‫شهرة واسعة في الصين، تانك من جي دبليو إم على وشك الظهور لأول مرة في السوق العالمية

باودينج، الصين، 23 يونيو/حزيران 2021 / PRNewswire / — جذبت تانك، وهي خامس أكبر علامة تجارية لشركة جي دبليو إم، اهتمامًا واسعًا منذ استقلالها. وقد أصبحت سيارة إس يو في تانك 300 الفاخرة الذكية للطرق الوعرة الأكثر رواجًا منذ إطلاقها، حيث سجلت رقمًا قياسيًا بأكثر من 10000 طلب بسرعة خلال فترة البيع المسبق، في حين أن موديل 300 مونيت ليميتد إديشين للطرق الوعرة التي طرحتها جي دبليو إم في نفس الوقت مع سيارات تانك 300 العادية للطرق الوعرة قد بيعت كلها في غضون خمس دقائق. نظرًا لأن تانك 300 شائعة في السوق الصينية، فإن إيجاد صعوبة في شرائها يمكن تسميتها “ظاهرة تانك”.

بصفتها منتجًا رائجًا للغاية في سوق السيارات الصيني مع أداء رائع بالسوق، تستمر “ظاهرة تانك” في الانتشار لسيارات تانك 300. قامت شركة جي دبليو إم بتحسين قدرتها الإنتاجية لسيارات تانك 300 لإختصار دورة تسليم السيارة. وعند إعادة بدء البيع المسبق لتانك 300 في 19 ابريل/نيسان، تلقت جي دبليو إم 5000 طلب في غضون 3 ساعات فقط. على وجه الخصوص، نظرًا للعدد الهائل من الطلبات للنسخة الأولية من تانك 300، يحتاج العملاء إلى الحجز مقدمًا قبلها بنصف عام للشراء الفعلي للسيارة. وفي قطاع سيارات الدفع الرباعي الصينية للطرق الوعرة، تمتلك تانك 300 حصة سوقية مجمعة تزيد عن 50%.

بصفتها العلامة التجارية العالمية للطرق الوعرة الراقية لشركة جي دبليو إم، تتميز تانك بقدرات فائقة على الطرق الوعرة وتكامل بين الفخامة والراحة. وهي تقدم فئة جديدة من “سيارات الدفع الرباعي الرائعة والممتعة على الطرق الوعرة” في السوق. يتمتع منتج تانك 300 الأكثر مبيعًا لهذه العلامة التجارية بأداء قوي مثل أداء تانك مع استناده إلى منصة تانك الاحترافية الذكية للطرق الوعرة من جي دبليو إم. وهي مزودة بنظام توليد حركة بمحرك حقن مباشر بشاحن توربيني ( T2.0 ) وعلبة تروس ( ZF 8AT ) وتتميز بوظائف مثل نظام التحكم في جميع التضاريس وأوضاع الدوران والتسلل من تانك، والتي تعد جميعها فريدة من نوعها بين نفس المستوى من المنتجات، لذا يمكن لسيارة تانك 300 تلبية احتياجات العملاء من التنقل في المدن والسفر في البلاد المفتوحة. وفي الوقت نفسه، توفر مقصورتها الفاخرة عالية الجودة ونظام القيادة الذكي مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت للسائقين تجربة قيادة ذكية ومريحة. علاوة على ذلك، توفر سيارة تانك 800 الرائدة تجاريًا والفاخرة لشركة جي دبليو إم للسائقين تجربة قيادة من الدرجة الأولى بتصميمها الدقيق وموادها عالية الجودة وتقنياتها عالية الدقة وكابينة كاملة الحجم ذات طراز تجاري وأنظمة ذكية متطورة. وهي تتمتع بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود بعد اعتماد محرك ( ‎3.0T V6 ) كمحرك أساسي لها وعلبة تروس ( ‎9AT ) مطورة من جي دبليو إم كنظام نقل الحركة بها. تم تصميم سيارة تانك 700، كممثل لسلسلة تقنيات ‎ ‎ القيادة الآلية الخاصة بجي دبليو إم، بهيكل ذو إطار متدرج وإضافة تعليق مستقل للأربع عجلات وتعليق هوائي لجعل القيادة أكثر راحة. يدمج هذا المنتج المظهر الخارجي الفريد والوحشي والأجزاء الداخلية الفاخرة والمريحة لتشكيل تباين مذهل.

في المستقبل، ستواصل جي دبليو إم إثراء مجموعة منتجات تانك الفاخرة للطرق الوعرة ومحاولة تغطية سيارات الدفع الرباعي الراقية على الطرق الوعرة من المدمجة إلى كبيرة الحجم. مع موطئ قدم قوي في السوق الصينية، من المتوقع أن تمتد سلسلة تانك بسرعة إلى السوق العالمية، لتزويد المستخدمين العالميين بمنتجات عالية الجودة.

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