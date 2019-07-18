‫شركتا هوبي وكاشو تجعلان شراء العملة الرقمية مريحا وسهلا للملايين عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط

شراكة هوبي مع الشركة الإقليمية المقدمة لخدمات المدفوعات على الإنترنت كاشو تجعل الحصول على العملات الرقمية في المتناول للملايين من المستخدمين غير المخدومين مصرفيا بصورة كافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تجعل شركة هوبي والشركة الإقليمية العملاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمدفوعات على الإنترنت، كاشو، الوصول إلى العملة الرقمية سهلا كما شراء اشتراك في خدمة نتفليكس أو دفع فاتورة، بالنسبة إلى الملايين من الناس عبر هذه المناطق التي غالبا ما تكون محرومة من الخدمات البنكية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبفضل شراكتهما الجديدة، يمكن الآن لنحو 2.3 مليون مستخدم من مشتركي كاشو شراء وبيع العملات الرقمية بتكوين وإيثيريوم وريبلوبتكوين كاش وإي أو أس مباشرة من تطبيق كاشو المحمول. لا يحتاج المستخدمون إلى حساب مصرفي لكي يقوم بذلك، ويمكنه حتى الدفع بالعملات المحلية. يمكن لمستخدمي تطبيق كاشو على الهاتف المحمول إجراء معاملات شراء وبيع العملات الرقمية بسهولة وبدون عناء كما لو كانوا يدفعون فاتورة أو الاشتراك في خدمات الإنترنت.

وقال ليفيو وينغ، الرئيس التنفيذي لشركة هوبي غلوبال: “جزء أساسي من مهمة هوبي كان دائمًا جعل الثروة العالمية في متناول الجميع، لذلك نحن متحمسون لاتخاذ هذه الخطوة مع كاشو لتعزيز مهمتنا”.

وقادت الشراكة مع كاشو وأدارتها شركة هوبي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في دبي. وقال محيط دافار، المؤسس المشارك لهوبي الشرق الأ,سط وشمال أفريقيا: “إن الشراكة بين هوبي وكاشو هي نموذج أعمال فريد يتيح الاتجار بالأصول الرقمية الافتراضية لملايين المستخدمين من كاشو من خلال تطبيق بسيط على الهاتف المحمول. هذا النموذج الفريد للأعمال يُمكّن حتى السكان الذين لا حسابات بنكية لهم التجارة بالعملات الرقمية.” وأضاف: “نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الشراكة ونموذج الأعمال. سنتطلع إلى تكرار ذلك مع شركاء آخرين في بلدان أخرى أيضًا.”

كما علق ثائر محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كاشو، على الشراكة الجديدة. وقال “نحن متحمسون لهذه الشراكة مع هوبي لتزويد ملايين المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقدرة على تداول العملات المشفرة بأسهل طريقة ممكنة. نأمل أن تكون هذه بداية لفرصة مثمرة للغاية لتقديم تجربة تجارة العملات المشفرة إلى منطقة حيوية للغاية وشابة ومتنامية بشكل كبير.”

حول كاشو والشراكة:

يتم استخدام تطبيق كاشو كوسيلة للدفع من قبل ما يقرب من 2.3 مليون مستخدم وأكثر من 75,000 بائع منتشرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك 7000 من التجار ومقدمي الخدمات عبر العالم. تستخدم كاشو أنظمة منع الاحتيال المتطورة وأنظمة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال التي تلبي المعايير العالمية وتقلل من المخاطر المرتبطة بالمدفوعات عبر الإنترنت لكل من المشترين والتجار.

تم تصميم كاشو من الألف إلى الياء لتلبية احتياجات المستخدمين دون ضرورة أن يكون لديهم حساب مصرفي. يمكن للمستخدمين إجراء مدفوعات بعملات الفيات التقليدية المحلية مع التجار المحليين لكاشو من أجل إضافة الأرصدة إلى حساباتهم. باستخدام نفس الرصيد، يمكن للعملاء شراء العملات الرقمية على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الذين يريدون امتلاك عملات رقمية تسجيل افتتاح حساب مباشرة مع هوبي والتجارة بأكثر من 400 عملة مشفرة.

تفرض كاشو رسومًا متواضعة وشفافة بنسبة 2٪ لشراء وبيع تشفير العملات الرقمية بالعملات المحلية – وهي مشكلة معقدة في المنطقة – وهي ميزة نسبية حيث تكون فيها أسعار العملات المحلية أعلى بكثير much higher.

وقال دافار: “لقد رأينا اهتمامًا كبيرًا بالعملات المشفرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن المشكلة المستمرة التي يواجهها المستخدمون هي كيفية الوصول إليها عندما لا يكون لدى المستخدم سوى العملة التقليدية المحلية. هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو حل هذه المشكلة.”

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حول مجموعة هوبي

إذ تتكون من العديد من شركات الإنتاج والتسويق، هوبي غروب هي شركة البلوكتشين الرائدة في العالم. وإذ تأسست في العام 2013، يتجاوز حجم التداول التراكمي لمجموعة هوبي تريليون دولار. وهي تفتخر بتقديم خدمات تداول وإدارة أصول آمنة ومأمونة ومريحة للملايين من المستخدمين في أكثر من 130 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.huobimena.com

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