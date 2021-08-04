‫شركة ZTE “زي تي إي” تحصل على شهادةISO/IEC 27701: لعام 2019 لمنتجات شبكتها الأساسية

شنتشن، الصين, 4 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — حصلت شركة زد تي إي (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزوّد دولي رئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والمؤسسات والمستهلكين للإنترنت عبر الهاتف المحمول، على شهادةISO/IEC 27701: لعام 2019 (نظام إدارة معلومات الخصوصية) الصادرة عن مؤسسة المعايير البريطانية (BSI) بخصوص منتجات الشبكة الأساسية الخاصة بها.

تغطي هذه الشهادة خدمات البحث والتطوير والصيانة لمنصة شركة زد تي إي بشأن الملف التعريفي للمشتركين حول العالم (ZXUN USPP) والقاعدة السحابية (TECS CloudFoundation). كما، يتعلق الأمر أيضًا بالعديد من مجالات الخدمة، مثل البحث والتطوير للمنتج، والخدمات الهندسية، وأمن المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية، والعقارات وما إلى ذلك.

وهذه الشهادة لا يعترف اعترافاً كاملاً بقدرات منتجات الشبكة الأساسية لشركة ZTE في مجال إدارة وحماية أمن الخصوصية فحسب، بل تثبت أيضاً مستوى بنائها لنظام الامتثال لحماية البيانات عالي الجودة.

تُعد ISO / IEC 27701: 2019 حاليًا أكثر معايير حماية الخصوصية موثوقية في العالم. تم إصداره بالتعاون بين المنظمة الدولية للمعايير (ISO) وااللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في أغسطس 2019، بهدف مساعدة المنظمات على حماية ومعالجة المعلومات الشخصية التي تم جمعها بفاعلية وفقًا للامتثال، وتقديم ضمان قوي للمؤسسات للوفاء بمتطلبات قانون الأمن السيبراني لجمهورية الصين الشعبية، واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) وقوانين وأنظمة حماية البيانات في البلدان والمناطق الأخرى.

ومن ناحية تصميم المنتج، وتطويره، ونشره، وتشغيله وصيانته، وحماية الخصوصية الأخرى، فقد تمت الموافقة على منتجات الشبكة الأساسية لشركة زد تي إي من خلال مراجعة صارمة وتقييم شامل على مرحلتين من خلال المعهد البريطاني للمعايير(BSI).

فمن خلال “الأمان في كمية البيانات الكامنة داخل الناقل “DNA”، الثقة عن طريق الشفافية”، فحماية شركة زد تي إي للخصوصية ليست فقط امتثالًا قانونيًا وحسب، ولكن أيضًا خط أساس مهم للثقة، والبنية التعاونية المشتركة، والوفاء الأخلاقي.

تركز شركة زد تي إي في الوقت الراهن، على السيناريوهات الأساسية، لبناء نظام امتثال لحماية الخصوصية من البداية إلى النهاية، والحلقة المغلقة، وقائمة على المعالجة. وفضلًا عن ذلك، قامت الشركة بدمج مفهوم حماية الخصوصية في عملية البحث والتطوير الخاصة بالمنتج كدلالة مهمة على القدرة التنافسية الأساسية.

وللمضي إلى الأمام، ستواصل شركة زد تي إي، استنادًا إلى شهادة المعايير الدولية لمنتجات الشبكة الأساسية، توفير منتجات وحلول شبكات أساسية أكثر أمانًا وموثوقية للصناعات وعملائها العالميين، لتقديم شبكات 5G عالية الجودة.

التواصل الإعلامي:

مارجريت ما

شركة زي تي إي

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