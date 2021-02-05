‫شركة upGrad تُؤسس مجلس الإدارة بالمملكة المتحدة بأربعة شخصيات بارزة في مجال التعليم العالمي

– وهي شريكة لـ Cairneagles ، ومستشارة لدى Wells Advisory ، ومحاضِرة لدى كلية جادج لإدارة الأعمال، وشريكة لـ LEK من بين أعضاء مجلس إدارة upGrad المستقلين بالمملكة المتحدة

مومباي، الهند 5 فبراير 2021/PRNewswire/ — أعلنت أكبر شركة لتكنولوجيا التعليم العالي في الهند “upGrad” عن تعيين مجلس إدارة مستقل من أربعة أعضاء من أجل بناء عملياتها التشغيلية في المملكة المتحدة وتسريع التوسع. ويتألف مجلس الإدارة من قادة بارزين مثل البروفيسور سير ديان هوبكين، وجولي ميرسر، والدكتور كيشور سينغوبتا، وأشوين أسومول.

يشغل سير ديان حاليًا منصب المستشار الرئيسي لدى Wells Advisory والشريك المساعد لـ Anderson Quigley. وقد شَغل سير ديان سابقًا منصب نائب رئيس الجامعة والرئيس التنفيذي لـدى جامعة لندن ساوث بانك (2001-2009) والمستشار الخبير للوزير الأول لويلز (2012-2020). ومن بين أعضاء مجلس الإدارة أيضًا جولي ميرسر، التي كانت رائدة الصناعة العالمية للأنشطة التعليمية لشركة Deloitte على مدار 20 عامًا هناك، وهي حاليًا شريكة لدى Cairneagle Associates. وأحد المحترفين المخضرمين الآخرين في مجلس الإدارة هو الدكتور كيشور سينغوبتا، الذي ارتبط بكل من INSEAD وكلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا في الماضي، وهو الآن محاضِر في العمليات التشغيلية لدى كلية جادج لإدارة الأعمال في جامعة كامبريدج. كما تَجمع هذه المجموعة الرباعية من القادة البارزين أشوين أسومول، وهو حاليًا شريك لدى LEK Consultin، وشريك سابق وعضو في فريق قيادة الأسواق الناشئة لدى مجموعة Parthenon Group.

قال فالغون كومبالي، الشريك المؤسس لشركة upGrad مُعلِّقًا، “نحن متحمسون للعمل مع مجلس إدارتنا من أجل مساعدتنا في تحقيق تطلعاتنا العالمية. ويشير تعيين هذا المجلس إلى التزامنا بالمضي قدمًا بقوة في إستراتيجيتنا للتوسع الدولي”.

وتهدف شركة edtech إلى بناء عمليات تجارية قوية في المملكة المتحدة من أجل المساعدة في التوسع في المنطقة وتنفيذ خطط التنمية في الأسواق العالمية. يأتي مجلس الإدارة بخبرة واسعة ومجموعات مهارات لا تُعد ولا تحصى، كما أنه مُجهَّز جيدًا لجذب وبناء شراكات ذات مغزى، وفهم السوق ومتطلباته المتنامية باستمرار، وبناء مصداقية للعلامة التجارية.

قال سير هوبكين، “إحدى النتائج الواضحة للقيود التي يفرضها الوباء هي توسيع نطاق البحث عن طرق جديدة لتقديم تعليم عالي ذي جودة عالية. وشركة upGrad هي بمثابة مبتكِرة ناجحة للغاية في تقديم التعلم عبر الإنترنت. وبناءً على سجلها الممتاز في الإنجاز، والعمل في شراكة مع الجامعات الرئيسية وشركات التكنولوجيا الكبرى، فهي الآن على استعداد لتوسيع نطاق توفير خدماتها عالميًا والمساعدة في تَحوُّل مكان العمل في المستقبل”.

وأضافت جولي ميرسر، “أنا متحمسة للعمل مع upGrad من أجل دعم خطتهم لتقديم عرضهم إلى المملكة المتحدة. لم يكن هناك أبدًا وقت أفضل من هذا من أجل تقديم أول نهج رقمي يُركِّز على الطالب في التعليم العالي وتحسين المهارات وإعادة تشكيل المهارات، بينما نعمل على إعادة بناء اقتصادنا وإعادة تشكيله. ومن خلال العمل مع شركاء جامعيين ومدرِّبين مهنيين خبراء مع التركيز على نتائج التوظيف، أعتقد أن upGrad ستلعب دورًا مهمًا في دعم تَعلُّم الطلاب عبر الإنترنت بالشراكة مع بعض من أفضل الجامعات في العالم”.

ويأتي تعيين أعضاء مجلس الإدارة المشهورين في غضون شهر من حصول زوبين غانديفيا على منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. في عام 2020، أعلنت upGrad أيضًا عن تعيين سارانجيت سانجار في منصب الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال تعزيز فريق القيادة، فإن upGrad مستعدة لتوسيع تغلغلها في الأسواق الدولية.

حول شركة upGrad

upGrad هي شركة دولية رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم العالي، حيث تُقدِّم أكثر من 100 دورة تدريبية في البيانات والتكنولوجيا والإدارة والفنون إلخ، بالتعاون مع جامعات مثل كلية ديكين لإدارة لأعمال (أستراليا)، و Duke CE (الولايات المتحدة)، وجامعة جون مورس ليفربول LJMU (المملكة المتحدة)، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في تشيناي IIT Madras (الهند)، إلخ. upGrad هي الشركة الأولى في الهند (أفضل الشركات الناشئة لعام 2020 على لينكد إن)، ومُدرَجة في قائمة GSV Global EdTech 50 List.

مزيد من المعلومات على: https://www.upgrad.com/?utm_ source=PR&utm_medium= PressRelease&utm_campaign=BPR_ ALL_ALL_ALL_PR_PressRelease_ upGradUKBoard_Europe_All

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