‫شمال أفريقيا ضمن السياق البيئي لمعرض “Ecomondo” ومعرض “Key Energy” للعام 2019 في إيطاليا 

تحضر كل من المغرب وتونس ومصر كمشاركين أساسيين اثنين من المعارض الرائدة التي تقيمها شركة IEG عن الاقتصاد المُدَّر والتقنيات الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة.

ريميني، إيطاليا، 16 يوليو 2019 /PRNewswire/– وردت الموضوعات المتعلقة بالبحر المتوسط واقتصاد الموارد المائية والثورة الصناعية الرابعة بين الموضوعات التي تمثل محور التركيز والرؤى التي تتناول شمال أفريقيا ضمن عدد ضخم من الفعاليات المقرر تنظيمها في الإصدار 23 من معرض إيكوموندو (Ecomondo) والإصدار 13 من معرض الطاقة الرئيسة (Key Energy). سيُقام كلا المعرضين الذين تنظمهما المجموعة الإيطالية Italian Exhibition Group (IEG) في إيطاليا بمركز معارض ريميني بين الخامس والثامن من نوفمبر 2019، حيث يشكلان اثنين من المعارض الرائدة في قطاعي الاقتصاد الصديق للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة والحلول اللازمة لتطبيق مبدأ كفاية الطاقة وتعمير المدن الذكية.

ويمثل المعرضان حاضنة للابتكار على نطاق الأعمال التجارية وذلك بفضل لجان علمية رفيعة المستوى يترأسها البروفيسور فابيو فافا (من Ecomondo) والسيد/ جياني سيلفستريني (من Key Energy) بين غيرهما من كبار الخبراء كل في مجال اختصاصه في إيطاليا وخارجها.

وخلال معرض Ecomondo 2019 ، سيُقام اجتماع بين إيطاليا ومصر تم تنظيمه بالتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة ليتناول مسألتي التنمية المستدامة والتقنيات الصديقة للبيئة. ويشمل الاجتماع مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية والمؤتمرات التي تتناول مسائل معالجة المياه ومعالجة النفايات والقدرة على التنقل، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى لمنتدى أيكوموندو التجاري الذي عُقِد في مصر العام الماضي ولاقى نجاحًا كبيرًا.

وسوف تكون الموضوعات الافتتاحية لمعرض “Key Energy” هي “مصادر الطاقة المتجددة وكفاية الطاقة والتنقل ضمن سياق خطة الطاقة والمناخ” في إطار الفعالية الدولية التي تتناول مصادر الطاقة المتجددة والتطور المتعلق بالنقل المستدام للكهرباء حيث يشارك في تلك الندوات خبراء مؤثرون مثل دايفيد كريبا، نائب وزير التنمية الاقتصادية والبروفيسور فيتوريو شييزا، مدير“Energy Strategy Group” التابعة لجامعة ميلانو للفنون التطبيقية وفيدريشيو تيستا ، رئيس شركة إيني “Enea” وروبرتو مونيتا، الرئيس التنفيذي لشركة “GSE” ولويجي فيراريس، الرئيس التنفيذي لشركة “Terna” وأليساندرو مارانغوني، الرئيس التنفيذي لشركة “Althesys”.

وأما ورشة العمل بعنوان “تدويل القطاع الإيطالي للطاقة المتجددة لصالح الاستثمارات في أفريقيا”، والتي تقيمها Res4Africa & Res4Med، فسوف تتناول وتوضح الآمال والفرص المتاحة فيما يتعلق بالاستثمار في أفريقيا أمام الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع. وتدور فكرة الفعالية حول المنهجية المتكاملة تجاه تطوير قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في أفريقيا والأدوات المالية الجديدة التي من شأنها تسريع وتيرة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدة في هذه القارة.

ومن بين الفعاليات الأخرى التي تقام في هذا الإطار مؤتمرات تنظمها Wind Europe Association، أي الجمعية الأوروبية للرياح التي تضم أكثر من 400 عضو ناشط من أكثر من 35 دولة. وسوف تناقش تلك الاجتماعات المسائل المرتبطة باقتراح لخطة وطنية متكاملة بشأن الطاقة والمناخ على الواجهة الأوروبية وبشأن تطوير قطاع طاقة الرياح، بدءً من أهمية إيطاليا في هذا السياق.

البرنامج، الذي يتم تحديثه باستمرار، متاح على الموقع الإلكتروني:https://en.ecomondo.com والموقع الإلكتروني: https://en.keyenergy.it

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