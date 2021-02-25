‫شركة Trend Micro قامت بتحديث مدونتها وذكرت أنه تم إصلاح الثغرات الأمنية المكتشفة في تطبيق SHAREit

سنغافورة، 25 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة SHAREit اليوم بيانًا بشأن تحديثات شركة Trend Micro في تقاريرها السابقة، والتي تذكر فيه أنها أقرت بأن الثغرات الأمنية المكتشفة سابقًا في تطبيق SHAREit قد تم إصلاحها.

أشار التقرير إلى وجود ثغرات أمنية محتملة في تطبيق SHAREit فيما مضى. وقد علمت شركة SHAREit بذلك واستجابت على الفور للتحقيق في التقرير. وبعدها، أصدرت الشركة تصحيحًا لمعالجة نقاط الضعف المزعومة.

يسر الشركة أن تشارك مع عملائها أنه بعد إجراء الفحوصات ذات الصلة، أقر فريق بحث شركة Trend Micro وأكد على أمان تطبيق SHAREit في مدونته ونصح المستخدمين بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق المتاح في متجر Google Play. يرجى الاطلاع على المقال الأحدث هنا.

بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مشاركة الملفات وتدفق المحتوى ومنصات الألعاب، التزمت الشركة دائمًا بحماية أمان المستخدمين وخصوصيتهم بأعلى المعايير مع تكييف وتحديث تطبيق SHAREit باستمرار لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

تلتزم شركة SHAREit تمامًا بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدان والمناطق التي تعمل فيها، بالإضافة إلى تأكيدها على أهمية عملية إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى الرقمي عالميًا وجعله في متناول الجميع.

نبذة عن SHAREit

يعد تطبيق SHAREit أحد أكبر المنصات غير المتصلة بالإنترنت في العالم والذي يوفر خدمات مشاركة الملفات وتدفق المحتوى والألعاب. ويحظى التطبيق بانتشار واسع النطاق في السوق في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تم اعتماد تطبيق SHAREit باعتباره أحد ناشري الوسائط الأسرع نموًا على مستوى العالم للعام H1’2020 بواسطة AppsFlyer وأيضًا باعتباره ثاني أكبر ناشر وسائط في SEA في جميع أنحاء العالم من خلال تنزيلات عام 2020 بواسطة App Annie. والتطبيق مملوك لشركة Smart Media4U Technology Pte المحدودة الكائن مقرها في سنغافورة

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