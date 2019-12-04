‫شركتا وبي سي أل تبنيان Brain II السحابي، بادئتين فصلا جديدا من عناقيد الذكاء الاصطناعي على 1000 بمقياس أف بي أل أو بي أس

بي سي أل تختار عنقود هواوي للذكاء الاصطناعي أتلاس 900، للاستعداد لترقية صناعة كونبنغ للكمبيوتر

شنجن، الصين، 4 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019، أطلقت شركتا هواوي وبنغ شنغ لابوراتوري (بي سي أل) العقل السحابي بنغ شنغ 2، المرحلة 1 معا، بادئتين رسميا رحلة عناقيد الذكاء الاصطناعي 1000 بيتا على مقياس بي أف أل أو بي أس. ويمثل هذا مفصلا جديدا في البحث العلمي لصناعة الكمبيوتر كونبنغ. ويعمل عنقود الذكاء الاصطناعي أتلاس 900 من هواوي على أساس العقل السحابي 2، المدعوم بمعالجات هواوي كونبنغ وأسند. يعمل نظام أتلاس 900 على بث قوة حوسبة قوية في العقل السحابي 2، مما يدعم الأبحاث والاستكشافات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل رؤيا الكمبيوتر واللغة الطبيعية والقيادة الذاتية والنقل الذكي والرعاية الصحية الذكية. تبلغ قوة الحوسبة للعقل السحابي بنغ شنغ 100 على مقياس بي أف أل أو بي أس حاليًا، ومن المخطط توسيع نطاقه إلى 1000 على مقياس بي أف أل أو بي أس وأعلى في العام المقبل.

وقال هو جين لونغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي، ورئيس منتجات وخدمات هواوي للذكاء الاصطناعي والسحاب: “في أيلول/سبتمبر، شرعت هواوي في استراتيجية الحوسبة ذات المحركين كونبنغ وأسند. وإذ نحن نستلهم من هذه الإستراتيجية، نحن ملتزمون بتوفير أقصى قوة حوسبة للعالم. كما أصدرنا أتلاس 900، أسرع عنقود ذكاء اصطناعي للتدريب في العالم.”

وأضاف هو: “اليوم، نحن فخورون برؤية أتلاس 900 يتم اختياره لمشروع العقل 2 لبنغ شنغ 2. إنه يضع حجر الأساس لـلعقل السحابي 2 . العقل السحابي 2 هو عبارة عن منصة بحث رائدة في الصناعة. وقد جمعت بي سي أل العديد من الأكاديميين وخبراء البحث في الذكاء الاصطناعي. ستنضم هواوي إلى بي سي أل في صدارة الأبحاث العلمية من أجل عالم ذكي “.

وقال هو أيضًا، “إننا نقوم الآن ببناء المرحلة 1 من العقل السحابي 2. أعتقد أنه من خلال جهودنا المشتركة، سيمهد هذا الطريق إلى العقل السحابي 2 بمعدل 1000 على مقياس أف بي أل أو بي أس في المستقبل القريب. نحن واثقون من أنها ستصبح منصة أبحاث رائدة في العالم.”

وقال مايكل ما، رئيس قسم الحوسبة الذكية لأعمال هواوي: “تبني هواوي منصة حوسبة للذكاء الاصطناعي استنادًا إلى معالجات أسند، مما يوفر مجموعة واسعة من الوحدات، والبطاقات، ومحطات الحافة، وخوادم الذكاء الاصطناعي، وعناقيدنا. تغطي البنية التحتية الكاملة للذكاء الاصطناعي، ودعم الاستدلال الكامل للأنابيب والتدريب على التعلم العميق.”

وقال ما “يعتبر منتجنا الرئيسي أتلاس 900، بمثابة قمة حوسبة الذكاء الاصطناعي في العالم. وسيبدأ مزيج أتلاس 900 و العقل السحابي 2 فصلا جديدا لعناقيد الذكاء الاصطناعي بمعدل 1000 على مقياس أف بي أل أو بي أس، وفتح قدرة الحوسبة الفائقة لدفع التحول الذكي الأسرع عبر الصناعات.”

العقل السحابي بنغ شنغ هو منشأة تقنية رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي. إنها منصة بحث أساسية لاستكشاف حدود تقنية الذكاء الاصطناعي. حاليًا، تمتلك قوة حوسبة ذكاء اصطناعي تصل إلى 100 على مقياس أف بي أل أو بي أس، ومن المتوقع أن تصل إلى 1000 على مقياس أف بي أل أو بي أس في مشروع العقل السحابي 2 العام المقبل.

تم بناء مشروع العقل السحابي 2 من قبل بي سي أل وهواوي. توفر عناقيد الذكاء الاصطناعي أتلاس 900 قوة حوسبية فائقة القوة. وتوفر بي سي أل تقنيات العقل السحابي بمعدل 1000 على مقياس أف بي أل أو بي أس.

لقد ورث عنقود الذكاء الاصطناعي أتلاس 900 الدراية التقنية لشركة هواوي لأكثر من عقد من الزمان. يتألف أتلاس 900 من آلاف المعالجات من أسند 910 للذكاء الاصطناعي، وهو يكمل تدريب نموذج تصنيف صور ResNet في 59.8 ثانية، أي أسرع بعشر ثوانٍ من الرقم القياسي العالمي السابق بنفس الدقة. توفر إمكانية الحوسبة القوية لأطلس 900 فرقًا في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، مثل الاستكشاف الفلكي والتنبؤ بالطقس والقيادة المستقلة والتنقيب عن النفط. أبرز ملامح أتلاس 900:

الحوسبة القوية: إذ يضم الآلاف من معالجات أسند 910 للذكاء الاصطناعي، يوفر أتلاس 900 256-1024 بي أف أل أو بي أس بنصف الدقة (FP16)، أي ما يعادل قوة حوسبة تبلغ 500000 جهاز كمبيوتر. يدمج تصميم SoC بين حوسبة الذكاء الاصطناعي والحوسبة متعددة الأغراض ووظائف الإدخال / الإخراج لتحسين فعالية التدريب.

شبكة عنقودية عالية السرعة: تدعم ثلاثة أنواع من واجهات الشبكة عالية السرعة: نظام تماسك كاش من هواوي و PCIe 4.0 و 100G RoCE، مما يقلل من زمن تزامن التدرج بنسبة 10٪ إلى 70٪ من أجل قفزة في كفاءة التدريب الحديث. وهي تستفيد من خوارزمية التبديل الذكي المبتكرة iLossless لتمكين التعلم في الوقت الحقيقي وتدريب حركة المرور على مستوى الشبكة، مما يؤدي إلى فقدان الحزمة بمعدل صفر وزمن كمون من النهاية إلى النهاية بمعدل الميكروثانية.

تبديد الحرارة في نهاية المطاف: يستخدم نظام أتلاس 900 نظامًا ثابتًا يحتوي على مستوى الخزانة، مما يحقق معدل تبريد سائل يزيد عن 95٪ وفعالية استخدام طاقة النظام بأقل من 1.1 (يعتبر معدل طاقة النظام المثالي 1.0).

وحتى الآن، وبناءً على معالجات أسند 910 و 310 للذكاء الاصطناعي، أطلقت هواوي مجموعة أتلاس 900 للذكاء الاصطناعي، وخادم أتلاس 800 للذكاء الاصطناعي ومحطة الذكاء الاصطناعي أتلاس 500، وبطاقة التسريع أتلاس 300 للذكاء الاصطناعي، ووحدة التسريع للذكاء الاصطناعي 200. توفر محفظة أتلاس الشاملة حوسبة قوية للتدريب والاستدلال في جميع السيناريوهات عبر الجهاز السحابي.

في المستقبل، ستواصل هواوي زيادة الاستثمار والابتكار في البنية التحتية مثل المعالجات وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات لصناعة العقل السحابي بنغ شنغ، من أجل الإتيان بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أسرع إلى واقع أسرع لنطاق أوسع للتطبيقات.