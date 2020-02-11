‫شنغهاي إلكتريك تعرض ابتكارات في الطاقة الجديدة في معرض إكسبو 2020 دبي

شنغهاي، 11 فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة شنغهاي إلكتريك غروب (“شنغهاي إلكتريك” أو “الشركة”) أنهاا ستنضم إلى إكسبو 2020 دبي كشريك رسمي للجناح الصيني الذي من المقرر افتتاحه يوم 20 أكتوبر.

وقالت السيدة صن، نائبة مدير إدارة ثقافة الشركات بشنغهاي إلكتريك: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من معرض إكسبو 2020 دبي. هذه هي المرة الرابعة التي تنضم فيهاشنغهاي إلكتريكإلىوورلد إكسبو. وإذ يسمى بصورة مناسبة “إضاءة الصين”، سينسق الجناح الصينيوشنغهاي إلكتريك جهودهما لكي يرى العالم أحدث حلول التكنولوجيا والطاقة التي ستنير مستقبل توليد الطاقة واستهلاكها، كما أنها خطوة مهمة بالنسبة للشركة حيث نواصل تعزيز صورة علامتنا التجارية العالمية.”

في الوقت الحاضر، لدى شنغهاي إلكتريك مجموعة من المشاريع الضخمة في منطقة الحزام والطريق، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية المكثفة والطاقة الكهروضوئية 950 ميغاواط في دبي. بمجرد اكتمال المشروع، من المتوقع أن يوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270،000 أسرة في المدينة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة بمقدار 1.6 مليون طن سنويًا.

وقال تشانغ شنفنغ، نائب مدير المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، إن مشروع الـ 950 ميغاواط هو مشروع مهم لمبادرة الحزام والطريق ويسره أن يرى شنغهاي إلكتريك في معرض إكسبو كممثلة للشركات المملوكة للدولة في الصين.

سيشغل جناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي 4،636 مترًا مربعًا، وسيتم تصميمه ليرمز إلى الأمل والمستقبل المشرق. سيتمكن الزوار من التعرف على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والنقل و5 جي والذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها حاليًا في الصين.

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على الطاقة الجديدة، بما في ذلك تصنيع وبيع طوربينات الرياح ومكوناتها ومعدات الطاقة النووية؛ أعمال الطاقة الفعالة والنظيفة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات الطاقة الحرارية ومعدات نقل وتوزيع الطاقة؛ المعدات الصناعية، بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد والمحركات؛ صناعة الخدمات الحديثة، بما في ذلك التعاقد على مشاريع البناء لمشاريع الطاقة الحرارية ومشاريع النقل والتوزيع، والأعمال الأخرى.