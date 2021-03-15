‫شركة VIVAIA تطلق حملة مجانية تجريبية لمجموعات جديدة من أحذيتها لدعوة مشاركة عامة أكبر في الاستدامة

VIVAIA، العلامة التجارية للأحذية النسائية الصديقة للبيئة، تطلق جولة جديدة من حملتها التجريبية “المجانية لمجموعات أحذيتها الجديدة” في العالم يوم 12 مارس، 2021.

ميامي، 15 مارس 2021 /PRNewswire/ — التزمت شركة VIVAIA – بصفتها علامة تجارية صديقة للبيئة- بابتكار أحذية أنيقة ومريحة ومستدامة للنساء. ففي هذا الحدث، تقدم VIVAIA ثماني مجموعات من منتجاتها الجديدة لربيع وصيف 2021 التي تم توزيعها مسبقًا، والتي تمثل أرقى وأفضل ما قدمته VIVAIA في فئات وموديلات الأحذية التي صممتها سابقًا.

” مجموعتنا SS 2021 الجديدة مستوحاة من النساء في مختلف المهن وأنماط الحياة. وإننا نأمل أن نتمكن من تقديم المزيد من الأحذية من مختلف الموديلات لعملائنا للاختيار من بينها، على سبيل المثال ، شبشب خفيف من Giselle مناسب لقضاء عطلة على شاطئ البحر، حذاء الكعب الأنيق Emery و Della ويناسب كل منهما الحفلات والعمل اليومي، و Evermore التي تدعم أنشطة التسلق. كما يمكن لكل امرأة اكتشاف ما يناسب أسلوب حياتها”، وفي تصريح للسيد/ جيف إيفانز، كبير مصممي VIVAIA، ذكر فيه: “إننا كلنا آذان صاغية لاستقبال المزيد من التعليقات والاقتراحات من عميلاتنا، حتى تتمكن VIVAIA من تحقيق مستقبل واعد لها، ولهذا أطلقنا هذه الحملة التجريبية المجانية.”

رابط تسجيل الحملة: https://bit.ly/3etr7kM

هذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها VIVAIA عميلاتها لتجربة منتجاتها. ففي العام الماضي، أطلقت العلامة التجارية حملة مماثلة لموديلاتها دائمة الاستعمال، الأحذية من دون كعب، التي حصلت على الكثير من التعليقات الأصيلة من 200 ممن جربنّ هذا الموديل، وساعد دعمهن في ترقية هذه المنتجات. وهذه المرة تقوم VIVAIA بتوظيف 500 مُجربة للأحذية من جميع أنحاء العالم.

الشيء المفضل لدي على الإطلاق (والسبب الرئيسي الذي جعلني أرغب في استخدامها بدلاً من العلامات التجارية الأخرى) هو أنها أحذية مستدامة، وتمنع الزجاجة البلاستيكية من أن تتحلل إلى جزيئات بلاستيكية صغيرة مما يسبب الإضرار بالحياة البحرية، كما قالت إحدى مجربات أحذية VIVAIA التي شاركت في أحدث حملة تجريبية مجانية ﻟ VIVAIA.

تطبق العلامة التجارية تقنية الحياكة ثلاثية الأبعاد الفريدة: محولة الزجاجات البلاستيكية إلى خيوط لربط الأجزاء العلوية من الحذاء. وقد قامت VIVAIA حتى الآن بإعادة تدوير 23000 زجاجة بلاستيكية من المحيط.

بصفتها علامة تجارية حديثة العهد، تلتزم VIVAIA دائمًا بمسؤوليتها الاجتماعية المتمثلة في الاستدامة إلى جانب أنها تُركز على إحداث تأثير إيجابي على كل من العالم والأشخاص. ولذلك، أَطلقت هذه الحملة التجريبية المجانية وسعت جاهدة لتشجيع المزيد من الجمهور على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1455101/2021311_184930. jpg