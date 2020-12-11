‫شركتا أدبن ومايكروسوفت تطلقان تعظيم رمز الشبكة

أمستردام، 11 كانون الأول/ديسمبر الأول 2020 /بي آر نيوزواير/ — وسعت أدين (AMS: ADYEN)، شركة أدين، منصة المدفوعات العالمية المفضلة للعديد من الشركات العالمية الرائدة، تعاونها مع شركة مايكروسوفت لتسريع الابتكار في المدفوعات للشركتين بإطلاق مع إطلاق تعظيم رمز الشبكة من أدين. وأدين هي واحدة من أولى منصات الدفع لتمكين المدفوعات الرمزية عبر مخططات متعددة وتقديم تحسين آلي لاستخدام الرموز لزيادة معدلات التفويض. من خلال اعتماد تحسين رمز الشبكة، تصبح الشركات مثل مايكروسوفت قادرة على تحقيق إيرادات أكبر بشكل ملحوظ بسبب زيادة معدلات التفويض.

وقال مات روسميسل، نائب رئيس عمليات الهندسة التجارية في مايكروسوفت، “إن تجربة العملاء هي محور كل ما نقوم به، وعندما يتعلق الأمر بعملية المدفوعات، فإن الأمر يتعلق بجعلها أسرع وبسيطة وآمنة. ابتكار المنتجات هو جوهر ما نقوم به في مايكروسوفت وتعظيم رمز الشبكة من أدين هو عامل في زيادة معدلات التفويض ورضا العملاء.”

تعمل أدين ومايكروسوفت معًا منذ تموز/يوليو 2015، بدءًا بالاستحواذ الأوروبي. اليوم، تقوم أدين بمعالجة المدفوعات لشركة مايكروسوفت على مستوى العالم، عبر جميع منتجات مايكروسوفت وخدماتها. تستخدم مايكروسوفت العديد من منتجات أدين بالإضافة إلى تعظيم رمز الشبكة من أدين، بما في ذلك تحديث الحساب في الوقت الحقيقي لضمان تجربة تسوق سلسة للمستهلكين من خلال شحن البطاقة الأكثر حداثة دائمًا. تدعم أدين أيضًا العديد من طرق الدفع المحلية في عدد من البلدان لشركة مايكروسوفت، بما في ذلك شبكات الخصم التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهو التطور الأحدث لـ أدين.

“نحن دائمًا نقوم بإنتاج المنتجات مع التركيز على التجار وعملائهم النهائيين، وتدفعنا مايكروسوفت للمساعدة في إنشاء حلول عالمية أفضل. لقد استفدنا من رغبة مايكروسوفت المستمرة في تقديم تجارب أفضل لعملائها، كما قال كمران زكي، مدير العمليات في أدين. في طليعة الابتكار، يكون فريق مايكروسوفت دائمًا على استعداد للعمل كمتبن مبكر للعديد من منتجاتنا وميزاتنا الجديدة. إننا نعمل معًا كل يوم لإنشاء تجارب تسوق إيجابية لعملاء مايكروسوفت، ويسعدنا أن نرى ما سنقوم بإنتاجه مستقبلا.”

عن أدين

أدين (AMS: ADYEN) هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة متصلة مباشرة بفيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) وطرق الدفع المفضلة عالميًا للعملاء. توصل شركة أدين مدفوعات خالية من الاحتكاك عبر قنوات الإنترنت والجوّال وداخل المتجر. ومن خلال المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تخدم شركة أدين العملاء بما في ذلك فيسبوك وأوبر وسبوتيفاي وكاسبر سليب وبونوبوس ولوريال. يؤكد هذا التعاون مع هانجري جاكس كما هو موضح في هذا التحديث التجاري على نمو أدين المستمر مع التجار الحاليين والجدد على مر السنين.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/432569/Adyen_Logo.jpg