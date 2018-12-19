‫شيري تفوز بجائزة أفضل صورة في الخارج للمرة الثالثة

بكين، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة صناعة السيارات الصينية شيري بجائزة أفضل صورة في الخارج في العام 2018 للمرة الثالثة على التوالي، إذ صنفت في المرتبة الخامسة من بين الشركات الصينية الـ 20 صاحبة الصورة الأفضل في الخارج.

وتسلمت شيري الجائزة في قمة للصورة الخارجية الأفضل للمؤسسات الصينية في 12 كانون الأول/ديسمبر في بكين.

عزت شيري فوزها بالجائزة إلى سمعتها المتميزة التي تطورت من خلال عملياتها الخارجية المتواصلة.

في العام 2018، عززت شيري بشكل كبير صورة علامتها التجارية وتأثيرها من خلال سلسلة من الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة.

على سبيل المثال، في حزيران/يونيو، دعت شيري المشجعين من جميع أنحاء العالم للشروع في “رحلة إلى مباريات كأس العالم روسيا” لتجربة سحر هذا الحدث.

في تشرين الأول/أكتوبر، استضافت شيري الاحتفال الأول للعشاق العالميين لتقدير الثقافة الصينية وثقافة شيري.

في كانون الأول/ديسمبر، فاز نادي ديبورتيفو يونيفرسيداد كاتوليكا الذي ترعاه شيري بلقب الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى بعد منافسة شديدة.

هذا العام، ظهرت منتجات شيري الجديدة 2.0 على مستوى العالم، مع إطلاق شيري تيجو 4 في تشيلي وبيرو ومصر والبرازيل والأسواق الخارجية الأخرى بدءاً من نيسان/أبريل.

عززت سلسلة الحملات التسويقية التي أطلقتها شيري هذا العام بشكل كبير اعتراف المستهلكين العالميين بالعلامة التجارية الصينية للسيارات، مما دعم صادراتها.

في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، صدّرت شيري أكثر من 10000 سيارة، بزيادة 20.9 في المئة على أساس شهري. فقد صدرت نحو 120،000 سيارة في أول 11 شهرًا من السنة، بزيادة 18.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة إجمالي صادراتها في العام 2017.

مع وجودها في أكثر من 80 دولة ومنطقة، تقول شيري إنها ستعزز الابتكار باستمرار لتعزيز قدرتها التنافسية في جميع أنحاء العالم.

استضافت إدارة النشر باللغات الأجنبية الصينية القمة، ونظمها مكتب تقرير الصين. وتم كشف النقاب عن تقرير الاستطلاع حول الصورة الخارجية للمؤسسات الصينية وقائمة أفضل 20 شركة صينية بأفضل صورة خارجية في القمة.

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