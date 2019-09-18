‫شركتا تايغر ومايكروسوفت توقعان اتفاق تحالف استراتيجي عالمي لتسريع العمليات التجارية للعملاء على السحاب

سنغافورة، 18 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تفخر شركة تايغر بالإعلان عن توقيعها اتفاق شراكة عالمي رسمي للتقنية والتجارة مع مايكروسوفت. وكشريكة عالمية، سيكون جناح تايغر الفائز بالجوائز من حلول الذكاء الاصطناعي في مكان العمل متوفرا على منصة مايكروسوفت، أزور بصورة محددة، وهي سوق مايكروسوفت ومصدر تطبيقاتها، من أجل مساعدة العملاء على تبسيط تدفقات أعمالهم الكاملة.

اليوم، تستخدم الشركات خدمات آزور السحابية لاستضافة البيانات وحوسبتها بالإضافة إلى بناء تطبيقات المؤسسة. والآن مع قيادة تايغر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعى، وتوفير المعلومات واستخراج المستندات على آزور، لا تحتاج المؤسسات التي تسعى لتطوير تطبيقات مماثلة إلى أن تبدأ من الصفر. وبمضاعفة ذلك عبر وظائف الأعمال المختلفة في المؤسسات، فإن هذا يمكن أن يترجم إلى ارتفاع كبير في الإنتاجية وتقليل في المخاطر.

وقال ديفيد سو، مدير الشراكة الإستراتيجية في تايغر إنه “أفضل ما في العالمين. أفضل الخدمات السحابية وأفضل برامج معالجة المعلومات واستخراجها. بالنسبة للمؤسسات التي يكون فيها العاملون في مجال المعرفة العامل الحاسم في معالجة التطبيقات كثيفة المعلومات، سيتم تقليل وقت معالجة هذه التطبيقات إلى حد كبير مع تحسين القدرة على التشغيل الآلي وأن تصبح هذه العمليات أكثر فعالية من حيث التكلفة، وهذا يحرر الموارد لأصحاب الأعمال ويسمح لهم بالتركيز على وظائف أخرى مثل تجربة العملاء وتحسين الخدمة.”

في الأشهر المقبلة، ستعمل فرق تايغر ومايكروسوفت عن كثب معًا لزيادة تكامل التكنولوجيا عبر تطبيقات مايكروسوفت التجارية وكذلك العمل عبر قطاعات الصناعة لتطوير أفضل الممارسات في تطبيقات معالجة المعلومات المستندة إلى السحاب.

وقال سينوهي أرويو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تايغر: “نتشرف بأن نكون شريك آي أس في العالمي لمايكروسوفت العالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي وأن نكون جزءًا من برنامج البيع المشترك العالمي. هذه الشراكة تعزز التزامنا بدعم عملاء قاعدة السحاب سريعة النمو في سعيهم المستمر لتوسيع نطاق عملياتهم بكفاءة أكبر مع البقاء متصلين عبر وظائف العمل. إن حلولنا في استخراج المستندات ومحركات البحث والمساعدين الافتراضيين ستكون متاحة لعملاء مايكروسوفت. إن ريادة مايكروسوفت في سحابة المؤسسات والإنتاجية جنبًا إلى جنب مع حلول ذكاء مكان العمل في تايغر هي تحالف هائل سيعزز بشكل كبير طريقة عملنا”.

وقال جيرالد ليو، مدير برنامج شريك تجاري واحد ومجموعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مايكروسوفت سنغافورة “نحن متحمسون للترحيب بشركة تايغر بانضمامها إلى برنامج مايكروسوفت التابع للشريك العالمي. سيوفر هذا البرنامج فرصًا لشركة تايغر للعمل مع منظمات المبيعات والمحركات لدينا لسد طلبات العملاء للحصول على حلول الذكاء الاصطناعي وزيادة تعزيز المعلومات لدى الشركات. وفي دراسة حديثة لـ مايكروسوفت- آي دي سي [1]، تم التأكيد على أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعى سوف يضاعف تقريباً معدل الابتكار وإنتاجية الموظفين في سنغافورة بحلول العام 2021، إلا أن 59٪ فقط من المؤسسات في سنغافورة اليوم قد شرعت في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى أعمالها. نتطلع إلى العمل مع تايغر لمساعدة العملاء في صناعات مثل البنوك والتأمين والحكومة على تسريع اعتمادهم للذكاء الاصطناعي وتحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء وإدارة المخاطر وغير ذلك.”

(1): Microsoft and IDC Asia/Pacific, Future Ready Business: Assessing Asia Pacific’s Growth Potential Through AI

حول تايغر

تايغر هي شركة رائدة رؤيوية في مجال الذكاء الاصطناعي، تدفع حدود الريادة في مجال الجيل التالي من حلول الذكاء الاصطناعي. تستخدم تايغر منطقًا يشبه المنطق الإنساني في قراءة المعلومات وفهمها واستخراجها تلقائيًا، مما يضمن مستويات لا تضاهى من الدقة تصل إلى 90٪ وما فوق. يقع مقر تايغر في سنغافورة ولها مكاتب في هونغ كونغ ودبي ونيويورك ومدريد ومكسيكو سيتي. www.taiger.com