‫شركة Société Pétrolière تفتتح مشروع “Brioche On-The-Go!” بمحطاتها كمفهوم جديد للمقاهي

كيجالي، رواندا، 13 من مايو 2019 /PRNewswire/ — شركة Société Pétrolière المحدودة (“SP”) هي واحدة من الشركات الرائدة التي تعمل في إقليم شرق أفريقيا في مجال تسويق وبيع الوقود البترولي، وهي أسرع الشركات المسوقة للوقود والمنتجات البترولية نموًا في رواندا. وقد أعلنت الشركة اليوم عن انطلاق مشروع جديد للمقاهي في ظل فكرة جديدة تحت مسمى “Brioche On-The-Go!” (أي: “بريوش، رفيق الرحلة!”) في رواندا بالتعاون مع شبكة مخابز ومقاهي بريوش العاملة في شرق أفريقيا؛ والتي انطلقت من جمهورية رواندا.

تقدم Brioche On-The-Go! لمرتادي محطات SP تجربة شراء فردي متطورة. اتخذ المشروع مقرًا له محطتين جديدتين من محطات SP هما “إس بي نياروجينج” و”إس بي كيجوندو” ليقدم لمرتادي المكان قائمة جديدة من الأطعمة والمشروبات والكماليات الاستهلاكية.

وفي هذا السياق صرح ييفي ليجرو، رئيس SP التنفيذي، قائلاً: “يمثل التوسع المعتمد على Brioche On-The-Go! خطوة أخرى إلى الأمام على مسار الشركة نحو التطوير، ويُعد إيذانًا بنمو الشركة المتواصل نحو آفاق أرحب من أنشطة التجزئة البترولية في رواندا والبلدان المجاورة.”

يمثل برنامج SP الاستثماري جزءًا من عمليات افتتاح سلسلة من متاجر التجزئة هذا العام بهدف الارتقاء بخدمات العملاء وتحسينها.

كما صرح جان فيليب كايوبوتسي، رئيس بريوش التنفيذي بمنافذ Société Petrolière المحدودة، قائلاً: “تعيش رواندا تجربة حماسية بناءً على فرص التوسع التي تحظى بها سلسلة مقاهي بريوش من خلال SP بوصفها منصة قوية لبيع الوقود بالتجزئة. بريوش صاحبة اسم تجاري كبير ومشهور حقق نجاحًا باهرًا ومثبتًا. ومن ثم، سوف تحصد SP مزايا من شأنها توسيع نطاق منافذها لتزويد عملائها بالوقود.

كما صرح إيجايد جاتيرا، المساهم المؤسس لشركة SP المحدودة، قائلاً: “أتطلع إلى افتتاح بريوش المزيد من مقاهيها في مواقع جديدة هذا العام. ونحن ملتزمون بالاستثمار في موارد SP البشرية وبنيتها التحتية من أجل توسيع نطاق ما نقدمه لعملائنا من خدمات في جميع أنحاء المنطقة.”

كما تفخر SP بمنتجات تجلبها من عدد من الموردين المحليين مثل الشاي، الذي يأتينا من شركة جبل رواندا للشاي “Rwanda Mountain Tea”، والقهوة التي تأتينا من جمعية هنجاكاوا التعاونية للقهوة “Hingakawa coffee co-op”. تمثل “Hingakawa”، التي تعني باللغة المحلية “هيا نزرع البن”، أكثر من 500 سيدة من سيدات رواندا القويات. وتقع Hingakawa في منطقة جاكنكا الجبلية.

تجلب هؤلاء النسوة كل عام حبوب البن التي تزرعنها إلى الجمعية لفرزها وتجفيفها ثم بيعها. كما تقوم هؤلاء النسوة معًا باتخاذ قرارات العمل والتفاوض للحصول على أفضل الأسعار ودعم بعضهن بعضًا. وتلتزم SP بمعاونة رواندا على تحقيق النماء والازدهار.

https://www.sp.co.rw

ملحوظة للمحررين:

شركة Société Pétrolière Ltd هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تخدم إقليم شرق أفريقيا من خلال استيراد المنتجات البترولية وتوزيعها. تأسست الشركة في رواندا في عام 1967 وبنت منذ ذلك الحين تاريخًا زاخرًا بالنجاح والإنجازات، إذ أبرمت اتفاقيات تعاون ومشاركة من كبرى شركات النفط من بينها الشركة البريطانية للبترول (BP) وشركة شل. تعمل SP على توفير عدد كبير من المنتجات بما في ذلك السولار (زيت الديزل) والبنزين والكيروسين مزدوج الغرض والمازوت الثقيل وزيوت التشحيم والغاز البترولي المسال. تطمح SP لتصبح كيانًا مؤثرًا في الإقليم، فعقدت خلال الآونة الأخيرة اتفاقيات تعاون مع BB Energy وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في الأعمال التجارية في مجال الطاقة.

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جهة الاتصال: المكتب الإعلامي لشركة SP، بريد إلكتروني: spmedia@m3yer.com، هاتف: 7901555644-0044