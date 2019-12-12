‫شركتا ميامي إنترناشيونال هولدنغز وميدشينز توقعان رسالة نوايا، وتسعيان للعمل معا لتطوير منتجات تقنية ومشفرة مشتركة وفرص منتجات أرصدة رقمية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة وبرنستون، نيوجيرزي، 12 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات مياكس أوبشنز، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، وميدشينز، وهو مؤشر تجارة أرصدة رقمية على وشك الافتتاح في سوق أبو ظبي العالمي يسعى للعمل بموجب إطار هيئة الخدمات المالية التنظيمية، اليوم أن ميامي هولدنغز إنترناشيونال وافقت على شراء حصة في أسهم أم إي إي جي هولدنغز المحدودة، الشركة القابضة الأم لميدشينز. وكجزء من الاتفاق، ستعمل الشركتان على الحصول على فرص التراخيص التكنولوجية وعرض المنتجات المشتركة على الصعيد العالمي، بما في ذلك في الشرق الأوسط وبرمودا، رهن الموافقة التنظيمية.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأم آي أتش: “نحن نبحث دائمًا عن فرص جديدة للعمل مع الأسواق الناشئة، وخاصة في قطاع الأصول الرقمية، ونحن على ثقة أن ميدشينز ستثبت نفسها كواحدة من أهم بورصات تداول الأصول الرقمية في العالم. سيمكّن هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من أم آي أتش وميدشينز من توفير منتجات الأصول الرقمية للعملاء على نطاق عالمي.”

يسعى مؤشر ميدشينز لتصبح واحدة من أولى بورصات العالم الخاضعة للتنظيم الكامل لتداول الأصول الرقمية والاستثمار عبر مؤشر عام يعمل بالعضوية والوصول المباشر. ويتوقع إطلاق البورصة في المركز المالي الدولي والمنطقة الحرة في أبوظبي بحلول منتصف العام 2020، رهنا بموافقة هيئة الخدمات المالية التنظيمية. المستثمرون الحاليون في ميدشينز هم شركات مبادلة كابيتال للاستثمار، وهو أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم.

وقال باسل العسكري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميدشينز: “يسرنا أن نتشارك مع مشغل بورصات معروف مثل شركة أم آي أتش. هذه فرصة هائلة لكلا الطرفين، ونتطلع إلى العمل مع أم آي أتش ومجموعة مياكس إكستشينج على العديد من أوجه التعاون في مجال التكنولوجيا ومنتجات الأصول الرقمية بعد إطلاق مؤشرنا.”

توماس بي غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش، وباسل العسكري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميدشينز، سيكونان متحدثين رئيسيين في مؤتمر قيادة الفكرة الرائد “سولت” أبو ظبي في 11 كانون الأول/ديسمبر. وقال أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري في سكايبريدج كابيتال ومضيف سولت أبو ظبي: “هذا هو بالضبط نوع فرص الشراكة التي فكرنا بها حين خططنا لعقد سولت أبو ظبي. كم هو مناسب أن يكون توم وباسل متحدثين معاً في إحدى لجان المؤتمر بشأن طرح ابتكارات جديدة تهز بورصات الأصول التقليدية حيث تعاونت شركتاهما للقيام بذلك بالضبط.”

لمزيد من المعلومات بشأن ميدشينز، يرجى زيارة: www.midchains.com

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

ميدشينز

ريشيل بيتر

3354- 783- 52- 971+

rachel@midchains.com

أم آي أتش

دومينيك برونيتي – ميلر

1465- 897- 609- 1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميدشينز

شركة ميدشينز، التي تأسست في العام 2017، هي بورصة تداول أصول مشفرة مؤسسية سيتم إطلاقها قريبا، مقرها سوق أبوظبي العالمي تسعى للعمل بموجب الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية. تسعى البورصة إلى توفير واحدة من أولى البنى التحتية لنظام البورصة المشفر الخاضع للتنظيم والإشراف الكامل في العالم لتداول الأصول الرقمية والاستثمار (الأصول المشفرة، العملات الأمنية، والعملات المعدنية المستقرة) ببورصة عامة بالعضوية والوصول المباشر.

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

أم آي أتش تمتلك أيضا حصة الغالبية في ملكية بورصة أسهم برمودا.

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