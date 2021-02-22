‫شركة SHAREit تصدر بيانا رسميا بشأن حادث أمن البيانات

سنغافورة، 22 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة SHAREit بيانا بشأن تقرير تريند مايكرو بشأن مواطن ضعف أمني محتملة في تطبيق SHAREit:

تطبيق SHAREit هو عبارة عن منصة رائدة لمشاركة الملفات وتدفق المحتوى والألعاب. منذ إنشائها، وثق المليارات من المستخدمين بـ SHAREit لمشاركة ملفاتهم بسرعة وأمان. أمان تطبيقنا وبيانات مستخدمينا يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لنا. نحن ملتزمون تمامًا بحماية خصوصية المستخدمين وأمنهم وتكييف تطبيقنا لمواجهة التهديدات الأمنية.

هو عبارة عن منصة رائدة لمشاركة الملفات وتدفق المحتوى والألعاب. منذ إنشائها، وثق المليارات من المستخدمين بـ لمشاركة ملفاتهم بسرعة وأمان. أمان تطبيقنا وبيانات مستخدمينا يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لنا. نحن ملتزمون تمامًا بحماية خصوصية المستخدمين وأمنهم وتكييف تطبيقنا لمواجهة التهديدات الأمنية. في 15 فبراير 2021، علمنا بتقرير من تريند مايكرو حول الثغرات الأمنية المحتملة في تطبيقنا. عملنا بسرعة للتحقيق في هذا التقرير، وفي 19 شباط/فبراير 2021، أصدرنا برمجية تصحيح لمعالجة نقاط الضعف المزعومة.

نبذة عن SHAREit :

SHAREit هي واحدة من أكبر المنصات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت في العالم، وهي توفر مشاركة الملفات وتدفق المحتوى ومنصة للألعاب. تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها. اعتُرف بـ SHAREit على أنها أسرع ناشر إعلامي عالميًا في النصف الأول من العام 2020 من قبل أبسفلاير. التطبيق هو ملك لشركة سمارت ميديا 4 يو تكنولوجي بي تي إي المحدودة ومقرها في سنغافورة.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1441569/SHAREit.jpg