارية والحجم والسعر. تم تحسين محفظة قنوات المبيعات بشكل أكبر، حيث توفر تغطية عبر جميع قنوات البيع من متاجر الأجهزة المنزلية ذات السلسلة الكبيرة إلى مواقع التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية التقليدية في البلدات والمدن الأصغر في الصين، مما يعطي دفعة لزيادة حجم المبيعات.

بفضل المزايا التقنية والسوقية والعلامات التجارية، من المتوقع أن تستفيد سكايويرث بالكامل من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية في بداية العام لتسريع تطوير صناعة الفيديو 4K/8K UHD على مستوى البلاد.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/967950/Skyworth.jpg