‫شركتا Trip.com Group و TripAdvisorتعلنان عن شراكة استراتيجية بينهما

شنغهاي، وميدهام، مساتشوستس، 8 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تريب دوت كوم المحدودة (Trip.com Group Limited) (نازداك: TCOM) (تريب دوت كوم غروب، التي كانت تعرف سابقا باسم ستريب دوت كوم إنترناشيونال المحدودة) (نازداك: CTRP) وتريب أدفايزر (TripAdvisor, Inc.) (نازداك: TRIP) (“تريب أدفايزر”)، اليوم عن دخولهما في شراكة استراتيجية لتوسيع التعاون العالمي بينهما، بما في ذلك تأسيس مشروع تجاري مشترك واتفاقات محتوى عالمي واتفاق حوكمة.

أولاً، دخلت شركة ستريب إنفستمنت هولدنغ، وهي إحدى الشركات التابعة ل Trip.com Group، في مشروع تجاري مشترك مع TripAdvisor التابعة لشركة تريب أدفايزر سنغافورة الخاصة. وستكون Trip.com Group المساهم الأكبر في المشروع التجاري المشترك الجديد وسوف تساهم بخبرات السوق والنقد. ستمتلك TripAdvisor نسبة 40% من المشروع المشترك وستساهم في الحصول على ترخيص العلامة التجارية والمحتوى الحصري طويل الأجل وغيرها من أصول أعمالها في الصين. وافقت الشركتان على مشاركة المخزونات في فئات السفر على مستوى المشروع المشترك. وسيعمل المشروع المشترك عالميا باسم TripAdvisor الصين.

ثانياً، أبرمت مجموعة Trip.com و TripAdvisor اتفاقيات محتوى عالمية تنص على توزيع محتوى موقع TripAdvisor المختار على العلامات التجارية الرئيسية لمجموعة Trip.com، بما في ذلك Trip.com و Ctrip و Skyscanner و Qunar.

علاوة على ذلك، أبرمت Trip.com Group و TripAdvisor أيضًا اتفاقية حوكمة بموجبها ستحصل مجموعة Trip.com على حق ترشيح شخص لمقعد واحد في مجلس إدارة شركة TripAdvisor، وذلك رهنا بموافقة الهيئات التنظيمية ذات الصلة على الصفقة. للحفاظ على مقعد في مجلس الإدارة، يجب أن تحصل مجموعة Trip.com على ما يصل إلى 6.95 مليون سهم من أسهم TripAdvisor أو أسهم TripAdvisor بقيمة 317.6 مليون دولار من خلال معاملات السوق المفتوحة في غضون عام واحد بعد الموافقات التنظيمية. وافقت شركة TripAdvisor والشركة صاحبة الأسهم المسيطرة في الشركة ليبرتي تريب أدفايزر هولدنغز بشكل منفصل على تزويد Trip.com Group ببعض حقوق المعلومات في ما يتعلق بالمعاملات المحتملة لبيع أسهم TripAdvisor من الفئة B أو أسهم B من سلسلة أسهم ليبرتي تريب أدفايزر هولنغز على التوالي.

تعمل الشراكة الاستراتيجية الواسعة على دمج الريادة السوقية لمجموعة لـTrip.com في قدرات حجز السفر مع خبرتها في سوق السفر في الصين مع قوة العلامة التجارية الفريدة لدى TripAdvisor والمحتوى العالمي الغني الذي أنشأه مستخدموها وقاعدة بيانات نقاط الاهتمام، فضلاً عن الوجهات السياحية التي هي الأفضل في فئتها. تمثل الشراكة الإستراتيجية خطوة مهمة لمجموعة Trip.com لتحقيق رؤيتها للعولمة من خلال تقديم خدمات ذات جودة أعلى، ولتعزيز موقعها كرائدة عالمية في مجال السفر.

وقال ستيفن كوفر، الرئيس والرئيس التنفيذي لموقع” TripAdvisor يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة Trip.com لتوسيع نطاق الوصول العالمي لموقع TripAdvisor، وكذلك مساعدة المسافرين الصينيين من الصين على التخطيط لرحلات أكثر فائدة.” وأضاف: “تعتبر الصين واحدة من أكبر وأسرع أسواق السفر نمواً في العالم. وتعتبر Trip.com Group، بعلاماتها التجارية الرائدة والريادة في سوق السفر، الشريك المثالي لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا طويلة الأجل في المنطقة.”

وقال جين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip.com : “تمثل TripAdvisor منصة سفر عالمية رائدة وشريكًا مثاليًا لمجموعة Trip.com . ونظرًا لتوسيع نطاق تواجدنا في الخارج، من المهم ألا نوفر وصولًا سلسًا إلى مخزون السفر العالمي فحسب، بل أن نوفر أيضًا تعليقات وآراء وصور عالية الجودة تم إنشاؤها من قبل زملائك المسافرين الآخرين. نحن متحمسون جدًا لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستزيد بلا شك من تعزيز تجربة السفر لعملائنا في جميع أنحاء العالم.”

حول مجموعة Trip.com

تعتبر تريب دوت كوم (نازداك: TCOM) المزود الرائد لخدمات السفر ذات الوقفة الواحدة والتي تتكون من Trip.com و Ctrip و Skyscanner و Qunar. عبر مجموعة برامجها الأساسية، تُمكّن Trip.com Group الشركاء المحليين والمسافرين حول العالم من إجراء حجوزات مستنيرة ومجدية من حيث التكلفة لمنتجات وخدمات السفر، من خلال تجميع المعلومات والموارد المتعلقة بالسفر الشاملة، ومنصة معاملات متقدمة تتكون من تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الإنترنت، ومراكز خدمة العملاء على مدار الساعة. تأسست مجموعة Trip.com Group في العام 1999 وأدرجت في بورصة نازداك العام 2003، وأصبحت واحدة من أكبر شركات السفر في العالم من حيث القيمة الإجمالية للبضائع.

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