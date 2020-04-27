‫شنغهاي إلكتريك تبلغ عن ارتفاع بنسبة 20% في عائداتها الإجمالية في تقرير نتائجها السنوي 2019

شنغهاي، 24 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة شنغهاي إلكتريك (SEHK: 02727, SSE: 601727)، الشركة الرائدة في العالم في تصنيع وتوليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية، عن نتائجها المدققة للعام المالي الذي انتهى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، 2019.

المقاييس المالية والتشغيلية الرئيسية للعام 2019 مقارنة بالسنة السابقة

• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 26٪ إلى 127.509 مليار يوان

• ارتفعت الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 24.83٪ لتصل إلى 3.72 مليار يوان

• ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 30.6٪ لتصل إلى 170.79 مليار يوان

• ارتفع العائد الأساسي للسهم بنسبة 25٪ من 0.20 يوان إلى 0.25 يوان

• ارتفع عدد الموظفين في البحث والتطوير إلى 3124 موظفًا من 3082 مع إجمالي الاستثمار في البحث والتطوير 4.102 مليار يوان صيني

شكلت الطلبات الجديدة لمعدات الطاقة والمعدات الصناعية والخدمات المتكاملة 33.2٪ و 26.7٪ و 40.1٪ من إجمالي الطلبات الجديدة، على التوالي.

ارتفعت مبيعات قسم أعمال معدات الطاقة بنسبة 12.1٪ لتصل إلى 45,944 مليون يوان، وحافظت باستمرار على أداء ثابت، وهي تضم معدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ومعدات نقل وتوزيع الطاقة ومعدات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز ومعدات توليد الطاقة النووية وطوربينات الرياح والمكونات، ومعدات تخزين الطاقة، والمعدات الكيميائية المتطورة وغيرها.

ارتفعت المبيعات الناتجة عن قسم أعمال المعدات الصناعية، بما في ذلك المصاعد والمحركات الكهربائية المتوسطة والكبيرة الحجم ومعدات التصنيع الذكية وقطع الغيار الأساسية الصناعية ومعدات حماية البيئة وغيرها بنسبة 11.6٪ لتصل إلى 46,409 مليون يوان صيني.

حقق قسم أعمال الخدمات المتكاملة، الذي يشمل خدمات هندسة الطاقة، وخدمات الهندسة البيئية، وهندسة وخدمات الأتمتة، وخدمة الإنترنت الصناعية، والخدمات المالية، وخدمات التجارة الدولية، زيادة بنسبة 83.5٪ في الإيرادات ليصل إلى 44,316 مليون يوان .

وكان واحد من أبرز المعالم البارزة هو إنجازات الشركة في مجال معدات طاقة الرياح، التي حققت أكبر طلب على طوربينات الرياح البرية في العالم لقاعدةوولانشابولطاقة الرياح الداخلية في منغوليا. إنجاز كبير آخر هو طلب 39 مجموعة من طوربينات وأبراج الرياح البرية 4 ميغاواط من مشروعنورينكو إنترناشيونال بشمال أوكرانيا، مما يشير إلى دخولها الرسمي في سوق طاقة الرياح الأوروبي.

كممثل للمشروع في وحدة أعمال توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، تستعد محطةآنهوي بنغشانللطاقة لبدء العمل في أواخر العام 2020 بكفاءتها الحرارية القياسية العالمية بنسبة 48.92٪. وقد ساعدت وحدة توليد الطاقة المزدوجة فوق الحرجة للغاية لإعادة التسخين البالغة 1350 ميغاواط في التحكم في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة من أجل مستقبل أكثر استدامة من خلال تقليل استهلاك الفحم لتوليد الطاقة إلى 251 غرام / كيلوواط ساعة.

للحفاظ على ريادة الشركة في المنتجات المتعلقة بالطاقة، نوعت شنغهاي إلكتريكأعمالها واستثمرت في إنتاج أنواع جديدة من البطاريات. تستخدم بطارية فوسفات الحديد الليثيوم المطورة والمصنعة بشكل مستقل في مطار داشينغ الدولي في بكين، ونظام تخزين الطاقة المتنقلة في منطقة شيونغان الجديدة التي تربط الشبكة، ونظام بطارية الطاقة لحافلة الطاقة الجديدة دليل على الطلب القوي في سجل الطلبات الخاص بها .

في العام 2019، أطلقت شركةشنغهاي إلكتريكشبكة الإنترنت الصناعية لدفع حدود العقل والآلة معا. فمن خلال منصة الإنترنت الصناعية، SEunicloud، تقدم الشركة الآن حلاً شاملاً للتشغيل الذكي لطاقة الرياح، والتشغيل عن بُعد للطاقة الحرارية، وصيانة أدوات الماكينات من خلال تقارب النظام الصناعي العالمي مع قوة الحوسبة المتقدمة، والتحليلات، والاستشعار المنخفض التكلفة ومستويات الاتصال الجديدة تسمح بها الإنترنت.

كما توسع شنغهاي إلكتريك نطاق وصولها العالمي مع التقدم الكبير في المشاريع الذي تحققه في الشرق الأوسط ( Thar Coal Field and Power Plant Project )، ( Dubai 700 MW Concentrated Solar Power Plant Project )، ( Combined Cycle Power Plant (CCPP) Project in Bangladesh )، جنوب أستراليا، من بين مناطق أخرى. وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستنضم إلى إكسبو 2020 دبي كشريك رسمي لجناح الصين، مما يدل على طموحها العالمي.

أعدت شركة شنغهاي إلكتريك عرضًا تقديميًا لنتائجها السنوية للعام 2019، وهو متوفر على موقع علاقات المستثمرين لشنغهاي إلكتريك على الموقع: https://www.shanghai-electric. com/listed_en/upload/ resources/file/2020/04/18// 86486.pdf

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على قسم معدات الطاقة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، معدات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، معدات الطاقة النووية، معدات طاقة الرياح، معدات تخزين الطاقة، أعمال المعدات الصناعية بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد، المحركات الكهربائية المتوسطة والكبيرة الحجم، معدات التصنيع الذكي، قطع الغيار الأساسية الصناعية، معدات حماية البيئة وأعمال الخدمات المتكاملة بما في ذلك التعاقد على تشييد محطات توليد الطاقة، نقل الطاقة ومشاريع التوزيع والأعمال الأخرى.

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