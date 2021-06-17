‫شركتي Inovytec “إنوفيتك” وHealthsoft الإماراتية توقعان اتفاقية للتوزيع الاستراتيجي لأجهزة التنفس التابعة لـ Ventway Sparrow

تشمل الصفقة جميع أجهزة التنفس Inovytec الثلاثة لنظام EMS والمستشفى والأسواق العسكرية ، والتي حصلت كل منها على موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتسويقها

رعنانا، إسرائيل، 17 يونيو 2021 /PRNewswire/ — Inovytec “إنوفيتك” ، أعلنت شركة إنوفيتك وهي شركة مطورة للأجهزة الطبية التي تعالج حالات الطوارئ والرعاية التنفسية والقلبية الروتينية، أنه قد وقع اتفاقية توزيع مع Healthsoft دولة الإمارات العربية المتحدة لتزويدها بمئات من أجهزة التنفس المحمولة Inovytec’s Ventway Sparrow كل عام. كما حصلت أجهزة التنفس الصناعي على موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع – الإمارات العربيه المتحدة في عملية إبرام الاتفاقية.

قال أحمد الحاج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Healthsoft: “لقد اخترنا إنوفيتك نظرًا لقدرتها على سرعة تلبية احتياجات السوق الإماراتية من خلال أجهزة تنفس صناعية عالية الجودة”. “وكان أحد آثار الوباء إظهار الحاجة الماسة إلى تكنولوجيا طبية رفيعة المستوى لمواجهة تحديات المستقبل. نحن على ثقة من أن “Sparrow” ستكون قادرة على مساعدة كل مستوى من نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عملياتها الروتينية بسبب مرونتها وجودة التكنولوجيا “.

أنشأت Inovytec “إنوفيتك” عددا من المنتجات المبتكرة لزيادة الفرص لضحايا حالات الطوارئ للبقاء على قيد الحياة والإجراءات الطبية الروتينية. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى خطها الخاص بأجهزة التنفس التوربينية خفيفة الوزن (حوالي 1 كجم) المستخدمة في النقل التنفسي وتنقل المريض داخل المستشفيات. النموذج المتوافق مع الرنين المغناطيسي (3T) يزيل الحاجة إلى التنقل بين أجهزة التنفس أثناء النقل داخل المستشفى. نموذج سيارات الطوارئ تم تصميمه لتيسير السفر عبر سيارات الإسعاف الجوية والبرية للتنفس الصناعي في حالات الطوارئ مع السماح بنقل سلس إلى رعاية طبية قصيرة أو طويلة الأجل في المستشفى.. يأتي النموذج العسكري مع ميزات مثل التوافق مع الرؤية الليلية. تم إخلاء خط إنتاج Ventway Sparrow بالكامل من قِبل إدارة وكالة إدارة الغذاء والدواء (FDA) و المطابقة الأوروبية (CE) وجميع إصدارات جهاز التنفس الصناعي قيد الاستخدام على مستوى العالم.

“تصمم شركة Inovytec منتجاتها للوفاء بأعلى المعايير التي تفوق توقعات الأداء وتعزز كل جانب من جوانب الرعاية المستمرة قالت نائبة رئيس Inovytec للاستراتيجية ونمو الأعمال ، أنجيلا دبليو رابينوفيتش.”عند تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، كنا متحمسين للتواصل مع سوق يعترف بالتكنولوجيات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من إنقاذ الأرواح “. “فمن المتوقع أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار كبير في الرعاية الصحية على مدى العقد المقبل، ونحن فخورون بتقديم Sparrow من أجل صحة الجميع هناك.”

نبذة عن Inovytec “إنوفيتك”

تأسست شركة Inovytec “إنوفيتك” في عام 2011 كشركة أجهزة طبية تعمل على تطوير أحدث الأجهزة الطبية مع التركيز على الحالات الروتينية والطارئة فشل الجهاز التنفسي وقصور القلب. تم تصميم منتجات Inovytec لزيادة فرص ضحايا الطب الحرج للبقاء على قيد الحياة من خلال تحسين الإسعافات الأوَّلية حتى في البيئات القاسية. يعالج كل جهاز لحظات العناية الحرجة، من الدقائق الأولى بعد الحادثة الطبية، إلى عمليات نقل المرضى وتحقيق الاستقرار في المستشفيات. تقوم “SALI” بإنشاء بيئة مستشفى افتراضية في الميدان وتسمح للمارة بالعمل كأول مجيبين أثناء حالات الطوارئ. تم تصميم عائلة Ventway Sparrow من أجهزة التنفس الصناعية المحمولة والقوية وعالية الأداء للنقل داخل المستشفى وخدمات الطوارئ والأطباء العسكريين وبيئات الرعاية المنزلية. يمكن لـ LUBO ™ فتح مجرى الهواء العلوي أثناء عملية التنفس الصناعية غير الغازية والإنعاش القلبي الرئوي وعلاج الخط الأول لمرضى الصدمات. طُبقت هذه الحلول من قبل المستشفيات الرائدة ومنظمات الطوارئ والجيوش والمدن الذكية حول العالم.

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