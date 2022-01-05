‫شركة X0PA AI تطرح 4.2 مليون دولار كسلسة تمويلية من أجل توسيع نطاق حلول أعمال التوظيف والانتقاء بين الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي

منصة التوظيف والانتقاء الأكثر موضوعية في العالم تخطط للتوسع عالميًا والابتكار بشكل أكبر باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سنغافورة، 5 يناير 2022 /PRNewswire / — أعلنت شركة X0PA AI ، الشركة الرائدة في حلول التوظيف الموضوعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن طرح 4.2 مليون دولار أمريكي كسلسلة تمويل أولية. ويقود هذه الاستثمارات ICCP SBI Venture Partners (ISVP) ، وتحظى الاستثمارات بتمويل إضافي من شركة SEEDS Capital و AI8 Ventures و XCEL NEXT VENTURES و SASV Investments. ويأتي هذا التمويل الجديد في أعقاب النمو الكبير في الأسواق الجديدة وفي خضم إطلاق ابتكارات توظيف شاملة رائدة.

وتتطلع أيضَا المؤسسات، الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى زيادة التنوع في أماكن عملها والحد من التحيز، مع توفير الوقت والتكلفة من أجل توظيف أفضل المواهب. وقامت X0PA بابتكار حلول التوظيف الذكية من أجل زيادة الموضوعية في انتقاء المواهب والاستفادة من الأتمتة من أجل تمكين المرشحين وأصحاب العمل من الحصول على نتائج التوظيف المنشودة والأكثر إنصافًا.

“يمكن أن يكون للتوظيف والانتقاء قدر كبير من التحيز وعدم الإنصاف وعدم الكفاءة. ونحن نتطلع إلى تغيير مجريات التوظيف والانتقاء لتصبح الفرص متكافئة وذلك عن طريق تقليل التحيز اللاوعي والقيادة الذاتية مما يؤدي إلى جعل أماكن العمل أكثر تنوعًا وجعل نتائج الاختيار أفضل. كما نرغب في الاستمرار في الاستفادة من الخوارزميات المتطورة والأتمتة الذكية لدينا من أجل جعل العملية بأكملها فعالة ومن ثم توفير تكاليف ووقت كبير مع ضمان التوافق المثالي بين أصحاب العمل والمرشحين للعمل”، صرحت بذلك نينا ألاج سوريو ، المؤسسة و الرئيسة التنفيذية لشركة X0PA AI.

وتقدم X0PA مجموعة من المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها على مايكروسوفت أزور، والتي تهدف إلى تقليل عمليات التوظيف والانتقاء اليدوية، وزيادة الشمول، وحل مشاكل انتقاء الأشخاص للمؤسسات والأوساط الأكاديمية والحكومة. وتعد الخوارزميات الحاصلة على براءة اختراع الرائدة في السوق، وتعلم الآلة ( Machine Learning – ML ) وأتمتة العمليات الآلية ( Robotic Process Automation – RPA) في صميم المنتجات القوية التي تتيح انتقاء المصادر وإجراء الفحص والمقابلات مع المرشحين على نطاق واسع.

وتقود شركة ISVP الجولة الجديدة من التمويل، وهي عبارة عن صندوق مشترك بين اثنتين من أقدم شركات رأس المال الاستثماري العاملة في آسيا. حيث يستثمر شركاء ومستشارو ISVP المتمرسون من الفلبين، واليابان، ووادي السيليكون في شركات التكنولوجيا سريعة النمو في آسيا والولايات المتحدة. وركز ميغيل إنكارناسيون، المدير العام لـ ISVP ، على مستقبل العمل، حيث كانت شركة X0PA هو استثماره الـ 6 في قطاع الأعمال على مدار السنوات الـ 3 الماضية.

وصرح ميغيل قائلًا: “أدى التقدم التكنولوجي وقوة الحوسبة إلى تمهيد الطريق من أجل استخدام البيانات الضخمة وتعلم الآلة كوسيلة من أجل تقليل التحيزات المعرفية في التوظيف. ويمكن الآن، عن طريف هذه العملية، الوصول إلى الكثير من مجموعات المواهب التي لم يتم اكتشافها أو تم التقليل من شأنها. حيث تعمل X0PA على حل عقبة المواهب من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل العثور على الاستثنائيين الموهوبين الذين لا ينطبق عليهم بالضرورة التوصيف. والأهم من ذلك أنهم يتولون قيادة بناء مستقبل عملي أكثر إنصافًا. كما أننا فخورين بمساعدتهم على مواصلة البناء على منصة قوية وموفرة للتكاليف تعمل على تحسين عمليات التوظيف مع إحداث تأثير اجتماعي مهم”. وانضم ميغيل إلى مجلس إدارة شركة X0PA حيث تقوم ISVP بتكثيف مشاركتها في مستقبل X0PA.

كما حصلت X0PA أيضًا، في موطنها الرئيسي في سنغافورة، على تمويل من SEEDS Capital ، الذراع الاستثماري لمؤسسة Enterprise Singapore . وتحفز شركة SEEDS Capital الاستثمارات الذكية في شركات التكنولوجيا المبتكرة في القطاعات الناشئة والاستراتيجية ذات المحتوى الفكري القوي وإمكانيات السوق.

وصرح تان كايكسين، المدير العام لشركة SEEDS Capital ، قائلًا “إن ممارسات التوظيف العادلة والشاملة تُعد من الأولويات الناشئة للمنظمات في جميع أنحاء العالم لأنها تتطلع إلى زيادة التنوع في الفرق. وتتيح حلول X0PA، من خلال التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أيضًا عملية توظيف موضوعية وسلسة، ولديها القدرة على تحويل ممارسات الموارد البشرية والارتقاء بها. كما نتطلع إلى المشاركة في هذه الأعمال المبتكرة وتمكين توسيع حلولها في الخارج”.

وصرح ديون ديلوف، الشريك المؤسس/الشريك العام في شركة AI8 Ventures ، مدركًا تمامًا الميزة التنافسية لـ X0PA ، قائلًا: “نحن متحمسون للاستثمار في X0PA من أجل تعطيل عمليات توظيف المواهب التقليدية. ويعد نهج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الخاص بهم في اختيار المرشحين ميزة تنافسية حقيقية. ويبحث العملاء الراقيون عن حلول تزيل التحيز اللاوعي في التوظيف، وتزيد من سرعة التوظيف، وتنتقي مجموعات جديدة من المواهب. ونحن نتطلع أيضًا إلى الشراكة مع نينا وفريقها”.

وتظل خطوة تحقيق النمو الأكبر في آسيا نقطة محورية لـ X0PA والتي يريد كيفن يو، الشريك المؤسس في XCEL NEXT VENTURES ، التعجيل بها. حيث صرح كيفين قائلًا: “إن التناقص المرتفع والعمل عن بعد وسوق التوظيف التي يقودها المرشحون يضعون حاليًا مزيدًا من الضغط على أرباب العمل في جميع أنحاء العالم من أجل التعجيل بعملية التوظيف، وخفض تكاليف كيفية وصولهم إلى المواهب وضمهم إليهم. وهذا ما تقوم به X0PA ، حيث تعمل أدوات التوظيف المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من X0PA على حل هذه المشكلات ووضعها في موقع الريادة المستقبلية في برامج التوظيف الشاملة. وتدعم شركة XCEL NEXT المؤسسين الذين يغيرون شكل الصناعات، ويُعد فريق X0PA واحد منهم. ونتطلع حقًا إلى مساعدة الشركة في تحقيق نمو مستدام في آسيا”.

وكانت نتائج العملاء أيضًا عاملاً رئيسيًا آخر في هذه الجولة الاستثمارية. وصرح ساجيت ناير، العضو المنتدب والشريك المؤسس لاستثمارات SASV ، وهو مستثمر آخر في هذا المشروع، قائلًا: “لقد كنت أتابع رحلة X0PA منذ الأيام الأولى ومن المثير للإعجاب أن نرى المدى الذي وصلوا إليه. لقد سجل عملاء X0PA زيادة بنسبة 600% في عائد الاستثمار، وتوفير في الوقت يصل إلى 80% وتوفير في تكلفة التوظيف تصل إلى 50%”.

وتخطط شركة X0PA، الشريك القوي لدى شركة ميكروسوفت، لاستخدام رأس المال من أجل التوسع العالمي بدءً من الأسواق الآسيوية، والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا. وسيشمل ذلك استثمارات في إستراتيجية وفرق سوق العمل الخاصة بالشركة. وسيساعد أيضًا التمويل المضمون حديثًا في دعم تحسينات المنتج والابتكار من أجل مواصلة التفوق على المنافس في استحقاق نماذج الذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول شركة X0PA AI ومعرفة كيف يمكنك تعظيم التوظيف الموضوعي وتقليل الوقت والتكلفة في التوظيف، يرجى زيارة www.x0pa.com .

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نُبذة عن X0PA AI

يقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة، ولها مكاتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وتُعد X0PA AI أحد شركات مجموعة SaaS التي تساعد على حيازة المواهب والتوظيف والتقييم والمجالات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وتُعد شركة X0PA AI ، التي تم اعترفت بها شركة البيانات الدولية باعتبارها مبتكرًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي ( AI-Automation ) في آسيا والمحيط الهادئ، شريك في SAP و Oracle و Intel و Nvidia ، وشريك استراتيجي في ميكروسوفت.

نُبذة عن مجموعة ICCP SBI Venture Partners (ISVP)

ICCP SBI Venture Partners (ISVP) هي شراكة بين شركتين آسيويتين رائدتين في مجال رأس المال الاستثماري: ICCP Venture Partners و SBI Holdings . وتستثمر ISVP في شركات التكنولوجيا سريعة النمو في الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، حتى الفئة الثانية.

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